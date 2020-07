Giovedì 9 luglio, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda la seconda puntata di Temptation Island 7, il reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.

Le coppie sonno approdate sull’Isola solo sette giorni fa, ma alcune iniziano già a vacillare. Infatti al termine della puntata d’esodio Alessandro ha chiesto un falò di confronto immediato con Sofia. E come vi avevamo già annunciato, pare che non sarà l’unica coppia a confrontarsi.

Temptation Island 7 diretta 9 luglio seconda puntata

Nella seconda puntata di Temptation Island 7 Filippo Bisciglia inizia con il racconto di Annamaria ed Antonio.

Mentre Antonio sembra vivere con spensieratezza i primi momenti nel villaggio con i compagni di viaggio e le single, Annamaria soffre per i suoi comportamenti.

Infatti decide di sfogarsi con Valeria. Annamaria non si sente all’altezza di stare con lui a causa della differenza d’età. E lui invece di supportarla la riempie di insicurezze. Annamaria viene convocata nel pinnettu ed assiste al fidanzato che si confronta con una delle tentatrici. Attraverso delle frasi dolci cerca di farle capire di essere attratto fisicamente da lei. Ed aggiunge che sarebbe disponibile a frequentarla anche fuori dal programma. Annamaria è talmente delusa che sta valutando di abbandonare la trasmissione. Ma Antonella Elia la sprona a rimanere.

Temptation Island 7 Antonella Elia e Pietro delle Piane

Antonella e Pietro sono insieme da un anno e convivono da qualche mese. Entrambi sembrano esseri sicuri del loro rapporto di coppia. E la Elia durante il party nel villaggio si dimostra una giudice severa.

Nel corso della serata le fidanzate hanno dovuto votare con le palette le bellezza dei tentatori. Ma la maggior parte dei voti di Antonella sono insufficienti in quanti i ragazzi sono troppo giovani e non le danno quell’aria da uomini maturi.

Valeria e Chavy invece sono insieme da quattro anni ma non convivono per scelta di lui. L’uomo viene convocato nel pinnettu per visionare un filmato in cui racconta ad un tentatore, che nonostante tutto, è pronta a ricostruire il rapporto con Chavy.

Temptation Island 7 diretta 9 luglio Il falò maschile

I fidanzati si recano in spiaggia dove li attende Filippo Bisciglia per il falò maschile. Il conduttore ha un video per Chavy. Valeria e Alessandro sembrano essere molto intimi. E si scambiano coccole ed effusioni.

Alessandro ha in serbo per lei anche un sorpresa: le ha preparato una cenetta sulla spiaggia. Valeria racconta al single che l’esperienza di Temptation la sta cambiando. E forse non riuscirà più a vedere Chavy con gli stessi occhi. La cena termina con un profondo e lungo abbraccio che per un soffio non culmina in un bacio.

Filippo Bisciglia ha un filmato da mostrare anche a Pietro. Antonella racconta ad un tentatore di aver paura della solitudine ma allo stesso tempo è portata poi a ricrearla. Aggiunge che secondo lei dopo la passione, non scoppia l’amore bensì la noia. E tale sentimento pare essere la sua maledizione.

Aggiunge che non potrebbe mai stare con uomo che non ama il mare. Il single le chiede se ha mantenuto un buon rapporto con i suoi ex. Antonella ha mantenuto i contatti con il suo ultimo ex, Fabiano, che considera ormai come un fratello. Pietro è geloso di questo loro rapporto. Ed il 90% dei litigi ci sono stati per causa sua. Di fronte alle telecamere Antonella ammette di sentire Fabiano di nascosto e di cancellare i messaggi su Whatsapp.

Per Pietro è la prima volta che si trova di fronte alle bugie della compagnia.