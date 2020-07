Questa sera, alle 21:25 su Rai 1, inizia l’edizione 2020 di Superquark, di cui seguiamo la prima puntata in diretta del 15 luglio. Piero Angela torna per il ventiseiesimo anno con sette nuove puntate dedicate alla divulgazione scientifica, tecnologica, naturalistica e storica. Va in onda ogni mercoledì, a partire da oggi, per tutta l’estate.

Superquark 2020 diretta 15 luglio di cosa parla

La prima puntata di Superquark 2020 tocca molti temi diversi. In apertura, spazio ad un documentario della BBC sull’Antartide che fa parte dello straordinario lavoro realizzato dall’emittente inglese con la serie Sette continenti un pianeta. Un viaggio a conoscenza del krill antartico, gambero minuscolo che però si organizza in banchi dal diametro chilometrico. Ma anche della foca di Weddel, dai caratteristici denti che le permettono un adattamento peculiare.

Inoltre, la puntata del 15 luglio parla del perché non riusciamo ad affrancarci dai combustibili fossili. Una transizione obbligata, che però arranca per una serie intricata di cause.

Toccando l’attualità, Piero Angela apre Superquark 2020 anche con un approfondimento sui virus. Ci porta nei laboratori di massima sicurezza più importanti del mondo per capire come sono fatti, come si comportano e come vengono studiati.

E nella diretta della prima puntata vi raccontiamo del Centro Veleni dell’Istituto Maugeri di Pavia. È l’istituto che analizza e cataloga le nuove droghe. Più di cinquanta ogni anno.

Infine, un sopralluogo nello stabilimento di Colleferro che produce i motori per i razzi dell’ESA. Nei prossimi anni, quei motori saranno impiegati nella missione HERA, che difenderà la terra da un asteroide.

Ma con Superquark 2020 tornano anche le rubriche fisse. A cominciare da “Dietro le quinte della storia” con Alessandro Barbero. Questa sera racconta la storia del Dottor Guillotin, ideatore della ghigliottina.

Mentre, Massimo Polidoro indaga in “Psicologia di una bufala” i meccanismi su cui fanno leva i procacciatori di disinformazione.

La Dottoressa Elisabetta Bernardi, invece, cura “Scienza in cucina”. Stasera parla delle bibite gassate e di rafforzamento del sistema immunitario.

Come ogni edizione, chiude la puntata Superquark Natura. Di nuovo un documentario firmato BBC, stavolta della serie Blue Planet, dedicata ai più affascinanti ambienti marini.

La diretta di Superquark

L’Aria sulla Quarta Corda di Bach è la storica sigla che apre anche l’edizione 2020 di Superquark. Piero Angela saluta il pubblico parlando delle difficoltà nel realizzare le nuove puntate durante la pandemia.

Introduce, poi, il documentario della BBC sull’Antartide. Ricorda come non sia stato considerato continente fino a pochi decenni fa, pur essendo particolarmente esteso. Del resto, fu scoperto dall’uomo circa duecento anni fa, è il più ostile di tutti e solo ora si sta capendo come potervi sopravvivere.

La foca di Weddel, invece, è adatta alle rigide condizioni dell’Antartide. Rosicchia il ghiaccio con la sua dentatura dentatura caratteristica e ciò le facilità la sopravvivenza. Non vuol dire, tuttavia, che riesca a farlo con facilità. Le immagini mostrano il momento della riproduzione che mette a dura prova sia la madre che i cuccioli. Molti di loro, purtroppo, non sopravvivono alle tempeste di vento quando sono ancora troppo piccoli per rifugiarsi in acqua.



Qualche migliaio di chilometri più a nord, nella Baia di Sant’Andrea, in Georgia del sud, vivono anche mezzo milione di pinguini reali e migliaia di esemplari di leoni marini.

Le acque dell’Antartide sono straordinariamente ricche di vita. Ma il cambiamento climatico lo sta mettendo a dura prova. Così come sta mettendo a rischio le specie che vivono più lontano dal ghiaccio. Come gli albatros testa grigia.

I pulcini di questa specie nascono ogni due anni e i genitori hanno già cercato di adattarsi alle condizioni mutate. Però, già ora molti di loro non riescono a sopravvivere alle prime settimane di vita. cambiamenti del clima hanno causato un consistente rafforzamento delle tempeste, con venti a centinaia di chilometri orari.



Le raffiche li sbalzano dal nido e la madre non riesce più a trovarli. Gli albatros testa grigia non riescono a riconoscersi con la vista entra.