Stasera in Tv giovedì 18 giugno. Rai 1 trasmette in replica gli episodi della serie Che Dio ci Aiuti 5 con Elena Sofia Ricci. Mentre Camilla Raznovich su Rai 3 conduce la seconda puntata di Ogni cosa è illuminata. Infine su Rete 4, a Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio intervista Alessandro Di Battista.

Stasera in Tv giovedì 18 giugno 2020 programmi reti generaliste

Rai 1, alle 21.25, manda in onda le repliche della fiction Che Dio ci aiuti 5, con Elena Sofia Ricci. L’episodio è Basta un click: Quando Suor Angela si accorge che Maria viene minacciata da un ex fidanzato, avverte Nico. Valentina sembra aver ritrovato finalmente il sorriso grazie all’amicizia di Azzurra. Suor Costanza invece scopre un segreto sulle gemelline.

Nell’episodio Tu chiamale se vuoi fissazioni: Ginevra non riesce ad accettare il fatto che Nico abbia una relazione con Maria. Mentre Azzurra si accorda con le gemelline per mettere in difficoltà Gabriele.

Rai 3, alle 21.25, trasmette la seconda puntata di Ogni cosa è illuminata. Camilla Raznovich, con il supporto di esperti in studio, si occupa della resilienza, ovvero la capacità umana di reagire positivamente alle avversità, in modo da superare i momenti critici.

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda il talk show Dritto e rovescio. Paolo del Debbio si occupa dei ritardi nell’erogazione della cassa integrazione da parte dell’INPS. E delle difficoltà degli imprenditori e delle partite Iva all’accesso ai bonus e ai prestiti. Su temi di attualità politica il giornalista si confronta con Alessandro Di Battista.

Stasera in Tv giovedì 18 giugno 2020 film e telefilm sulle reti generaliste

Rai 2, alle 21.25,trasmette il film thriller del 2016, Paradise Beach-dentro l’incubo con Oscar Jaenada. Nancy, un’appassionata di surf, si trova in Messico per trascorrere le vacanze. Mentre nuota assieme ad alcuni delfini, le si avvicina un gigantesco squalo che la considera come la sua prossima preda.

Su Canale 5, alle 21.25, è previsto il telefilm New Amsterdam con Ryan Eggold. L’ospedale è costretto ad effettuare un bilancio delle spese. E per tale ragione Max deve tagliare due milioni di euro. I dipendenti sono preoccupati perchè hanno paura di non percepire gli stipendi. Inoltre Max deve anche occuparsi dell’incremento di casi di overdose registrati al New Amsterdam. Invece Iggy va contro le norme per dimostrare una diagnosi, mentre Bloom e altri due colleghi vengono chiamati in causa per la morte di un paziente.

I film trasmessi su Iris,Paramount, Cine 34

Stasera Iris, alle 21.00, manda in onda il film d’avventura del 1996 di Stephen Hopckins, Spriti nelle tenebre con Michael Douglas. Africa, fine 800. Alcuni operai,impegnati nella costruzione di una ferrovia, vengono sbranati da due leoni. Un esperto di caccia ed un infermiere tentano di fermarli per far sì che non uccidano altri malcapitati.

Inoltre su Paramount Network , alle 21.00, è previsto il film di commedia del 2009, 5 appuntamenti per farla innamorare di e con Nia Vardalos. La fioraria Geneviève ha una strana teoria sulle relazioni amorose: non bisogna mai concedere ad un uomo più di 5 appuntamenti. Un giorno conosce Greg che sembra condividere il suo pensiero ma…

Cine34, alle 21.15, trasmette il film commedia del 1973 di e con Alberto Sordi, Polvere di Stelle. Durante la Seconda Guerra Mondiale, una coppia di attori di avanspettacolo si godono il successo perchè non hanno rivali. Ma quando il conflitto finisce…

I film stasera su Premium

Premium Cinema, alle 21.15, trasmette il film storico del 2005, Le crociate con Orlando Bloom. Goffredo di Ibelin riesce a tornare in Francia dopo aver combattuto nelle Crociate. E decide di portare con sè il padre in un viaggio fino in Terra Santa.

Inoltre su Premium Cinema Energy, alle 21.15, è previsto il film d’azione del 2016, Senza tregua 2 con Scott Adkins. Un ex Marine si reca in Asia per una missione. Una volta nella Nazione straniera sarà costretto a fuggire da un gruppo di mercenari che vogliono ucciderlo.

Infine Premium Cinema Emotion , alle 21.15, manda in onda il film drammatico del 1995, Jane Eyre con Mia Wasikowska. Dopo la morte dei genitori, la piccola Jane Eyre viene accolta da alcuni parenti. Nella nuova famiglia viene resa oggetto di continui maltrattamenti.

I film trasmessi su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15,è previsto il film thriller del 2019, L’intruso con Dennis Quaid. Una coppia di neosposi acquista una villetta con attorno un grande terreno. Il proprietario, dapprima amichevole, si trasforma in uno stalker.

Sky Cinema Due, alle 21.15, manda in onda il film di commedia del 2009, L’altra donna del re con Natalie Portman.Le sorelle Maria e Anna Bolena si trasferiscono alla corte di Enrico VIII d’Inghilterra. Le due giovani donne vogliono sedurre il re per ottenere dei benefici.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film d’animazione del 2013, Fuga dal Pianeta Terra. L’astronauta Schorch Supernova ed un noto viaggiatore ricevono una richiesta d’aiuto Dal Pianeta Oscuro che si trova in pericolo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film d’azione del 2018 di Brian Miller, Backtrace. Dei medici iniettano nel corpo di un rapinatore, che ha perso la memoria, un siero sperimentale. Dopo averlo fatto evadere dal carcere, sperano di recuperare la refurtiva della sua ultima rapina.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 2019, Escape room con Taylor Russell. Sei individui si ritrovano, loro malgrado, in una Escape room. Dovranno utilizzare l’ingegno per uscirne vivi.