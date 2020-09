La nuova stagione di Agorà esordisce oggi, 7 settembre 2020, dalle 8.00 alle 10.00 su Rai 3. Il programma di approfondimento vuole rappresentare il quotidiano che “si sfoglia” ogni mattina, ricco di ospiti, servizi, e news dell’ultimo momento.

I temi trattati spaziano dalla politica all’economia, dall’attualità alla cronaca. A discuterne ogni giorno, personalità politiche, giornalisti, intellettuali e analisti.

L’edizione 2020 che parte stamattina è condotta da Luisella Costamagna. Sostituisce l’ex padrona di casa Serena Bortone che ha lasciato Agorà al termine della scorsa stagione invernale. La versione estiva è stata gestita da Roberto Vicarietti. La Bortone si sposta da Rai 3 a Rai 1, dove conduce il programma del day time pomeridiano Oggi è un altro giorno.

Potete seguire Agorà anche in diretta streaming tramite il servizio gratuito RaiPlay.

Agorà 7 settembre – La diretta

Agorà inizia con il suono di una campanella. Infatti, uno dei temi più caldi del momento è proprio la riapertura delle scuole. “Il paese è pronto a ripartire?” si chiede la conduttrice Luisella Costamagna. Goffredo Buccini, Claudio Gorigon e Beatrice Lorenzin sono presenti in studio per parlarne. Dovrebbe arrivare a breve anche Lucia Azzolina, ministra dell’istruzione.

“Non per fatalismo, ma non siamo pronti. Siamo in una fase che assomiglia alla scuola di guerra. Anche gli altri paesi hanno chiuso e riaperto più volte le scuole” commenta Goffredo Buccini al riguardo.

“Vorrei sapere la sua opinione prima come madre, poi anche come politico” chiede la conduttrice a Beatrice Lorenzin, Partito Democratico. “Credo che ogni genitore sia un po’ in ansia. Dobbiamo partire noi con la prevenzione: se i bambini hanno la febbre lasciamoli a casa. Potrebbe essere necessario organizzare delle mini-quarantene, riorganizzare l’organizzazione sanitaria scolastica.” commenta la Lorenzin.

Poco dopo si collega con lo studio Paolo Mieli, che afferma di essere “ottimista sulla riapertura delle scuole”.

Meno positivo è Claudio Gorigon, Lega, che crede la ministra Azzolina sia stata troppo assente, e abbia mal gestito la riapertura. Ciononostante, ritiene fondamentale riaprire gli istituti.

A Cagliari, intanto, 200 persone sono state licenziate senza Cassa Integrazione. Agorà parlerà con alcuni rappresentanti dei lavoratori per capire cosa stia succedendo.

Agorà 7 settembre – Il moviolone, la prima riapertura

Il primo moviolone è un servizio che racconta brevemente la situazione delle dotazioni scolastiche.

Poco dopo viene mostratala prima riapertura del Liceo Classico Carducci di Milano. Il preside ha deciso di riaprire una settimana prima per introdurre le prime classi all’istituto.

Il preside però denuncia una mancanza di personale ATA. Quanto a docenti, invece, non ci sono particolari preoccupazioni. Mancano, però, alcuni banchi a rotelle.

Tornati in studio, la conduttrice interroga Fabrizio Pregliasco sulla capacità di trasmissione del virus da parte dei bambini: è davvero minore di quella degli adulti? La risposta del direttore dell’IRCCS Galeazzi di Milano è che sì, è lievemente minore, ma comunque da non sottovalutare. “Dobbiamo essere attenti, è una scommessa riaprire le scuole. Sicuramente ci sarà un rialzo nel numero dei casi.” afferma Pregliasco.

Pregliasco parla poi dei vaccini anti-influenza stagionale. “Quest’anno è necessario farli, forse renderli obbligatori. Speriamo ci siano dosi sufficienti.” afferma. La Lorenzin si scaglia con forza contro gli anti-vaccinisti. “La seconda ondata dipende da quello che facciamo adesso. Non è possibile essere bombardati sui social, avere paura dei vaccini. Dobbiamo vincere questa sciocca paura nei confronti della vaccinazione.” dichiara.

Claudio Gorigon si dichiara favorevole ai vaccini, ma contrario all’obbligatorietà. La Lorenzin risponde prontamente “Questo ha senso in situazioni normali. Ma non siamo in una situazione normale”.

La manifestazione No-Mask

“Non ci dovete venire qui se siete di sinistra.” queste le parole di un uomo intervistato durante l’ultima manifestazione no-mask. Dietro alla mentalità della libera opinione, i no-mask rifiutano l’uso della mascherina obbligatoria. Molti, purtroppo, sono ancora oggi i negazionisti che credono il Covid non rappresenti un rischio elevato. Il servizio chiude con una citazione: “Va bene avere una mentalità aperta, ma non tanto aperta da far cadere il cervello a terra”.

“Non è la libertà del singolo, ma una libertà collettiva che conta” afferma Fabrizio Pregliasco. “Purtroppo l’andamento del numero dei contagi tende verso l’alto. Dobbiamo aspettarci una ripresa.” continua Pregliasco.

“Mi rifiuto di chiamarli negazionisti. Il negazionismom è un’altra cosa. Sono dei deficienti, che ora mi insulteranno, ma sarà una medaglia per me” dichiara convinto Alessandro Giuli, Editorialista per Libero, collegato con lo studio. “Quegli individui non rappresentano la destra italiana.” prosegue.

Segue un moviolone che riassume la posizione di Giuseppe Conte da quando prese fortemente posizione nei confronti di Matteo Salvini ad oggi, proponendo estratti dai suoi numerosi discorsi pubblici. Paolo Mieli dà “un’abbondante sufficienza” all’ultimo anno di Governo Conte-bis.

L’intervento di Lucia Azzolina

Inizia l’intervista con Lucia Azzolina, di fronte a un tavolo con numerosi dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, gel. Una dotazione necessaria per far ripartire le scuole.

“Ci sarà la mascherina obbligatoria in classe?” chiede la conduttrice. “Basta vedere le immagini delle scuole francesi per capire che se non c’è il metro di distanza garantito va indossata la mascherina. Soprattutto la mascherina va indossata durante i movimenti. Quando si va al bagno, durante la ricreazione. Siamo l’unico stato che fornirà le mascherine ogni giorno a studenti e insegnanti.” afferma la Azzolina.