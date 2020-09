Questa sera, 5 settembre, alle ore 20,35 su Rai 1 andrà in onda la prima puntata dei SEAT Music Awards 2020. La manifestazione musicale è condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada ed animerà due serate (la seconda puntata andrà in onda sabato prossimo). Tra gli artisti che si esibiranno questa sera: Gigi D’Alessio, Fred De Palma e Anitta, Diodato, Francesco Gabbani, Ghali, Il Volo, Irama, J – Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Michele Bravi, Mika, Modà, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelu, Max Pezzali, Raf e Tozzi.

SEAT Music Awards 2020, seconda puntata, artisti, scaletta, canzoni

Apre la seconda puntata dei Seat Music Awards una coppia inedita, quella composta da Mika e Michele Bravi. Due cantanti fragili, sensibili, eclettici, stravaganti e talentuosi. Mika e Michele cantano la loro cover di “Bella d’estate” di Mango.

Da segnalare il cambio look di Bravi, che sfoggia un caschetto platino in perfetto stile anni ’80.

Segue Annalisa con il suo nuovo singolo “Tsunami”. Al termine della performance la giovane cantante parla dell’imminente (il 18 settembre) uscita del suo album “Nuda”. Il titolo è una provocazione, si riferisce alla difficoltà di mettersi a nudo interiormente in un’era in cui è facile spogliarsi dei vestiti.

Fabrizio Moro canta un medley di alcuni tra i suoi brani più celebri: “Il senso di ogni cosa”, “Portami via”, “L’eternità”. L’esecuzione piano, chitarra, e voce è emozionante. Carlo Conti svela di sentirsi sempre coinvolto dall’ascolto de “L’eternità”, brano con cui Fabrizio ha vinto un’edizione del Festival di Sanremo da lui condotta.

Piero Pelù canta “Gigante”, brano dedicato al suo nipotino, e “Pugili fragili”. “Ma quanto manca la musica live!” – esclama Conti dopo la sua esibizione. “A me lo dici? Quarant’anni che faccio il rock’n’roll. Il primo palco me lo sono costruito da solo con lo spago e sono disposto a rifarlo. Se non mi fanno suonare vado a suonare tutti i campanelli di Firenze” – risponde giocosamente Pelù.

J-Ax canta “Una voglia assurda”, uno dei brani tormentone di questa estate. Lo “zio” è emozionatissimo di essere tornato sul palco e di poter finalmente cantare live. “Ti farei sentire il cuore” – dice a Conti. Ax ritiene che quando si potrà tornare alla normalità ci saranno i concerti più belli perchè il pubblico avrà voglia di scatenarsi e gli artisti daranno tutti sé stessi.