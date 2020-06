Chi l’ha visto? torna questa sera, mercoledì 17 giugno 2020, alle 21.20 su Rai 3. Il programma, condotto come di consueto da Federica Sciarelli, approfondisce e indaga i casi di persone scomparse sul territorio nazionale, avvalendosi anche di eventuali testimonianze dei telespettatori da casa.

Proseguono anche stasera gli aggiornamenti sul caso di Maddie McCann, già centrale durante la puntata di mercoledì scorso. Inoltre, si cerca di far luce su un caso di cronaca rimasto irrisolto dal 2014: la scomparsa di Guerrina Piscaglia. Per la sparizione della donna è stato condannato a 25 anni di reclusione padre Gratien Alabi, che, secondo gli inquirenti era legato sentimentalmente a Guerrina . Ma l’uomo nega da sempre ogni addebito.

Chi l’ha visto? 17 giugno 2020, il caso di Maddie McCann

La puntata inizia in anticipo, alle 21.05. Il primo caso trattato da un servizio girato in Germania è quello di Maddie McCann. Proprio in una città vicina ad Hannover Christian Brueckner avrebbe vissuto fino al 2015. L’uomo è ad oggi il principale indiziato per la scomparsa di Maddie.

Il giornalista inviato Pablo Trincia mostra la casa dove avrebbe abitato nel periodo della scomparsa di Maddie, raccogliendo alcune testimonianze dei sui ex vicini di casa. Le dichiarazioni rilasciate delineano il profilo di una persona disturbata e violenta.

I genitori di Maddie hanno commentato di recente riguardo le notizie trapelate riguardo le indagini, che sono ancora in corso. I media avrebbero infatti pubblicato inesattezze, che sono state però prontamente smentite. Il dibattito sempre aperto riguardo il caso della piccola Maddie è se la giovane sia morta oppure no. La procura tedesca, al momento, avrebbe dichiarato che “ci sono le prove” della morte di Maddie.

Chi l’ha visto? 17 giugno 2020, Nicolino detto Sergio D’Andrea

La prima emergenza della serata riguarda Sergio D’Andrea. L’anziano ottantenne è scomparso il 15 giugno dopo aver dichiarato alla moglie di voler andare a casa. Ma l’uomo si trovava già a casa propria, dimostrando quindi di essere molto disorientato.

La moglie di Sergio viene intervistata dal programma, mentre dallo studio viene lanciato l’appello per chiunque dovesse aver visto Sergio, e volesse chiamare il programma per rilasciare dichiarazioni e ricostruirne gli spostamenti.

Sergio, chiamato anche Nicolino da amici e conoscenti, si è allontanato il 15 giugno da casa sua, sita nelle vicinanze della stazione di Padova, durante la notte, dopo cena.