Stasera in TV 20 settembre 2020 - Programmi, film, Rai, Mediaset, Sky

Tra i programmi da guardare in tv stasera, 20 settembre 2020, da segnalare Soliti ignoti Special vip con Amadeus su Rai 1 e Non è la D’Urso su Canale 5, oltre a due documentari interessanti su Rai 5. Spazio anche all’approfondimento, con Presa diretta su Rai 3 e Atlantide su La7.

Stasera in TV domenica 20 settembre 2020 – I programmi di Rai 1 e degli altri canali Rai

Stasera, domenica 20 settembre, su Rai 1 va in onda alle 20:35 Soliti ignoti Special vip. Dopo il ritorno della versione preserale, in onda subito dopo il Tg1, arriva anche il primo speciale della stagione con protagonisti concorrenti del mondo dello spettacolo.

Rai 2 programma alle 21:05 la serie Hawaii Five O, stagione 10, episodio 7.

Subito dopo, alle 21:50, arriva N.C.I.S. con l’episodio Jackpot, il ventesimo della stagione 5.

Infine, con l’inizio del campionato torna anche la Domenica Sportiva, in onda dalle 22:40.

Se Rai 3, alle 21:20, c’è Presa Diretta, con Riccardo Iacona. La puntata si intitola La ripartenza verde. La crisi innescata dalla pandemia è l’occasione per ripensare le città e l’economia in chiave ecosostenibile, ma dobbiamo capire come.

Su Rai4, invece, alle 21:20 va in onda il film La partita, di Francesco Carnesecchi. Una storia di calcio vissuto nei campetti di periferia. Nel cast, Francesco Pannofino.

Mentre, la serata di Rai 5 è dedicato a due documentari. Alle 21:15 c’è Wild Australia, sull’entroterra ostile ma affascinante dell’Australia. Poi, Di là dal fiume tra gli alberi, con l’episodio Basilicata estrema e immagini uniche del paesaggio lucano, oltre ad un viaggio nella cultura e nella società locale.

Rai Movie domenica sera manda in onda due film con Bud Spencer. Alle 21:10 c’è Porgi l’altra guancia, seguito alle 22:50 da Il soldato di ventura.

Infine, su Rai Premium c’è alle 21:20 la fiction Purché finisca bene, con l’episodio Una villa per due della prima stagione.

Stasera in TV 20 settembre – I programmi di Canale 5 e degli altri canali Mediaset

Domenica 20 settembre, dalle 21:30, su Canale 5 serata trash con Live – Non è la D’Urso. Tra gli ospiti, Asia Argento, per la prima volta insieme alla figlia Anna Lou Castoldi, nata dalla relazione con Morgan. Inoltre, spazio al Grande Fratello Vip con la partecipazione di Flavia Vento e un presunto scoop su Patrizia De Blanck.

Su Italia 1, alle 21:30, c’è il film La mummia, di Stephen Sommers.

Rete 4 programma alle 21.30 The water diviner, film diretto e interpretato da Russel Crowe. Joshua Connor parte dall’Australia e va in Turchia per recuperare i corpi dei tre figli, morti durante la Prima Guerra Mondiale. Lo ha promesso alla moglie poco prima che morisse suicida.

Inoltre, su 20, alle 21:14, c’è il thriller Codice 999. Racconta le malefatte di una banda al soldo della mafia russa, composta da ex poliziotti e militari. Per compiere una rapina delicata, ricorrono al codice 999, che nel linguaggio delle forze dell’ordine indica la morte di un poliziotto.

Su Cine 34, alle 21:10, va in onda Fantozzi alla riscossa.

Mentre, Italia 2 inizia dalle 21:20 una maratona dedicata alla quarta stagione di Big Bang Theory.

Su Iris, alle 21:05, c’è il film The terminal, con Tom Hanks.

La 5 offre alle 21:05 il film-musical Mamma mia!, con Meryl Streep.

Infine, Mediaset Extra prosegue la diretta h24 dalla casa del Grande Fratello Vip.

Programmi Tv in onda su La 7, La7d, Tv8, Real Time, NOVE, Cielo w Paramount Channel

Domenica 20 settembre, La7 programma dalle 20:35 Atlantide – Anatomia di un dittatore, uno speciale sulla figura di Adolf Hitler. Andrea Purgatori ne approfondisce l’ideologia e i crimini, alla luce degli episodi di antisemitismo che si registrano con sempre maggior frequenza in Italia e nel resto d’Europa.

Su La7d, alle 21:30, c’è la quindicesima stagione di Grey’s anatomy.

Mentre, Tv8 programma la replica di Masterchef Italia, stagione 9.

Su NOVE, dalle 21:25, va in onda in prima tv la docu-serie Avamposti, realizzata da Claudio Camarca. L’episodio di domenica sera è Rogoredo – il bosco della droga, sul parco milanese diventato un’enorme piazza di spaccio.

Real Time propone dalle 20:30 una serata dedicata alla prima tv di 90 giorni per innamorarsi.

Su Cielo, alle 21:25, in onda il film Legami di sangue.

Infine, su Paramount Channel alle 21:10 c’è Una teenager alla Casa Bianca.

Stasera in Tv 20 settembre – Programmi e film Sky

Su Sky Uno, domenica 20 settembre alle 21:15, c’è Dr. House, stagione 4, episodi 6 e 7. Segue, alle 22:55, la replica della audizioni di X Factor.

Sky Atlantic propone dalle 21:15, gli episodi 3 e 4 della prima stagione di Perry Mason.

Mentre, su Sky Arte, dalle 21:15, c’è Roberto Bolle: questa notte mi ha aperto gli occhi. Una serie di conversazioni dell’etoile con artisti di tutto il mondo. Ospite della puntata, lo scrittore Jonathan Coe.

Per quanto riguarda i film in onda su Sky domenica sera, su Sky Cinema Uno, alle 21:15, c’è Jumanji – The next level.

Su Sky Cinema Due, sempre alle 21:15, va in onda Selfie di famiglia.

Invece, su Sky Cinema Collection, alle 21.15, c’è Rain Man – L’uomo della pioggia.

Sky Cinema Family propone alle 21:00 Ooops! Ho perso l’Arca, film d’animazione sulla storia dell’Arca di Noè.

Sky Cinema Action programma alle 21:00 Until Death – Fino alla morte, con Jean-Claude Van Damme.

Infine, su Sky Cinema Uno +24, c’è Petra, con Paola Cortellesi.