Nuova puntata di Domenica in oggi 11 ottobre con ospiti in studio e in collegamento. La novità dell’appuntamento odierno è la presenza di Maria De Filippi.

Domenica in ospiti 11 ottobre arriva Maria De Filippi

Finalmente, dopo aver subito alcuni stop, arriva nello studio di Domenica in Maria De Filippi. La signora della programmazione Mediaset è presente accanto a Mara Venier. L’invito della Venier alla sua amica Maria era stato fatto da tempo. Ma vi erano stati alcuni ostacoli che solo ora sono stati superati.

E la regina del sabato sera Mediaset, si racconta a tutto campo nel salotto del contenitore festivo di Rai 1. Svelando, si spera, altri lati inediti della sua carriera e della sua vita privata. Il discorso cade anche su Maurizio Costanzo che potrebbe essere presente anche in collegamento telefonico. Proprio come spesso è accaduto nelle trasmissioni Rai in cui la De Filippi è stata ospite. Un esempio per tutti: Che tempo che fa di Fabio Fazio.

Ricordiamo che Mara Venier ha una grande riconoscenza nei confronti della De Filippi. E’ stata lei ad accoglierla a Tu si que vales come giudice popolare, dopo la cacciata dalla Rai. Da qui, poi, è partita anche la presenza a L’isola dei famosi come opinionista.

Luca Argentero presenta Doc nelle tue mani

Altro ospite della Venier di oggi è Luca Argentero. L’attore presenta la seconda parte della serie Doc nelle tue mani. La prima puntata va in onda giovedì 15 ottobre su Rai 1 in prima serata. Si tratta delle puntate conclusive della prima stagione le cui riprese erano state interrote a causa dell’emergenza coronavirus. Otto nuovi episodi che completano il primo ciclo e fanno da apripista alla seconda stagione già confermata.

Domenica in 11 ottobre tra gli ospiti Renzo Arbore

Un gradito ritorno a Domenica in. Renzo Arbore ritorna nel contenitore festivo di Rai 1 per sostenere la campagna sociale a favore della ‘Lega del Filo d’Oro’. Inoltre ricorda l indimenticabile Renato Carosone in occasione dei 100 anni dalla sua nascita con un omaggio musicale. Arbore,racconta anche che, in occasione della presentazione dei palinsesti della Radio, ha ricevuto il premio di Radio Rai. Il riconoscimento è stato conferito per i 50 anni di Alto Gradimento. Il notissimo programma condotto da Arbore insieme a Gianni Boncompagni, andava in onda sull’allora secondo programma radiofonico.

Lo spazio dedicato all’informazione medico – scientifica

Per quanto riguarda l’informazione medico-scientifica, interviene il Prof. Matteo Bassetti, infettivologo presso l’Ospedale San Martino di Genova. Come ogni domenica viene dato uno spazio all’emergenza Covid 19. E Bassetti fornisce alcuni aggiornamenti in merito al recente aumento dei contagi da Coronavirus in Italia.Che accadrà in futuro? C’è il rischio di un altro lockdown?

Il talk su Ballando con le stelle

Ancora un ampio spazio dedicato al talk su Ballando con le stelle di cui la sera precedente è andata in onda la puntata. Sono i primi commenti a caldo su quanto è accaduto. E a discuterne in studio di sono Alberto Matano, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Amaurys Perez. In collegamento ci sono Alessandra Mussolini e Costantino Della Gherardesca coi rispettivi ballerini.

La regia è di Flavia Unfer.