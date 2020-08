PresaDiretta puntata 24 agosto, ricostruzione ferma terremoto Amatrice

Questa sera, lunedì 24 agosto, su Rai 3 va in onda la prima puntata stagionale di PresaDiretta, condotta da Riccardo Iacona. Va in onda dalle 21:20 e si intitola Ricostruiamo l’Italia. A quattro anni dal terremoto di Amatrice, le telecamere sono tornate nei comuni del cratere sismico, dove la ricostruzione è bloccata. Inoltre, vedremo una ricognizione delle altre lentezze che frenano la crescita dell’Italia. Con uno sguardo alla sfida rappresentata dalla grave recessione economica innescata dalla pandemia.

PresaDiretta puntata 24 agosto – Diretta



Il 24 agosto 2016, alle 3:36 del mattino, un terremoto di magnitudo 6.2 sconvolse il centro Italia. L’epicentro fu registrato tra i comuni di Accumoli (Rieti) e Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). Tuttavia, a pagare un prezzo molto alto fu il comune di Amatrice. Il cratere sismico comprese un’area estesa, che coinvolge Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

Il 30 ottobre dello stesso anno, una nuova forte scossa colpì Norcia, Preci, Camerino e altri comuni dell’appennino già provati dalla scossa di agosto. Infine, il 17 gennaio 2017, un ulteriore terremoto ha sconquassatro la zona, provocando anche la drammatica valanga che travolse l’Hotel montano di Rigopiano.

Oltre ad un bilancio di 299 morti e centinaia di feriti, la popolazione si è trovata ad affrontare una fase di ricostruzione particolarmente difficile. Al momento, risulta ferma o quasi. Ora, lo spettro più grande è quello dello spopolamento dell’intera zona.

L’inchiesta di PresaDiretta del 24 agosto è firmata da Elena Marzano. Inizia il suo racconto dalla piana di Castelluccio Di Norcia, un gioiello dell’appennino, a 1500 metri d’altezza. Il comune, famoso tra l’altro per i colori della spettacolare fioritura dei campi di lenticchie, è ancora un cumulo di macerie.

Un discorso simile vale per Norcia, Visso e Castel Sant’Angelo sul Nera. Il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, lamenta la gestione dall’emergenza e la burocrazia che rallenta i lavori.

Dicono di aver già finanziato le opere, ma i lavori non possono cominciare, perché le pratiche sono talmente lunghe da richiedere anni per essere valutate dagli uffici competenti. L’architetto Massimiliano Pomati spiega che anche per i lavori dei privati è necessario almeno un anno prima di poter aprire un cantiere. Tempi che diventano biblici per le opere pubbliche. Gli appalti spesso devono essere ripetuti, perché le imprese che vincono le gare, nel frattempo, falliscono.

PresaDiretta terremoto Amatrice – Opsite il Sindaco di Norcia

Il Sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella, accomapagna le telecamere di PresaDiretta in quello che era il centro della cittadina. Purtroppo, le immagini sono desolanti: Amatrice è praticamente rasa al suolo. Fontanella lamenta i ritardi della ricostruzione delle opere pubbliche e spiega che di questo passo saranno necessari tren’tanni per vedere rinascere la cittadina. Purtroppo, già ora il comune si sta spopolando. Destino che tocca anche gli altri comuni del cratere.

Ora, ospite di PresaDiretta nella puntata 24 sgosto c’è il Sindaco Di Norcia, Nicola Alemanno. Spiega a Riccardo Iacona le novità previste dal Decreto Semplificazione approvato dal Governo Conte. Secondo Alemanno, i passi avanti sono potenzialmente notevoli. È stata innalzata la soglia di spesa superata la quale è necessaria la gara d’appalto pubblica, oltre ad essere state semplificate le procedure e accorciati i tempi per le approvazioni.

In collegamento video c’è anche Cesare Spuri, Direttore Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche. Nei mesi scorsi aveva lamentato di dover lavorare con un sottorganico del 40% nei propri uffici, per lo più con lavoratori precari. Ora parla di oltre 100 assunzioni rese possibili dal nuovo Decreto. Insieme allo snellimento delle procedure, ciò dovrebbe garantire un’accelerazione sostanziale del lavoro.