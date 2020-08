Stasera in Tv venerdì 21 agosto 2020. Su Raiuno prosegue l’appuntamento con I migliori dei migliori anni. Mentre su Italia 1 è previsto il il film d’azione del 2016 The Accountant.

Stasera in Tv venerdì 21 agosto 2020 programmi reti generaliste

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà I migliori dei migliori anni. Prosegue il nostalgico viaggio nei ricordi di Carlo Conti che anche stasera ripercorre i momenti più significativi delle passate edizioni, tra film, canzoni, show televisivi, telefilm e personaggi che hanno segnato intere generazioni. La parte musicale è curata come sempre dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Su Raitre, alle 21.20, La grande storia. Hitler, Goebbels, Himmler, gerarchi, soldati: così ci è raccontato il nazismo, un affare di uomini. E le 12 milioni di donne affiliate al partito nazista? Le 600.000 infermiere addestrate a curare i soldati e a sopprimere vite considerate indegne? E’ il tema esplorato da Paolo Mieli nella puntata di oggi.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Nel primo documentario, il regista e fotografo Bruno Aveillan racconta il genio di Auguste Rodin (1840-1917), soffermandosi su una delle sue sculture più emblematiche, “La Porte de l’Enfer”. Poi la 2° puntata di “Civilizations, l’arte nel tempo”.

Su Tv8, alle 20.45, Calcio Europa League –Finale. Stasera si assegna al Mungersdorfer Stadion di Colonia il trofeo che nel 2019 è stato vinto dai londinesi del Chelsea. Sulla panchina inglese sedeva Maurizio Sarri, poi passato alla Juventus con cui ha appena vinto lo scudetto.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza Classic. Terzo appuntamento con gli evergreen di Maurizio Crozza proposti durante i live dello show. Alcuni sono diventati virali in rete come Napalm51, Flavio Briatore e Germidi Soia, chef vegano e crudista e il guru dello yoga Roberto Laurenzi.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Katia Follesa e Damiano Carraro approdano a Genova. A sfidarsi sono tre realtà diverse, con le vetrine migliori della città: la “Pasticceria Traverso”, la “Pasticceria Poldo” e la “Pasticceria Mantero”.

I film di questa sera 21 agosto

Su Italia 1, alle 21.30, il film d’azione del 2016, di Gavin O’ Connor, The Accountant, con Ben Affleck. Il contabile Christian Wolff, genio della matematica, affetto da sindrome di Asperger, lavora per la criminalità organizzata. Quando il Dipartimento del Tesoro inizia a indagare sul suo conto, lui mette a frutto l’addestramento ricevuto da ragazzino per proteggere se stesso e chi ama.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2013, di Louis Leterrier, Now you see me – I maghi del crimine, con Mark Ruffalo. L’Fbi è sulle tracce di una banda di ladri composta dai più grandi illusionisti del mondo. Nel corso delle loro performance, i maghi mettono a segno numerose rapine.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2018, di Mimi Leder, Una giusta causa, con Felicity Jones, Armie Hammer. La vera storia di Ruth Bader Ginsburg che, nonostante il suo talento, viene rifiutata dagli studi legali perché donna. Decide allora di aprire un processo sulla discriminazione di genere.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Francesco Ghiaccio, Dolcissime, con Valeria Solarino, Giulia Barbuto. Chiara, Letizia e Mary sono amiche e oggetto di sberleffi da parte dei compagni di scuola a causa dei loro chili di troppo. Ma troveranno un’inattesa occasione di riscatto.