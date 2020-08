Stasera in Tv domenica 23 agosto. Canale 5 trasmette la finale di Champions League. Mentre su Sky Cinema Uno è previsto il film drammatico del 2019, Tutto il mio folle amore.

Stasera in Tv domenica 23 agosto 2020 programmi reti generaliste

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Non dirlo al mio capo 2. Due episodi: il primo s’intitola, Fantasmi e miraggi. Dopo aver scoperto che fu Enrico (Lino Guanciale) a difendere l’assassino dei suoi genitori, Massimo si scontra con l’avvocato. Perla (Chiara Francini) ostacola l’assunzione della nuova segretaria, mentre Diego deve fare una scottante rivelazione a Lisa (Vanessa Incontrada). A seguire, il secondo episodio: Io ti credo.

Su Rete 4, alle 21.25, il talk show #CR4 la repubblica delle donne. Un’altra replica del divertente appuntamento con il viaggio di Piero Chiambretti alla scoperta dell’universo femminile. Anche stasera ad accompagnarlo tra gag, intermezzi semiseri e dibattiti ci sono le ospiti fisse del programma, tra le quali ricordiamo Valeria Marini, Katia Follesa e Iva Zanicchi.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio: Finale Champions League. Si disputa stasera allo Stadio Da Luz di Lisbona la finale della 65° edizione della più importante manifestazione europea per club. La squadra vincitrice subentrerà nell’albo d’oro al Liverpool, che lo scorso anno ha sconfitto nell’ultimo atto il Tottenham per 2-0 grazie alle reti segnate da Salah e Origi.

Su La 7, alle 21.15, Atlantide. A 75 anni dalla morte di Hitler, la follia nazista sembra non essere scomparsa del tutto e ancora oggi fa paura. Andrea Purgatori approfondisce il tema nella puntata riproposta oggi, intitolata “Anatomia di un dittatore”.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie. Due episodi. Il primo è intitolato, “Il principe e il nano”, con Marco D’Amore, Salvatore Esposito. Genny e il Principe continuano ad incontrarsi. Intanto Patrizia non vorrebbe più avere a che fare con Don Pietro, ma così può mettere in pericolo la sua famiglia. A seguire, “Divid et Impera”.

I film di questa sera domenica 23 agosto

Su Raitre, alle 21.20, il film thriller del 2015, di Juan José Campanella, Il segreto dei suoi occhi, con Julia Roberts, Nicole Kidman. Sono passati tredici anni da quando un delinquente ha stuprato e ucciso la figlia dell’agente dell’Fbi Jess, ma il suo collega (Chiwetel Ejiofor) non ha mai smesso di dare la caccia al killer. Finché un giorno scopre un nuovo indizio che potrebbe finalmente risolvere il difficile caso.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2015, di Dani de la Torre, Desconocido – Resa dei conti, con Luis Tosar. Carlos è uno spregiudicato direttore di banca che ha truffato i clienti. Un giorno, mentre è in auto con i figli, apprende da una telefonata anonima che il suo veicolo è imbottito di esplosivo.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di e con Jackie Chan, Chinese Zodiac.. Il mercenario Asian deve recuperare 12 teste di statue, che rappresentano gli animali dello zodiaco cinese. La missione lo porterà a vivere una fantastica avventura in giro per il mondo.

Su Iris, alle 21.00, il film di spionaggio del 1966, di Alfred Hitchcock, Il sipario strappato, con Paul Newman, Julie Andrews. In piena Guerra Fredda, il fisico americano Michael Armstrong finge di vendersi ai sovietici. La sua fidanzata Sarah, all’ oscuro di tutto, lo segue fino nella Germania Est.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 2002, di Martin Scorsese, Gangs of New York, con Leonardo Di Caprio. New York, 1846. Il giovane Amsterdam Vallon vuole vendicare la morte del padre, ucciso dal “macellaio” Bill Cutting, capo della banda del quartiere di Five Points.

I film trasmessi su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Gabriele Salvatores, Tutto il mio folle amore, con Giulio Pranno. Vincent, sedicenne affetto da autismo, vive a Trieste con la madre e il padre adottivo. Quando il padre naturale si rifà vivo, il ragazzo lo segue in un viaggio attraverso i Balcani.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2002, di Stephen Daldry, The hours, con Nicole Kidman. Il libro “Mrs Dalloway” di Virginia Woolf è l’invisibile filo rosso che lega le vicende di una casalinga incinta che vive nel 1949 e una donna in carriera nel 2000.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2013, di Raja Gosnell, I Puffi 2, con Hank Azaria. Bloccato nel mondo degli umani, Gargamella si è trasferito a Parigi, diventando un famoso illusionista. Ma quando rapisce Puffetta, Grande Puffo, Brontolone e Tontolone arrivano in aiuto dell’amica.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 1997, di John Woo, Face/Off – Due facce di un assassino, con Nicolas Cage, John Travolta. Per sventare il piano criminale dello psicopatico Castor Troy, che anni prima gli uccise il figlio, l’agente dell’ Fbi Sean Archer ne assume i connotati. Ma il criminale gli ruba l’idea.