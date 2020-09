La vita in diretta prima puntata 7 settembre, conduce Alberto Matano

Dalle 17:05 di oggi, lunedì 7 settembre, vi raccontiamo live la prima puntata de La vita in diretta, in onda su Rai 1. La trentunesima edizione del programma è condotta in solitaria da Alberto Matano, dopo l’esperienza con Lorella Cuccarini. Poche le novità previste nel format del rotocalco, che però dovrebbe avere un taglio più giornalistico rispetto alle ultime edizioni.

La vita indiretta è tra i programmi più attesi del nuovo daytime di Rai 1, inaugurato oggi. Non sono previsti grossi sconvolgimenti nello storico contenitore pomeridiano dell’ammiraglia Rai. Ma c’è attesa per capire come si muoverà Alberto Matano in conduzione solitaria. È una delle scommesse del Direttore di Rai 1, Stefano Coletta. Nelle scorse settimane, ha rivendicato la scelta di non confermare Lorella Cuccarini e affidare il programma unicamente al giornalista del Tg1.

Secondo la motivazione ufficiale, Coletta ha voluto dare un’impronta più giornalistica a La Vita in diretta. Tuttavia, è ancora viva la scia delle polemiche per il burrascoso addio della Cuccarini. Alcuni hanno paventato motivazioni di natura politica. Eppure, pare la rottura della presentatrice pare si fosse consumata con l’intero gruppo di lavoro.

A aprtire da lunedì 7 settembre, La vita in diretta conferma la sua duplice natura. Nella prima parte, tiene il polso della cronaca e dell’attualità, grazie anche al lavoro dei tanti inviati. Mentre, nella seconda si apre al costume e allo spettacolo con un approccio più leggero.

Alberto Matano apre la diretta del 7 settembre con un approccio diretto nei confronti del pubblico: “Come state? Io sto bene. In studio sono solo ma mi sento in compagnia, insieme a voi”.

A ritmo sostenuto, archivia i convenevoli e apre la prima pagina de La vita in diretta. Una finestra di cronaca sulla stretta attualità. A Colleferro (Roma), Giuseppe Di Tommaso racconta le ultime sull’omicidio del ventunenne Willy Monteiro. Alle tre del mattino di domenica, Monteiro ha soccorso due amici coinvolti in una rissa fuori da un pub, ma è morto per le percosse ricevute. Per l’omicidio sono stati fermati quattro ragazzi, noti alle forze dell’ordine per altre risse. Praticano arti marziali e più volte si erano prestati a regolamenti di conti a suon di botte.

Giuseppe di Tommaso conferma la notizia dell’ultim’ora, ovvero il fermo di un quinto ragazzo. Inoltre, dai Carabinieri arriva la notizia che le telecamere del comando di polizia avrebbero ripreso i quattro fermati mentre si allontanavano dal luogo dell’aggressione. Alberto Matano si dice turbato e amareggiato da questa storia, per la violenza con cui è stata uccisa la vittima.

Intanto, fuori dal San Raffaele di Milano, Roberto Poletti aggiorna in diretta sulle condizioni di Silvio Berlusconi. Il bollettino delle 16 parla di una fase ancora delicata, sebbene in miglioramento. Un servizio prova a ripercorrere le tappe del contagio. Al di là dell’incontro con Flavio Briatore, Berlusconi è stato protagonista di numerosi incontri ed è sostanzialmente impossible risalire all’origine del contagio.

Nel frattempo, anche i figli Marina, Barbara e Luigi sono risultati positivi. Circostanza che ha innescato uno scontro tra i figli di Silvio Berlusconi su chi possa aver infettato il padre.

Il Covid in Costa Smeralda

L’inviata Antonella Delprino si trova in Costa Smeralda, a pochi passi da Villa Certosa, la residenza estiva di Silvio Berlusconi. Ha realizzato un breve reportage per ricostruire le date del contagio in Sardegna. Fino al 10 agosto, la Costa Smeralda era covid-free, ovvero senza contagi registrati. Poi, con l’aumento dei turisti si sono innescati alcuni focolai, ora apparentemente sotto controllo.

Alberto Matano fa vedere un video di Flavio Briatore, che proprio nel pomeriggio di oggi ha salutato e tranquillizzato i suoi followers sui social network.

Infine, un servizio da Roma, realizzato durante le notti del weekend. Mostra i ragazzi nei locali del centro spavaldi e sicuri che i lvirus non circoli.

La vita in diretta prima puntata 7 settembre – Il caso del piccolo Gioele Mondello e Viviana Parisi

La prima puntata de La vita in diretta affronta ora il caso di cronaca delle ultime settimane. La morte del piccolo Gioele Mondello e della madre Viviana Parisi. Sara Verta aggiorna in diretta da Caronia (Messina) sui rilievi di oggi dove sono stati ritrovati i resti di Gioele. Al momento, il lavoro degli investigatori è ancora in corso e non trapelano indicazioni chiare dai reperti selezionati.

Mentre, Ilenia Petracalvini è andata nel napoletano per un’inchiesta negli ambienti neomelodici.

Nelle ultime settimane, pare che feste ed esibizioni dei cantanti neomelodici siano continuate, senza attenzione alle norme anti-covid, in molti locali campani. Pochi giorni fa, si è scoperto un focolaio di trenta contagiati dopo una festa al Sonrisa – Il Castello delle cerimonie, tenuta a metà agosto. Non è ancora chiaro se la Asl e le autorità siano riusciti a risalire ai nomi di chi era presente. Due dei positivi collegati a quel focolaio, nel frattempo, sono morti. Tra questi, Rita Greco, moglie del Boss delle Cerimonie.

Ilenia Petracalvini intervista anche Nancy Coppola, una cantante neomelodica con molto seguito. Ammette di aver partecipato a quella festa e di aver continuato a lavorare. Tuttavia, dice di averlo fatto dopo aver fatto il tampone e aver avuto la certezza che fosse negativo.

La vita in diretta pop 7 settembre con Mara Venier e Briga

Alberto Matano inaugura adesso la nuova pagina La vita in diretta Pop, con Mara Venier e il cantante Briga. In studio anche la giornalista Maria Latella.