Novità per gli appassionati di Daydreamer, il calendario di Can e Sanem è disponibile da mercoledì 22 luglio.

Mediaset ha capito in pieno il gradimento della serie ed i grandi numeri di ascolto hanno convinto la tv commerciale ad dare una appendice cartacea alla soap opera turca.

Si tratta del primo prodotto ufficiale sul mercato italiano legato alla serie campione d’ascolti del day-time di Canale 5. Daydreamer – Le ali del sogno è oramai un successo consolidato,

Daydreamer arriva il calendario di Can e Sanem

E così dal 22 luglio nelle edicole è disponibile il poster-calendario in maxiformato con le più belle immagini dei protagonisti della serie, a cominciare da Can Yaman.

16 mesi da sogno (settembre 2020 – dicembre 2021) in compagnia degli interpreti più amati del momento. Inoltre, sono presenti le schede dei personaggi e una raccolta delle loro frasi più significative.

E ancora, giovedì 6 agosto in uscita in edicola e nei corner, riviste della grande distribuzione, arriva uno speciale di quasi 100 pagine.

La pubblicazione è dedicata esclusivamente alla serie fenomeno di Canale 5, per scoprire molti più dettagli sugli attori principali, Non solo ma è possibile conoscere in anticipo gli eventi delle puntate non ancora andate in onda.

E poi, per catturare ancora di più il pubblico, arrivano curiosità sulla soap, l’oroscopo dell’estate e quattro poster da staccare e appendere.

Entrambi i progetti sono a cura di Fivestore, divisione editoriale di Mediaset, su licenza ufficiale Gold Film, casa di Produzione della serie.

Il grande successo della soap opera turca.

Nel giro di poco più di un mese Daydreamer è riuscito a focalizzare l’attenzione del pubblico di Canale 5 nella fascia del day time pomeridiano. La serie turca ha raggiunto share di grande rispetto, anche oltre il 24% in alcune puntate.

E Mediaset cerca di sfruttare al massimo la popolarità raggiunta da quello che considerava solo un riempitivo della fascia oraria dedicata ad Uomini e donne.

Così dà in pasto agli affezionati della storia i suoi protagonisti. E tra questi spicca proprio Can Yaman, attore turco che è stato già protagonista della serie Bitter sweet andata in onda lo scorso anno con gradimento di pubblico elevato ma non eguagliabile a Daydreamer.

Quest’anno la serie ha superato tutte le aspettative. Al punto che il finale di stagione arriva il prossimo ottobre dando modo alla vicenda raccontata di esaurire il proprio ciclo. I fan potranno assistere, finalmente, all’happy ending. E conosceranno il futuro di Can e Sanem.