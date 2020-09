Melaverde torna oggi domenica 20 settembre con una nuova puntata. L’appuntamento è su Canale 5 alle 11.55 con Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Oggi i due conduttori on the road sono, come sempre alla ricerca di eccellenze del nostro Paese. Ecco i luoghi da loro visitati.

Melaverde 20 settembre in Emilia Conserve Italiane

Questa settimana Melaverde si reca in Emilia chiamata la Food Valley italiana, per parlare di pomodoro e mostrare il duro lavoro che c’è dietro ad una bottiglia di polpa o passata di pomodoro.

S comincia dai campi di raccolta dove conosceremo le tecniche di coltivazione per ottenere una materia prima matura e perfetta. Seguiremo i pomodori nel loro viaggio verso la lavorazione dove macchinari tecnologici li trasformano delicatamente in passate, polpe e concentrati di altissima qualità.

Entreremo poi in cucina dove vengono elargiti consigli su come utilizzare l’oro rosso a tavola tra ricette curiose e piatti della tradizione. E’ una puntata che va alla scoperta del re della cucina italiana. Il pomodoro, infatti, è uno dei simboli del Bel Paese. Ed il suo colore lo troviamo sulla bandiera italiana. Insomma è l’oro rosso della dieta mediterranea e il suo sapore impreziosisce ogni ricetta.

In Veneto e in Friuli per l’allevamento di lumache e le Eccellenze Gastronomiche

Melaverde raggiunge poi la provincia di Treviso per parlare di elicicoltura. Ma come mai esiste un allevamento di lumache tra Veneto e Friuli? A spiegarlo al pubblico è un ex mobiliere che con sua moglie ha scelto di cambiare vita.

Ha deciso di tornare alle origini aprendo una sua azienda agricola improntata sulla filosofia della qualità, del rispetto per l’ambiente e del benessere animale. Infatti, le sue chiocciole sono allevate con un metodo naturale unico che i telespettatori non conoscono. Oltre a fornire ristoranti e attività della zona, grazie alle sue chiocciole, raccoglie la bava di lumaca molto richiesta per le sue doti dall’industria cosmetica e non solo. Ma non si parla solo di lumache..