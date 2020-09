Questa sera, 27 settembre 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 torna Live non è la D’Urso. Nella nuova edizione del programma di Barbara D’Urso non mancherà l’ormai consueto punto della situazione sull’emergenza Coronavirus con esperti e rappresentanti delle Istituzioni, ma anche cronaca rosa e “notizie shock” con ospiti vip.

Atteso in questa puntata il confronto tra Federico Fashion Style e gli sferati.

Live non è la D’Urso, 27 settembre, Federico Fashion Style contro tutti

Inizia il programma. Il primo ospite della serata è Matteo Salvini, che ci tiene subito a smentire i gossip degli ultimi giorni. I giornali hanno infatti riportato la notizia che Salvini avrebbe partecipato ad un comizio nonostante fosse “febbricitante”. Il leader della Lega sostiene invece di soffrire di ernia cervicale e di essere sotto cura con il cortisone.

Salvini stasera affronterà le sfere. La prima a prendere la parola è Alba Parietti, che chiede a Salvini come mai personalizzando si finisca per perdere consensi anche tra i propri elettori. “La Lega è il primo partito in Italia, ormai da anni, da nord a sud. Sentivo parlare del sud, in Puglia e in Campania ha perso il centrodestra. La Lega cinque anni fa non esisteva, siamo passati grazie al voto dei Campani da zero a tre consiglieri regionali; grazie al voto dei Pugliesi da zero a quattro consiglieri regionali, quindi stiamo lavorando per crescere.

Zaia per me è un orgoglio. In Veneto la Lega con Zaia ha preso il 76% dei voti. Zaia è un amico, un ottimo governatore, un leghista da 30 anni, quindi io domani sarò a Castelfranco Veneto a cena con Zaia ed evidentemente la gente apprezza il nostro modo di lavorare”.

Youma Diakite interroga Salvini sulla questione degli immigrati. “Mai nella vita mi era capitato di andare in tribunale come imputato perchè, come avevo promesso agli Italiani, ho fatto il mio lavoro. L’immigrazione va controllata e regolamentata, come accade in tutto il resto del mondo. Se hai i documenti, se hai un permesso, se hai un lavoro; arrivi, se scappi dalla guerra arrivi; però il 90% di coloro che arrivano sui barchini non ha i documenti, non ha lavoro e non scappa da nessuna guerra.

Quest’anno la maggior parte degli sbarchi arrivano da Tunisia e Bangladesh. O è scoppiata stanotte la guerra in Tunisia o in Bangladesh, o è gente che non ha nessun titolo per stare qui. Quindi io cosa ho fatto da Ministro? Semplicemente ho svegliato l’Europa e gli sbarchi si sono ridotti del 90%. Non possiamo accogliere tutto il mondo. Rischio la galera perchè ho difeso la sicurezza e l’onore del mio Paese”.

Si passa poi a parlare dello scandalo Suarez. “Adesso perchè uno cerca di taroccare il suo esame dobbiamo concedere la cittadinanza a chiunque arriva in Italia? Spero che qualcuno paghi per rispetto di coloro che sostengono davvero gli esami nelle università, per i professori e per gli immigrati che si impegnano a studiare” – commenta Salvini.