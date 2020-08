La Uefa Europa League 2020 è arrivata alla fase finale. Questa sera si gioca l’incontro che deve laureare il vincitore tra il Siviglia di Lopetegui e l’Inter di Antonio Conte.

Uefa Europa League 2020 finale Siviglia – Inter anche su Tv8

La finale tra Siviglia e Inter è seguita live anche in chiaro su Tv8.

Le due squadre si incontrano allo Stadion Köln di Colonia, questa sera venerdì 21 agosto, dalle 21.00.

I canali della piattaforma satellitare che mandano in onda la diretta sono: Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Il live streaming è previsto anche su Now Tv. La finale Siviglia-Inter è visibile anche in diretta su TV8. Padrona di casa degli studi pre e post gara è Anna Billò. Insieme a lei Beppe Bergomi, Daniele Adani, Riccardo Trevisani e Fayna con Gianluca Di Marzio in collegamento da Lisbona.

Per i clienti Sky, le partite sono fruibili in diretta anche tramite l’App Sky Go, per seguire gli eventi live su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea. E per rimanere connessi e costantemente aggiornati, sono oreviste le news di Sky Sport 24, del sito skysport.it e dell’App Sky Sport.

La programmazione in diretta della finale di Europa League su Sky

Venerdì 21 agosto

ore 21

Siviglia-Inter Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra); anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani, bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi

Studio “Europa League”

ore 20 e ore 23

Anna Billò con Beppe Bergomi, Daniele Adani, Riccardo Trevisani e Fayna.

Quanto ha guadagnato L’Inter dall’Europa league

Il bilancio dell’Inter, dopo le partite vinte finora è in positivo.

La squadra ha incassato 4,5 milioni grazie alla vittoria in semifinale per 5 a 0, contro lo Shakthar Donetsk.

La somma si aggiunge 5,5 arrivati nelle casse nei turni precedenti. Questa sera l’Inter ha la possibilità concreta di aumentare ancora di più la cifra già in cassa.

Infatti la possibile vittoria in finale vale, oltre al trofeo, 4 milioni di euro. A tale somma vanno addizionati i 3,5 milioni di euro della conseguente partecipazione alla Supercoppa Europea.

Ma non è finita qui. L’Inter vittoriosa contro il Siviglia ha la concreta possibilità di essere inserita nella prima fascia ai sorteggi di Champions League del prossimo anno.