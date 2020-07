Stasera in Tv giovedì 16 luglio. Su Rai 1 continuano le repliche della serie Che Dio ci aiuti 5. Rai 3 trasmette in replica lo speciale di Pino Strabioli dedicato alla rockstar Gianna Nannini.

Stasera in Tv giovedì 16 luglio 2020 programmi reti generaliste

Rai 1, alle 21.25, le repliche di Che Dio ci aiuti 5 con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Nell’episodio Attenti al lupo: Suor Angela è molto preoccupata per Ginevra perché il padre è uscito dalla prigione e vuole riavvicinarsi a lei. Intanto Azzurra studia un piano per recuperare il denaro di Athos, mettendo a soqquadro tutto il convento.

Inoltre Rai 3, alle 21.20, trasmette In arte…Gianna Nannini. Rivediamo lo speciale dedicato alla rockstar italiana, condotto da Pino Strabioli. Il giornalista l’ha incontrata in Spagna per raccontare degli aneddoti che riguardano l’infanzia, la famiglia e la carriera.

Rete 4, alle 21.20, ripropone lo spettacolo teatrale I Legnanesi- La famiglia Colombo.I Colombo stanno organizzando una recita in onore del Santo Patrono. Alla Mirabilia è stato assegnato il ruolo della Vergine Maria. Durante le prove conoscerà un uomo che le farà perdere la testa.

Infine su Canale 5, alle 21.25, va in onda la terza puntata di Temptation Island 7 con Filippo Bisciglia. Il conduttore commenta gli sviluppi delle storie delle coppie partecipanti. Tra le più discusse quella formata da Valeria e Chavy.

Stasera in Tv giovedì 16 luglio 2020 I film su Italia 1, Iris

Stasera Italia 1, alle 21.25, trasmette il film fantascienza del 2011, L’alba del pianeta delle scimmie, con James Franco. Il brillante chimico farmaceutico Will Rodman sta sperimentando un farmaco per contrastare l’Alzheimer. I risultati dei test effettuati su alcuni scimpanzé sono straordinari. Uno di loro è riuscito a raggiungere un eccezionale quoziente intellettivo.

Invece Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 1997, Traffico di diamanti con Charlie Sheen. James Russel è un giovane giornalista in crisi professionale. Quando il suo amico viene scambiato per un criminale, Russel ne approfitta per montare uno scoop.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, manda in onda il film azione del 2017, John Wick 2, con Keanu Reeves. Il sicario John Wick si è nuovamente ritirato per trascorrere una vita tranquilla. Ma il mafioso italiano Santino D’Antonio si presenta alla sua porta per assegnarli dei nuovi compiti. Deve ripagare alcuni favori del passato.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15,è previsto il film drammatico del 2002 8 Mile, con Eminem. La pellicola racconta la vita del rapper Eminem, che nonostante mille difficoltà, è riuscito a diventare un artista famoso.

Infine su Premium Cinema 3 , alle 21.15, va in onda il film commedia del 1984 Lui è peggio di me, con Adriano Celentano e Renato Pozzetto. Il rapporto di amicizia tra Luciano e Leonardo, si incrina quando uno di loro si invaghisce di una sposa in fuga. Ed inizia con lei una relazione amorosa.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film azione del 2019 Stuber- Autista all’assalto, con Dave Bautista. Stu lavora come commesso e cerca di arrotondare facendo l’autista per la compagnia Uber. Quando un giorno sale sulla sua automobile, il Detective Manning dovrà inseguire un criminale.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è previsto il film biografico del 2019, Tolkien con Nicholas Hoult. La pellicola ripercorre la vita dello scrittore e filologo britannico J.R.R. Tolkien, dall’ infanzia, agli studi, ai primi amori.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2019 Dolcissime con Valeria Solarino. Chiara, Letizia e Mary vengono prese in giro a scuola per il loro sovrappeso. Ma le tre amiche si riscatteranno.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film thriller del 2009, 2012 con John Cusack. Nel 2012 la Terra si prepara ad affrontare la fine del mondo. Lo scrittore Jackson Curtis cercherà di mettere in salvo la propria famiglia.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film horror del 2018 The domestics con Kate Bosworth. In un mondo post apocalittico, alcuni superstiti si sono riuniti in alcune bande, che sono in lotta fra loro. Nina e Mark cercano di sopravvivere nascondendosi nelle campagne.