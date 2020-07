Stasera in Tv venerdì 24 luglio 2020. Su Raiuno ancora una replica de I migliori dei migliori anni con Carlo Conti. Veronica Gentili su Rete 4 conduce Stasera Italia News Speciale.

Stasera in Tv venerdì 24 luglio 2020 programmi reti generaliste

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà I migliori dei migliori anni. Tormentoni musicali, trasmissioni tv divenute cult, curiosità, mode, fenomeni di costume e grandi ospiti. Secondo appuntamento con il meglio delle otto stagioni dello show che Carlo Conti ha portato al successo sulle ali della memoria e della nostalgia, ripercorrendo i decenni scorsi attraverso suoni e immagini.

Su Raitre, alle 21.20, La grande storia. Questa volta Paolo Mieli parla delle grandi verità nascoste della storia: dalla censura dei paesi coinvolti nella prima guerra mondiale con riferimento alla pandemia dell’influenza spagnola, alle menzogne della propaganda nazista, fino al silenzio di Mosca sul disastro nucleare di Chernobyl.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. La puntata è dedicata alla mostra dedicata a due grandi scultori: Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen. La voce narrante è quella dell’attore Lorenzo Richelmy. Segue la puntata di Civilizations dal titolo “Primi incontri”.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Stasera Italia News Speciale. Per tutta l’estate Veronica Gentili continua a guidare la versione in prima serata del talk show. In scaletta, la situazione politico-economica del nostro Paese, ma anche le tensioni internazionali e la situazione dell’epidemia Covid-19 nel mondo.

Stasera in Tv i programmi su Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Mentre le audizioni per la nuova edizione sono già partite, rivediamo il meglio delle edizioni dal 2011 al 2014. Al timone ritroviamo Alessandro Cattelan. Tra gli artisti: Francesca Michielin, Chiara Galiazzo e Lorenzo Fragola.

Inoltre su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Continuano le serate in compagnia delle migliori performance di Maurizio Crozza viste nell’ultima stagione del suo show. Tra le più esilaranti ci sono quelle del premier Antonio Conte e del Presidente della Repubblica Mattarella.

Infine su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Damiano Carrara e Katia Follesa arrivano a Milano alla ricerca della miglior pasticceria del capoluogo lombardo. In questa tappa si sfidano “Clèa”, “Babouche” e “PastiChéri”. Chi vincerà l’ambito riconoscimento?

I film di questa sera venerdì 24 luglio

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 1998, di Terence Malick, La sottile linea rossa, con Sean Penn. Guadalcanal, 1942. Durante la campagna nel Pacifico, le truppe americane assediano una postazione giapponese. Si intrecciano così le tormentate vicende di alcuni soldati.

Su La7, alle 21.15, il film western del 1994, di Walter Hill, Geronimo, con Gene Hackman. Indiscusso capo delle tribù Apache, Geronimo decide di fuggire dalla riserva dove è rinchiuso. Con un gruppo di valorosi guerrieri cerca di opporsi ai continui soprusi degli uomini bianchi.

Inoltre Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’avventura del 2019, di Nicolas Vanier, Sulle ali dell’ avventura, con Louis Vazquez. Christian è uno scienziato specializzato nelle oche selvatiche. Con la figlia, appassionata di videogiochi, condividerà un progetto: salvare una specie di oche in pericolo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2019 di Bong Joon, Parasite, con ChoiWoo-shik. Kiwoo viene da una famiglia povera. Quando gli propongono di fare da tutore alla figlia di un ricco magnate, il giovane accetta, procurando un lavoro anche alla sorella.

Infine su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2011, di Marc Webb, The Amazing Spider-Man, con Andrew Garfield. Dopo essere stato punto da un ragno geneticamente modificato, il giovane Peter Parker acquista dei superpoteri. Ma deve lottare con il perfido Lizard, metà uomo e metà lucertola.