Non è l'Arena diretta 27 settembre, ospiti, argomenti, Briatore, Di Matteo

Questa sera, domenica 27 settembre, Massimo Giletti inaugura la nuova edizione di Non è l’Arena, con la prima puntata in diretta su La7 dalle 20:35. Il programma riparte dalle scarcerazioni dei boss mafiosi e dai negazionisti del coronavirus. Inoltre, interviste a Flavio Briatore e Mirko Scarcella. La diretta va in onda dagli Studi International di Via Tiburtina, a Roma.

Non è l’Arena diretta 27 settembre – Ospiti e argomenti della prima puntata

Nella prima puntata di Non è l’Arena, Massimo Giletti riparte dal tema delle scarcerazioni dei boss durante il lockdown. 223 detenuti sono passati agli arresti domiciliari per motivi sanitari, visto il sovraffollamento delle carceri. 112 di loro non sono ancora tornati in cella. Alla diretta del 27 settembre parla il PM Nino Di Matteo, che nei mesi scorsi ha lamentato anche l’ingerenza dei mafiosi nelle decisioni su una sua nomina da pare del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

Il tema è caro a Massimo Giletti che si ritrova sotto scorta da fine luglio proprio per aver trattato l’argomento. Intercettato in carcere, il boss Filippo Graviano gli ha rivolto minacce inquietanti.

Ospiti del segmento, Rita Dalla Chiesa, Gian Domenica Caiazza, Sandra Amurri e Luigi De Magistris.

Inoltre, a Non è l’Arena arriva Flavio Briatore. Racconta la sua convalescenza dalla COVID-19 e le esternazioni discutibili sul coronavirus. Ne parleranno Myrta Merlino, Francesca Masiero, Peter Gomez e Franco Bechis.

A proposito di coronavirus, ci sarà anche una pagina di approfondimento sulla pandemia. Sotto i riflettori gli argomenti dei negazionisti. Partecipano il virologo Fabrizio Pregliasco, l’Infettivologo Matteo Bassetti e l’Anestesista Alberto Zangrillo.

Infine, Giletti dedica una pagina al Social Media Manager Mirko Scarcella. Di fama internazionale, è stato accusato da Le Iene di utilizzare metodi truffaldini per raggiungere i risultati. Lui ha preparato una difesa punto su punto dal servizio che lo accusa.

