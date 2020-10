Venerdì 2 ottobre torna Propaganda Live. Il programma di Diego Bianchi, detto Zoro, va in onda in diretta dalle 21.10 su La7.

Propaganda live 2 ottobre Scurati e Mastrota

Ospite della puntata odierna di Propaganda live, è lo scrittore Antonio Scurati. Prendendo spunto dal suo ultimo lavoro “L’uomo della provvidenza”, parla di odio, intolleranza e culto della personalità. L’uomo della Provvidenza è l’attesissimo seguito di “M. Il figlio del secolo”, un successo da 500 mila copie in corso di traduzione in 40 paesi.

Sarà presente anche il conduttore televisivo Giorgio Mastrota noto come uno dei principali “Televenditori” delle reti Mediaset. Mastrota è specializzato soprattutto nelle vendite di materassi.

Il televenditore, alcune giorni fa, è intervenuto telefonicamente nel programma Un giorno da pecora condotto su Rai Radio 2 da Geppy Cucciari e Giorgio Lauro. Ha dato il suo giudizio sul Premier Giuseppe Conte che molti, sui social, hanno paragonato proprio ad un televenditore nella promozione del suo governo. Vedremo se anche Diego Bianchi gli chiederà di esprimere in giudizio simile.

Questa settimana il reportage di Diego Bianchi è ambientato nelle Marche. Il conduttore torna nelle zone terremotate per documentare la situazione attuale. In studio, però, si parla anche del post elezioni del 20 e 21 settembre, con commenti e riflessioni. In quest’ottica si punta l’attenzione su un dato emerso dalle urne: l’avanzata e la vittoria della destra, dopo 25 anni di governo del centro sinistra.

Nel corso della serata interverranno, inoltre, Lello Arena con le sue incursioni, Fabio Celenza con inedite parodie, e il musicista cubano Omar Sosa.

Gli ospiti fissi di Diego Bianchi

In studio tornano, come ogni settimana, gli ospiti fissi Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata e Memo Remigi con i suoi video.

Spazio come sempre alla satira di Makkox e alla prima Social Top Ten di stagione con le notizie principali e più curiose della settimana.

E’ possibile seguire, rivedere e commentare Propaganda Live su http://www.la7.it/propagandalive,facebook.com/welikeduel e Twitter @welikeduel.