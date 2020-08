Stasera in Tv giovedì 27 agosto. Su Rai 2 Stefano De Martino conduce il Festival di Castrocaro. Mentre su Iris è previsto il film drammatico del 2008 Pride and glory- Il prezzo dell’onore con Edward Norton.

Stasera in Tv giovedì 27 agosto 2020 programmi e film reti generaliste

Rai 1, alle 21.25, manda in onda il film tratto dalla serie Un passo dal cielo con Terence Hill. L’episodio ha per titolo “Io ti salverò”. Pietro trova nel bosco Ania, una ragazza ferita che ricorda solo il suo nome. La guardia forestale decide di prendersi cura di lei e tra loro si instaura un rapporto inteso e profondo. Ma poco tempo dopo la ragazza viene uccisa con un colpo di fucile.

Rai 2, alle 21.20, trasmette il Festival di Castrocaro. Stefano De Martino conduce la manifestazione dedicata ai giovani cantanti di talento. I finalisti sono Niccolò Dainelli, Jacopo Ottonello, Federico Castello, Laura Fantauzzo, il quartetto Watt ed il duo Le radici.

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda il film drammatico del 2013, The butler- un maggiordomo alla Casa Bianca, con Forest Whitaker. Il film ripercorre la vita dell’afroamericano Cecil Gaines che lavorò alla Casa Bianca dal 1957 al 1986; anni in cui prese servizio a sette Presidenti degli Stati Uniti.

Infine su Canale 5, è previsto il comic show Zelig. Proseguono le repliche dell’edizione 2010 condotta da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio dal Teatro degli Arcimboldi di Milano. Tra i protagonisti Enrico Brignano e Teresa Mannino.

Stasera in Tv I film su Iris, Cine 34

Iris, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2008, Pride and glory- Il prezzo dell’onore con Edward Norton. Il detective Tiernet si occupa dell’omicidio di alcuni colleghi durante un raid antidroga. L’agente Egan è invece sulle tracce di Angel Tezo, il narcotrafficante che è sfuggito all’ arresto.

Infine Cine34, alle 21.10, va in onda il film commedia del 1984 L’allenatore nel pallone con Lino Banfi. All’ allenatore Oronzo Canà viene affidato il compito di seguire la Longobarda, una squadra in serie A. Ma dopo una campagna acquisti fallimentare la salvezza sembra impossibile.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, manda in onda il film azione del 2010, Tekken con Jon Foo. Anno 2039. Il lottatore Jin Kazama vuole vendicare la morte della madre, prendendo parte a Tekken, un torneo di arti marziali.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15,è previsto il film drammatico del 1998, American History X con Edward Norton. Derek Vinyard è un giovane skinhead neofascista che è finito in prigione. L’esperienza nel penitenziario lo cambierà profondamente.

Infine su Premium Cinema 3 , alle 21.15, va in onda il film commedia del 2012, I 2 soliti idioti con Francesco Mandelli. Ruggero è disposto a tutto per di salvare dalla crisi l’Impero dei Würstel. E lo fa attraverso una lunga serie di imbrogli e sotterfugi.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film horror del 2019, Finché morte non ci separi con Samara Weaving. Gracie si è appena sposata e secondo un’antica tradizione famigliare dei suoi suoceri, durante la prima notte di nozze deve partecipare a nascondino nella loro imponente villa. Ma il gioco si trasforma in un incubo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 1999, Nella terra degli infedeli, con Chazz Palminteri. A Giovanni Falcone viene affidata una guardia del corpo dopo l’omicidio del procuratore di Palermo. Ma continua a lottare contro Cosa Nostra assieme a Paolo Borsellino.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2019, C’è tempo con Stefano Fresi. Stefano, quarantenne precario ed immaturo, scopre di avere un fratellastro solo dopo la morte del padre. Accetta di ottenere la sua tutela in cambio di un lascito.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film drammatico del 2014, La preda perfetta con Liam Neeson. Il trafficante di droga Kenny Kristo ingaggia l’investigatore Matt Scudder affinché scopra gli assassini di sua moglie.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2015, Regression con Emma Watson. Il detective Kenner si occupa del caso di Angela, una ragazzina che accusa il padre di molestie. L’uomo si dichiara colpevole ma nella realtà non rammenta i fatti. Uno psicologo lo aiuterà a ricordare.