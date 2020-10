Stasera in tv 18 ottobre 2020. Torna la terza stagione di L’Allieva con la terza puntata. E tornano i talk della domenica su Rai 3 con Fabio Fazio, su La7 con Massimo Giletti e su Canale 5 con Live – Non è la D’Urso. Ecco nei dettagli la programmazione delle reti generaliste, digitali e satellitari.

Stasera in tv 18 ottobre 2020, programmi Rai e Mediaset, La7 e Tv8

Su Raiuno, alle 21.25, la serie L’allieva 3. Due episodi. Il primo s’intitola, Il bersaglio. Alice (Alessandra Mastronardi) e Claudio, ai ferri corti per la presenza di Giacomo, vengono convocati dalla professoressa Manes, che affida loro il caso di una campionessa di carabina uccisa in un poligono di tiro. La Suprema ha capito che Alice ha scoperto il suo segreto. A seguire, il secondo episodio, Il ritratto.

Su Raitre, alle 20.00. il talk show Che tempo che fa. Luciana Littizzetto è una colonna del programma di Fabio Fazio dalla terza stagione (2005-2006). Anche in questa edizione, oltre a commentare i fatti della settimana nel suo monologo, interviene in altri momenti della lunga trasmissione che inizia alle 20 con una presentazione di 30 minuti.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Accompagnata come sempre dalle note di “I love it” delle Icona Pop, Barbara D’Urso conduce una nuova puntata del talk show della domenica sera. Il programma si confronta con Che tempo che fa (Raitre) di Fazio e Non è L’Arena (La7) di Giletti.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Massimo Giletti ospita ogni settimana i protagonisti della cronaca e della politica per approfondire i fatti e le questioni del momento. Ma c’è spazio anche per le star dello spettacolo e temi apparentemente più leggeri.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Come sempre la prima prova è la Mistery Box: i concorrenti devono realizzare un piatto usando gli ingredienti contenuti in una scatola. Oggi vi troviamo, tra l’altro, la colatura di alici e il nero di seppia. Tra i giurati c’è Bruno Barbieri.

Stasera in tv 18 ottobre 2020 i film in onda

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 2001, di Robert Zemeckis, Cast Away, con Tom Hanks. Scampato miracolosamente a un disastro aereo, il manager Chuck Nolan (Tom Hanks) si ritrova da solo su un’isola deserta. Privato di ogni contatto umano, deve imparare a sopravvivere e trovare il modo di ritornare a casa. Recuperato da una nave, Chuck cerca di reintegrarsi nella società civile.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2004, di Stephen Sommers, Van Helsing, con Hugh Jackman. XIX secolo. Il leggendario cacciatore di vampiri Van Helsing arriva in Transilvania: deve aiutare gli ultimi discendenti di una famiglia gitana a eliminare il conte Dracula.

I Film sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2019, di Andrea Di Stefano, The Informer – Tre secondi per sopravvivere, con Joel Kinnaman. L’ex detenuto Pete Koslow viene reclutato dall’Fbi per incastrare il Generale, uno spietato mafioso che comanda il cartello. Ma qualcosa va storto e Pete finisce nei guai.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2018, di S. Marnier, L’ultima ora, con Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot. In una scuola superiore un professore si suicida buttandosi giù dalla finestra. Il supplente Pierre nota da subito qualcosa di strano nell’atteggiamento di sei studenti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2019, di Chris Renaud, Jonathan del Val, Pets 2 – Vita da animali. Il terrier Max va in campagna con la sua padrona che ha avuto un bambino. A New York la volpina Gidget sfida dei gatti poco socievoli e il coniglietto Nevosetto si crede un supereroe.