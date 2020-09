Lunedì 7 settembre, in diretta dalle 6:45 su Rai 1, va in onda la prima puntata della nuova stagione di UnoMattina. La trasmissione quest’anno è condotta dalla coppia inedita formata da Marco Frittella e Monica Giandotti. I giornalisti prendono il posto dei colleghi Valentina Bisti e Roberto Poletti.

Come di consueto il contenitore quotidiano continua ad occuparsi di argomenti di stretta attualità. In particolare i primi appuntamenti saranno dedicati all’imminente riapertura delle scuole, prevista il prossimo 14 settembre. Solo il Trentino Alto Adige ha deciso di riaprire oggi gli Istituti scolastici.

I conduttori tentano di comprendere con quali modalità gli studenti affronteranno il nuovo anno scolastico, soprattutto in rispetto delle normative anti Covid 19.

UnoMattina diretta 7 settembre 2020 la prima puntata

Nella prima puntata i conduttori, dopo i saluti di circostanza, si collegano con la famiglia Ippolito. Marco e Silvia hanno 4 figli che si stanno preparando al rientro dopo tanti mesi a scuola. Per i ragazzi sarà importante tornare a socializzare con i compagni di scuola e con gli insegnanti, che non vedono fisicamente dal mese di marzo.

Marco Frittella si collega con il San Raffaele di Milano, per occuparsi dello stato di salute di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è ricoverato da giovedì sera a seguito di una polmonite bilaterale. Sta reagendo in maniera positiva alle cure ma bisogna aspettare ancora una decina di giorni per delineare il suo quadro clinico.

In studio Rosario Valles, un medico, spiega il funzionamento di una particolare lampadina che emettendo luce calda o fredda, sarebbe in grado di uccidere i microrganismi.

Successivamente i conduttori si occupano dei fatti violenti accaduti a Birmingham. Nella cittadina inglese, durante la notte, si sono consumati una serie di accoltellamenti. Il bilancio è di 1 morto e 7 feriti, di cui 2 gravi. Dopodiché ci si sposta in Italia per il caso del ventunenne di Colleferro che ha perso la vita per difendere un suo amico in una rissa.

La prima parte della trasmissione si conclude con Vega, il razzo italiano contenente 53 satelliti. E con l’oroscopo del giorno di Rino Jupiter.

UnoMattina La seconda parte

Nella seconda parte di UnoMattina i conduttori si occupano nuovamente della degenza in ospedale di Berlusconi. E’ ricoverato nelle suite al 6° piano del San Raffaele di Milano.

Il medico Zangrillo in un’intervista alla stampa ha raccontato di averlo sottoposto a degli anti-virali utilizzati anche nella cura dell’ebola. Il professor Clementi, ospite di UnoMattina, aggiunge che l’obiettivo è di bloccare l’ infezione attraverso la somministrazione di un farmaco specifico.