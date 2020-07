Nuova puntata, oggi 31 luglio, di Daydreamer – Le ali del sogno. La soap opera turca, ambientata a Istanbul, prosegue la messa in onda estiva nel day time pomeridiano di Canale 5. L’appuntamento è alle 14.45 ogni giorno dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni degli eventi che accadono ai protagonisti.

Daydreamer 31 luglio il debito dei genitori di Sanem

Nihat e Mevkibe, i genitori di Sanem, cercano di pagare il debito. Ma Halil non accetta perché’ ha già’ preso accordi con Sanem. Intanto Muzaffer vuole dimostrare a tutti di essere migliore di Osman e inizia a farsi pubblicità per diventare una star, ma otterrà una spiacevole sorpresa.

Intanto Can e Sanem cercano il quartiere perfetto per le riprese della sceneggiatura di Sanem. Oramai tutti nell’azienda sanno che sotto lo pseudonimo di Daydreamer, si nasconde proprio Sanem.

I due sono sempre in una situazione di amore e odio. Sanem, innamorata più che mai, non sopporta che Can la tratti in maniera fredda tenendola a distanza. Quando ha provato a lamentarsi con il suo capo, Divit è stato molto duro e le ha detto chiaramente di rispettare i patti. Tra loro non potranno esserci che rapporti professionali fino a quando Sanem non avrà fatto chiarezza in se stessa.

Infatti la giovane continua ad ingannare se stessa dicendo che Can le è del tutto indifferente. Ma proprio in questa circostanza Can e Sanem arrivano a scontrarsi. E sarà un momento doloroso per entrambi.

Infine Leyla dimostra la sua gelosia per Osman corteggiato in maniera troppo evidente da Guliz.

