Stasera in Tv venerdì 31 luglio 2020. Parte della programmazione delle reti generaliste è dedicata a Franca Valeri, che oggi compie 100 anni. Rai 5 trasmette il documentario In scena Franca Valeri; di Francesco D’Arma e Barbara Pozzoni. Invece Rai Premium e Cine 34, propongono, rispettivamente, i film Gli onorevoli e Parigi o cara.

Stasera in Tv venerdì 31 luglio 2020 programmi reti generaliste

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà I migliori dei migliori anni. Terza delle otto puntate speciali che raccolgono il meglio delle edizioni del nostalgico show di Carlo Conti. Un’occasione per rivedere i momenti più suggestivi ed emozionanti.Un vero e proprio tuffo nel passato con tanti grandi ospiti, italiani e internazionali, che portano sul palco gli anni più belli.

Su Raitre, alle 21.20, La grande storia. L’ultima puntata di questo ciclo è dedicata alla propaganda bellica, al racconto della guerra e alle sue ombre. Paolo Mieli introduce tre documentari sul tema: nel primo riviviamo i giorni della Prima guerra del Golfo, nel 1991, quando le uniche immagini dell’attacco Usa furono trasmesse dalla Cnn.

Su Rai 5, alle 21.15, In scena Franca Valeri. Il documentario di Francesco D’Arma e Barbara Pozzoni è un ritratto inedito della grande Franca Valeri, ricostruito passando attraverso sessant’anni di interviste da lei rilasciate. E arricchito dalle testimonianze di colleghi e amici.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Lo show dei record. Tra primati incredibili e personaggi unici continua l’appuntamento con la sesta edizione del programma (in onda nel 2015) condotto da GerryScotti con la collaborazione di Marco Frigatti, giudice ufficiale del Guinness World Records e di un inviato davvero speciale, Edoardo, figlio di Gerry.

Stasera in Tv i programmi su Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Secondo appuntamento con il meglio delle audizioni dal 2011 al 2014, (ovvero la quinta, la sesta, la settima e l’ottava edizione) del talent condotto da Alessandro Cattelan. Tra le rivelazioni di quegli anni, Mahmood e Mr. Rain.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Una nuova puntata del meglio dello show di Maurizio Crozza. Tra i personaggi più amati del suo repertorio, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Luigi “Giggino” Di Maio, il Presidente Mattarella, Vittorio Feltri.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Damiano Carrara e Katia Follesa sono a Modena per decretare il vincitore tra le tre pasticcerie in gara: la “Remondini” di Mauro, “Pasticceria Nappo” di Daniela e “Pasticceria degli Dei” di Sonia.

I film di questa sera venerdì 31 luglio

Su Rai 4, alle 21.20, il film horror del 2016, di Fede Alvarez, Man in the dark, con Stephen Lang. Tre giovani decidono di fare un colpo nella casa di un veterano della Guerra del Golfo, rimasto cieco in combattimento. I ragazzi sono convinti che si tratterà di una passeggiata, ma non sarà cos’.

Inoltre su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 2008, di Spike Lee, Miracolo a Sant’ Anna, con Matteo Sciabordi, Omar B. Miller. Toscana 1944. Quattro soldati americani restano bloccati in un paese dopo aver salvato un bimbo. Con gli abitanti cercano di fermare l’eccidio progettato dai nazisti.

Su Rai Premium, alle 21.20, il film commedia del 1963, di Sergio Corbucci, Gli onorevoli, con Franca Valeri, Totò. il film racconta le vicende di cinque candidati alle elezioni: la democristiana Sereni, il liberale Breschi, il comunista Fallopponi, il missino Mollica e il monarchico La Trippa.

Infine su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 1989, di John Flynn, Sorvegliato speciale, con Sylvester Stallone, Donald Sutherland. Il detenuto Frank Leone (Sylvester Stallone) ha quasi scontato la sua pena quando viene improvvisamente trasferito in un carcere di massima sicurezza, diretto dal terribile Drumgoole (Donald Sutherland). L’uomo è ben deciso a fargli pagare l’umiliazione subìta per una sua precedente evasione.

I film trasmessi su La7, 20 Mediaset, Paramount, Cine34,

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 1989, di Amy Heckerling, Senti chi parla, con John Travolta, Kirstie Alley. Rimasta incinta, Mollie viene lasciata dal fidanzato. Decide di tenere comunque il bambino e, proprio alla vigilia del parto, conosce James, un simpaticissimo tassista.

Inoltre su 20 Mediaset, alle 21.00, il film commedia del 2000, di Tom Dey, Pallottole cinesi, con Jackie Chan, Owen Wilson. 1881. La principessa cinese Pei Pei viene rapita e portata nel Far West. ChonWang, fidata guardia imperiale, va alla sua ricerca. Durante il viaggio s’imbatte in Roy, un imbranato rapinatore.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film giallo del 2015, di Bill Condon, Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto, con Ian McKellen, Milo Parker. Ormai anziano, Sherlock Holmes vive in campagna e ha perso un po’ di memoria. Ma c’è un dettaglio della sua ultima indagine che deve ricordare.

Infine su Cine34, alle 21.10, il film commedia del 1962, di Vittorio Caprioli, Parigi o cara, con Franca Valeri, Vittorio Caprioli, Gigi Reder. Dopo aver sistemato in una pensione il vecchio padre, Delia raggiunge a Parigi il fratello Claudio. Dopo alcune avventure la donna s’innamora di un pizzaiolo italiano.

Stasera in Tv venerdì 31 luglio i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2011, di Len Wiseman, Total Recall –Atto di forza, con Colin Farrell. Fine del XXI secolo: Doug, operaio di una fabbrica di robot con problemi di memoria, si fa innestare i ricordi di una vacanza su Marte. Ma qualcosa va storto.

Inoltre su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Robin Bissell, Migliori nemici, con Taraji P. Henson, Sam Rockwell. 1971. Ann Atwater, attivista per la difesa dei diritti civili, affronta C.P. Ellis, leader del Ku Klux Klan locale, sulla questione dell’integrazione razziale nelle scuole della Carolina del Nord.

Invece su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 1999, di Brenda Chapman, Steve Hickner, Simon Wells, Il principe d’Egitto. Mosè, abbandonato in fasce sulle sponde del Nilo, cresce alla corte dei Faraoni. Ma un giorno scopre le sue vere origini e guida il suo popolo schiavo nella fuga dall’ Egitto.

infine su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film horror del 1996, di Robert Rodriguez, Dal tramonto all’alba, con Quentin Tarantino, George Clooney. Dopo una rapina, i fratelli Gecko oltrepassano la frontiera messicana con alcuni ostaggi. Ma il locale in cui li aspetta il loro complice si rivela un covo di vampiri.