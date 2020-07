Giovedì 23 luglio, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, Filippo Bisciglia conduce la quarta puntata di Temptation Island 7.

Mentre sette giorni fa Chavy e Valeria hanno deciso di lasciare separatamente il reality, in questo appuntamento i riflettori sono puntati sulla coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. E Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso.

Temptation Island 7 diretta 23 luglio 2020 quarta puntata

Filippo Bisciglia nella diretta del 23 luglio, inizia con Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Sono fidanzati da un anno e convivono da qualche mese. Lui è molto adirato con la Elia perché lei nel villaggio non fa altro che parlare del suo ex, Fabiano.

Antonella Elia viene chiamata nel pinnettu. Nel filmato Pietro lamenta che Antonella non lo conforta quando prova nostalgia per il figlio, che non sempre riesce a vedere. La accusa di essere egoista perché Antonella non ha bambini. E non comprende cosa significa essere genitore. Successivamente trascorre tutta la giornata in compagnia di Beatrice sul gommone.

Anche Pietro deve raggiungere il pinnettu per visionare il filmato. Lei racconta al single Davide che Pietro vuole sposarla per concretizzare la loro relazione. E guardare al futuro. Inoltre aggiunge che è molto geloso in quanto è una persona insicura. E spiega anche che Pietro vuole che lei si concentri solo di lui.

Temptation Island 7 falò femminile

Le fidanzate affrontano il falò femminile. Filippo Bisciglia ha un video per Antonella.

Durante la cena con Beatrice, Pietro racconta di non accettare il fatto che Fabiano abbia ancora le chiavi della casa. In quell’appartamento ora ci vive lui con Antonella. La reputa ancora troppo infantile per l’età che ha. E le rifaccia continuamente che lei non ha figli. E nel corso della sua vita non è riuscita a costruire nulla. In un secondo video Pietro si è ritirato con alcune single nell’appartamento ma li le telecamere non sono presenti. Quindi oltre ad un gran vociare non sappiamo cosa abbia fatto Pietro. Ma lui stesso racconta a Lorenzo Amoruso di aver baciato una delle ragazze.

Al termine della visione Bisciglia preferisce sospendere il falò per qualche minuto. Antonella scoppia in lacrime e si consola con le altre fidanzate.