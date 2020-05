Stasera in Tv giovedì 28 maggio 2020. Su Rai 1 si conclude la serie Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci. Rete 4 invece trasmette il consueto appuntamento con Dritto e rovescio, il talk show di Paolo Del Debbio. Ospite d’eccezione: il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Stasera in Tv giovedì 28 maggio 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 1, alle 21.25, va in onda l’ultima puntata di Vivi e lascia vivere, con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini. Nell’undicesimo episodio La minaccia: Giovanni ha avuto un incidente e tutta la famiglia è preoccupata per il suo stato di salute. Quando Toni viene a conoscenza dell’accaduto, decide di lasciare il nascondiglio in cui si è rifugiato per raggiungere il ragazzo. Nel frattempo Renato decide di allontanarsi nuovamente da Napoli. Laura invece è vittima di un ricatto.

Nel dodicesimo episodio L’addio: L’impresa di street food è a rischio e Laura sta valutando di metterla in vendita. Ma le sue colleghe sono contrarie alla cessione dell’attività. Intanto Laura, spaventata dalle minacce ricevute, cede alle richieste del suo ricattatore. Ma accade un evento di inaspettato…

Rete 4, alle 21.25, trasmette il talk show Dritto e rovescio. Paolo del Debbio racconta le difficoltà delle piccole e medie imprese nella ripartenza post Covid 19. E si occupa della riapertura dei confini delle Regioni, prevista mercoledì 3 giugno. Inoltre intervista il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi per un’analisi sull’ attualità politica ed economica.

Stasera in Tv giovedì 28 maggio 2020 I film sulle reti generaliste

Rai 2, alle 21.25, manda in onda il film poliziesco del 2019, Morte sulla scogliera, con Barbara Auer. Jakob Thomsen viene ritrovato morto in fondo alla scogliera. Mentre la moglie e la figlia sembrano essere scomparse nel nulla. Hella, che si occupa del caso, scopre che suo marito aveva una relazione extraconiugale con la moglie del defunto.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film d’azione del 1997 di Wolfang Petersen, Air Force One con Harrison Ford. James Marshall, Presidente degli Usa, sale a bordo dell’ Air force one insieme alla moglie e ai figli. Ma una volta sull’ aereo si ritrova faccia a faccia con alcuni terroristi che si erano nascosti nel velivolo. Verrà ucciso se non farà liberare un loro complice.

Su Canale 5, alle 21.25, va in onda il film di commedia del 2010, Femmine contro Maschi con Luciana Littizzetto. Piero ha perso la memoria e la moglie tenta di rieducarlo a proprio piacimento. Marcello invece vuole fare un regalo alla madre prima di morire. Vuole fingere di essere tornato insieme all’ex moglie.

Infine Italia 1, alle 21.25, trasmette il film fantastico del 2015 Hunger games – Il canto della rivolta parte 2, con Jennifer Lawrence. La città ormai è in guerra. Il secondo distretto viene ripetutamente bombardato in quanto è l’unico a non essersi schierato contro il Governo. Nel frattempo Katniss ed il suo team vogliono definitivamente eliminare Snow.

I film trasmessi su Nove, Iris, RaiMovie

NOVE, alle 21.00, manda in onda il film drammatico del 2012, The impossible con Naomi Watts. Henry, Maria e i loro figli vengono separati da un violento tsunami che ha distrutto il loro villaggio in Thailandia. Tra fango,acqua e detriti, faranno di tutto per ritrovarsi.

Inoltre su Iris, alle 21.00, è previsto il film poliziesco del 1986, Codice Magnum con Arnold Schwarzenegger. Mark Kaminsky è stato cacciato dall’ Fbi per i suoi metodi cruenti. Ma decide di tornare in azione quando un ex collega gli chiede aiuto per vendicare la morte del figlio. L’uomo, un agente federale, è stato ucciso da un gangster.

Rai Movie, alle 21.10, trasmette il film di commedia del 2005 di Wayne Wang, L’ultima vacanza con Queen Latifah. Georgia Byrd lavora come commessa nei grandi magazzini del milionario Matthew Kragen. Dopo una caduta, i medici le diagnosticano erroneamente poche settimane di vita. Prima di morire Georgia vuole realizzare un sogno: fare un entusiasmante viaggio in Europa.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, va in onda il film di commedia del 2018, Prendimi! Con Ed Helms. Da circa 30 anni, Hoagie, Bob, Jerry, Randy e Sable si sfidano annualmente a Prendimi! un gioco in cui possono dimostrare il loro spirito competitivo. Ma quest’anno il gioco coincide con il matrimonio di Jerry…

Premium Cinema Energy, alle 21.15, trasmette il film d’azione del 2011 Colombiana con Zoe Saldana. Cataleya aveva solo 10 anni quando è sopravvissuta all’attentato in cui morirono la madre ed il padre. Ora che è diventata grande, vuole uccidere i loro assassini per vendicare la morte dei genitori.

Infine su Premium Cinema Emotion, alle 21.15, è previsto il film di commedia del 2003 Una hostess tra nuvole con Gwyneth Paltrow. Donna è una giovane ragazza di provincia che desidera sin da piccola di diventare hostess. Per realizzare il suo sogno, però, dovrà affrontare molti ostacoli.

I film trasmessi su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, va in onda il film di commedia del 2019 di Giorgio Tirabassi, Il grande salto, con Ricky Memphis. Nello e Rufetto,amici di vecchia data, sono usciti di prigione dopo una condanna per rapina. Appena fuori dal penitenziario decidono di organizzare un altro colpo. Ma nulla va secondo i loro piani.

Sky Cinema Due, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2017 La ragazza dei tulipani con Alica Vikander. Cornelis, dopo aver sposato la giovane Sophia, ingaggia un pittore per realizzare un ritratto della moglie. I due ragazzi finiscono per innamorarsi e decidono di scappare insieme.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, manda in onda il film di commedia del 2010, Operazione Spy sitter con Jackie Chan. Gillian deve improvvisamente partire per assistere il padre malato. E’ cosi affida i suoi tre figli all’ ex agente della Cia Bob Ho. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando uno dei ragazzi scarica un programma da Internet che interessa molte spie.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film d’azione del 2019, Escape plane 3- L’ultima sfida con Sylvester Stallone. La compagna e la figlia di Ray, esperto di sicurezza penitenziaria, sono state rapite. L’uomo chiede aiuto a Trent De Rosa e Hus per salvarle.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film horror del 2016 Somnia con Kate Bosworth. Jessie e Mark, dopo aver superato il trauma per la morte del loro figlio, decidono di adottare il piccolo Cody. Il bambino si ambienta facilmente ma ha paura a dormire da solo. Ha il potere di materializzare nella realtà i protagonisti dei suoi incubi.