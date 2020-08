Stasera in Tv domenica 2 agosto. Raitre ripropone la puntata di A raccontare comincia tu con Riccardo Muti. Mentre su Iris è previsto il film di fantascienza Mission to Mars, con Gary Sinise.

Stasera in Tv domenica 2 agosto 2020 programmi reti generaliste

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Non dirlo al mio capo 2. Due episodi. Il primo s’intitola “Ragioni e sentimenti”. Lisa (Vanessa Incontrada) scopre che Diego è un avvocato, vecchio amico di Enrico e Nina. L’uomo è arrivato a Napoli per assistere un gruppo di genitori in una causa contro un cliente dello Studio Vinci, titolare di una fonderia industriale.

A seguire il secondo episodio, “Una pietosa bugia”. Enrico (Lino Guanciale) dice a Lisa di non farsi illusioni con Diego perché lui è solo un donnaiolo che, quando fa tappa in una città, seduce una donna del luogo per poi abbandonarla.

Su Raitre, alle 21.20, il talk show A raccontare comincia tu. La passione per la musica e il piano scoperta da piccolo, il talento coltivato con disciplina, rigore e studio. I successi sul podio dei più prestigiosi teatri internazionali, la direzione per quasi 20 anni della Scala di Milano: Riccardo Muti racconta il suo percorso di vita e professionale a Raffaella Carrà.

Su La7, alle 20.35, la miniserie Tut- Il destino di un faraone, con Ben Kingsley. La storia dell’ascesa al potere di Tutankhamon e la sua faticosa lotta per condurre l’Egitto alla gloria. Attorno al faraone ruotano però i consiglieri cattivi e manipolatori, tra i quali il gran visir Ay.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra- La serie, con Salvatore Esposito, Marco D’Amore. Genny, sopravvissuto ai colpi sparati da Ciro, lotta tra la vita e la morte. Intanto l’Immortale prova a depistare le indagini sulla sparatoria.

I film di questa sera domenica 2 agosto

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2002, di Luciano Ligabue, Da zero a dieci, con Pierfrancesco Favino. Che voto dare alla propria vita? Se lo chiede un gruppo di amici vicino ai quaranta che decide di tornare a Rimini per rivivere il weekend trascorso insieme dieci anni prima.

Invece su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 1994, di Robert Zemeckis, Forrest Gump, con Tom Hanks. Forrest Gump non è intelligente come gli altri ragazzini. Ma sua madre (Sally Field) lo incoraggia ad affrontare la vita, “che riserva a tutti belle sorprese”. Laddove non arriva il cervello di Forrest, arriva il suo grande cuore. E una serie di incredibili eventi ne fanno un uomo di successo.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2009, di Sherry Hormann, Fiore del deserto, con Soraya Omar-Sceg. La vera storia di Waris Dirie (Liya Kebede), nata in una famiglia di nomadi in un villaggio della Somalia. Dopo essere diventata una famosa top model viene nominata ambasciatrice all’ Onu per i diritti delle donne. Oggi Waris Dirie è il simbolo della campagna contro la pratica dell’infibulazione.

Infine su Italia 1, alle 21.15, il film d’avventura del 2010, di Mike Newell, Prince of Persia – Le sabbie del tempo, con Jake Gyllenhaal. Dastan, adottato da re Sharaman (Ronald Pickup), diventa un valoroso guerriero. Vittima di un complotto ordito da Nizam (Ben Kingsley), viene accusato della morte del patrigno. Fugge ancora con la principessa Tamina (Gemma Arterton). Ed entra in possesso di un pugnale magico.

Stasera in Tv i film su Nove, 20 Mediaset, Iris, Paramount

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 1974, di Franco Rossi, Porgi l’altra guancia, con Bud Spencer, Terence Hill. Due missionari italiani aiutano gli abitanti di un villaggio su un’isoletta dei Caraibi a difendersi dalle angherie di un signorotto locale.

Inoltre su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 1994, di Jan De Bont, Speed, con Keanu Reeves, Sandra Bullock. Un dinamitardo mette una bomba su un autobus. L’ordigno esploderà se l’autista non terrà una velocità superiore alle 50 miglia orarie. L’agente Traven tenta un’azione disperata.

Invece su Iris, alle 21.00, il film di fantascienza del 2000, di Brian De Palma, Mission to Mars, con Gary Sinise. Alcuni astronauti sbarcano su Marte e poco dopo se ne perdono le tracce. Jim McConnell, Woodrow Blake e altri compagni vengono inviati sul pianeta per scoprire cosa è accaduto.

Infine su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 1999, di L. Hallstrom, Le regole della casa del sidro, con Tobey Maguire. Stati Uniti, Anni 40. Il giovane Homer Wells lascia l’orfanotrofio in cui è cresciuto per andare a lavorare in una fabbrica di sidro. Lì conoscerà l’amore e i dolori della vita.

Stasera in Tv domenica 2 agosto i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2019, di Jon Watts, Spider-man: far from home, con Tom Holland. Peter si sta godendo la sua vacanza in Europa quando Nick Fury si presenta nella sua stanza d’albergo. L’uomo gli chiede di collaborare con lui per fermare il malvagio Mysterio.

Infine su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2013, di Cody Cameron, Kris Pearn, Piovono Polpette 2. Flint è stato allontanato dalla città. Ma quando scopre che la sua macchina è ancora in funzione e sta creando bestie mutanti decide di tornare per salvare il mondo.