Stasera in Tv giovedì 20 agosto. Rai 1 ripropone L’uomo che cavalcava nel buio con Terence Hill. Mentre La 5 trasmette il film drammatico del 2012, Step Up 4 revolution.

Stasera in Tv giovedì 20 agosto 2020 programmi reti generaliste

Rai 1, alle 21.25, manda in onda L’uomo che cavalcava nel buio con Terence Hill. Un fantino muore durante il Gran Premio di Arezzo. E di conseguenza Rocco, il suo allenatore, si ritira. Undici anni dopo viene convocato da un notaio per la vendita della sua vecchia scuderia. In questa occasione incontra la vedova del fantino e la sorella di lei.

Infine su Canale 5, alle 21.25, va in onda un nuova puntata di Zelig. Proseguono le repliche dell’edizione 2010 del comic show condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Tra i comici a salire sul palco, Ficarra e Picone, Ale & Franz e Paolo Cevoli.

Stasera in Tv giovedì 20 agosto 2020 I film sulle reti generaliste

Stasera Rai 2, alle 21.20, trasmette il film thriller del 2019, Tutto per la mia famiglia con Jennie Garth. La vita della dottoressa Kathy Meyer viene stravolta quando il marito viene trovato morto nella loro abitazione. All’ inizio gli inquirenti sospettano che possa trattarsi di suicidio, ma la verità è ben diversa.

Infine su Rete 4, alle 21.25, va in onda il film azione del 1991, L’ultimo boy scout- missione sopravvivere con Bruce Willis. Joe Hallenbeck viene incaricato di proteggere la spogliarellista Cory . Ma quando la ragazza viene uccisa, lui inizia ad indagare sul suo ex fidanzato.

Stasera in Tv I film su Rai Movie, La 5

Rai Movie, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2015, Taj Mahal con Stacy Martin. La diciottenne Louise si trova in vacanza a Mumbai e rimane sola in albergo. All’ improvviso inizia ad ascoltare dei rumori in corridoio. E comprende che si tratta di un attacco terroristico.

Invece La 5, alle 21.00, manda in onda il film drammatico del 2012, Step Up 4 revolution con Ryan Guzman. Emily ha deciso di trasferirsi a Miami per realizzare il sogno di diventare una ballerina professionista. Qui incontra Sean, leader del corpo di ballo che si esibisce per strada.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, manda in onda il film drammatico del 2011, Warrior con Nick Nolte. Paddy Conlon aiuta il figlio a prepararsi per un violento torneo di arti marziali. Alla gara partecipa anche il figlio più grande. Ci sarà un duro scontro tra i due fratelli.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15,è previsto il film thriller del 2015 Mine, con Armie Hammer. Dopo essere finito su una mina, un cecchino dei marine rimane intrappolato nel deserto. Deve combattere da solo il nemico in attesa che qualcuno venga a salvarlo.

Infine su Premium Cinema 3 , alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2017, The place, con Valerio Mastandrea. Un uomo misterioso, che occupa sempre lo stesso tavolino del ristorante, è pronto ad esaurire i desideri di otto sconosciuti.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2019, Alita, Angelo della battaglia con Rosa Salazar. Anno 2563. Il dottor Ido ripara la cyborg Alita che ha perso la memoria. Mentre Alita cerca di ricordare il suo passato, diventa una spietata cacciatrice di criminali.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2019, Nour, con Sergio Castellitto. Dopo aver attraversato il mare Nour, una bambina siriana, arriva a Lampedusa e si mette alla ricerca di sua madre. Pietro, un medico del posto, si prende cura di lei.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, manda in onda animazione del 2019, Shaun, vita da pecora: farmageddon- il film. L’aliena Lu La si scaglia accidentalmente con la sua astronave nella fattoria di Mossy Bottom. Lu la e Shaun fanno amicizia e la pecora la aiuterà a salvarla da un’organizzazione criminale che vuole rapirla.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film azione del 2015, No escape colpo di stato con Owen Wilson. L’imprenditore statunitense Jack Dwyer si trasferisce con la famiglia in Asia. Pochi giorni dopo il suo arrivo, nel Paese scoppia la rivolta.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2018 Millenniun- Quello che non uccide con Claire Foy. Un programmatore americano affida all’ hacker Lisbeth il compito di recuperare il un software molto pericoloso. Sarà l’inizio di un incubo.