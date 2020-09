Lunedì 21 settembre, Piero Chiambretti debutta su Italia 1 con il programma sportivo Tiki Taka. L’appuntamento è alle 23:40 su Italia 1. Lo show man prende il posto di Pierluigi Pardo, che seguirà la Champions League.

Chiambretti torna in tv dopo l’esperienza di #Cr4- La Repubblica delle donne su Rete 4. E dopo essere guarito dal Covid 19. Infatti era stato ricoverato nel mese di marzo assieme alla madre all‘ospedale Mauriziano di Torino per aver contratto il virus. Chiambretti è riuscito a guarire, mentre la signora Felicita purtroppo non è sopravvissuta. E’ venuta a mancare sei mesi fa.

Tra gli ospiti della puntata d’esordio: Pippo Inzaghi e Massimo Ferrero rispettivamente allenatore del Benevento e Presidente della Sampdoria.

Tiki Taka esordio Chiambretti, diretta, ospiti

La sigla scelta per la nuova stagione di Tiki Taka è La partita di pallone di Rita Pavone, in versione remixata. Piero Chiambretti dopo aver ringraziato il pubblico esordisce cosi:” Eccoci qui con Tiki Taka con uno studio nuovo e con un conduttore nuovo. Mi avrete sicuramente riconosciuto, sono Paola Ferrari e prendo il posto del grande Pierpardo. Io non sono un giornalista sportivo o un allenatore in cerca di panchina. Ma sono un appassionato di calcio.”

Il conduttore presenta gli ospiti fissi che lo accompagneranno per tutta la stagione. Si tratta di Ivan Zazzaroni, Franco Ordine, Francesca Brienza, Andrea di Carlo, Xavier Jacobelli e Raffaele Auriemma.

La puntata inizia con il servizio che racchiude i momenti salienti del posticipo tra Milan e Bologna. I rossoneri hanno vinto per 2 a 0 con doppietta di Ibrahimovic.