Stasera in tv 22 settembre 2020. La giornata televisiva è interamente dedicata al commento dei risultati elettorali. I principali talk del martedì, dedicano quasi tutta la puntata all’analisi del responso delle urne. Chi vuol essere milionario si sposta, questa settimana, al martedì per far posto, giovedì alla Supercoppa Uefa. Ecco nei dettagli la programmazione completa.

Stasera in tv 22 settembre 2020 programmi Rai e Mediaset

Rai 1 ripropone la serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore con Vanessa Scalera. In piena stagione autunnale la prima rete continua a mandare in onda repliche. La puntata di questa sera ha per titolo L’estate del dito. Mentre sta trascorrendo le vacanze a Metaponto, la Tataranni vede galleggiare in mare un dito di donna. Dopo alcuni giorni vengono ritrovati anche un braccio ed una gamba che sembrano appartenere alla medesima donna.

Subito dopo una puntata di Porta a porta completamente dedicata al responso delle urne.

Rai 2 manda in onda la prima puntata di Un’ora sola vi vorrei. Il nuovo show di Enrico Brignano dura soltanto un’ora e coniuga attualità e vita di tutti i giorni. Brignano parla anche dell’emergenza sanitaria ed utilizza un linguaggio che non scade mai nel trash.

Subito dopo una nuova puntata del comedy show Una pezza di Lundini.

Rai 3 trasmette #cartabianca con Bianca Berlinguer. Anche il talk della terza rete si occupa di analizzare i risultati elettorali con ospiti in studio.

Chi vuol essere milionario va in onda su Canale 5, eccezionalmente questa sera martedì 22 settembre. Giovedì la rete trasmette in diretta l’incontro Bayer Monaco – Siviglia valevole per la Supercoppa UEFA. Siamo alla terza puntata e il conduttore Gerry Scotti deve cercare di risollevare gli ascolti che, la scorsa settimana sono stati bassi. La puntata, infatti, si è fermata al 10.4%.

Rete 4 con Fuori dal coro torna sul responso delle urne. Accanto al padrone di casa Mario Giordano ospiti in studio e in collegamento.

Su Italia 1 va in onda Battiti live – Compilation. La puntata ripropone il meglio della kermesse musicale gestita da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. I telespettatori riascoltano i brani più belli interpretati dai grandi ospiti che si sono avvicendati nel corso degli appuntamenti.

Programmi La7, Tv8, Real Time

Su La7 va in onda la terza puntata del talk diMartedì condotto da Giovanni Floris. A commentare il responso delle urne molti ospiti. La novità è la presenza nel cast fisso, di Neri Marcorè. L’attore e comico propone parodie di politici e non solo. Un grande acquisto per la rete di Urbano Cairo.

Tv 8 manda in onda la seconda puntata del programma musicale Name that tune – Indovina la canzone. Enrico Papi al timone gestisce la gara tra due squadre di Vip che cercano di indovinare i titoli delle canzoni misteriose.

Real Time trasmette Primo appuntamento con Flavio Montrucchio. Il romantico ristorante accogli anche questa sera nuovi single desiderosi di incontrare l’anima gemella.

Stasera in tv 22 settembre 2020 I film in onda

Su Rai 4 va in onda il film Museo – Folle rapina a Città del Messico. La pellicola con Gael Garcia Bernal è basata sulla storia di due studenti che stanno pianificando una rapina al Museo Nazionale di Antropologia di Città del Messico. La storia è ispirata ad un fatto di cronaca realmente accaduto.

Su Nove il film Ultimatum alla Terra con Keanu Reeves. Una scienziata si ritrova faccia a faccia con un alieno. Le riferisce di aver viaggiato nell’Universo per avvertire l’umanità di una catastrofe imminente.

I film su Sky

Su Sky Cinema 1 canale 301, va in onda il film Red 2 con Bruce Willis. Un ex agente della CIA riunisce la sua squadra per cercare di recuperare un congegno nucleare scomparso. Ma il compito non è semplice e dovrà vedersela con un gruppo di assassini.

Su Sky Cinema Suspense, canale 306, è in onda il film Welcome Home – uno sconosciuto in casa. I due protagonisti sono intenzionati a ravvivare il loro rapporto sentimentale. Affittano una romantica casa. Ma i loro piani sono stravolti dalle intenzioni del proprietario.