Nuovo appuntamento con Melaverde oggi 25 ottobre. Questa settimana eccezionalmente i due conduttori on the road sono insieme nella medesima località. Dopo aver viaggiato, sette giorni fa nella Marche, adesso si spostano in Lombardia.

Melaverde 25 ottobre a Saviore dell’Adamello

In questa puntata del 25 ottobre, Melaverde accompagna i telespettatori in un viaggio alla scoperta di un territorio affascinante e poco conosciuto. Ambienti e paesaggi naturali straordinari ma non solo.

Siamo in alta Lombardia precisamente a Saviore dell’Adamello .

Ellen Hidding e Vincenzo Venuto si spostano tra i 1200 e gli oltre 2300 metri di altitudine fino ad arrivare ad ammirare la vetta del monte Adamello, ad oltre 3500 metri.

Vincenzo Venuto raggiunge un bellissimo rifugio in Val Salarno, base di partenza per chi vuole raggiungere le vette dell’Adamello. Ma anche per chi vuole provare l’emozione di un bel giro in mountain bike o in ebike, la bici elettrica, comodissima in montagna e soprattutto in grado di permettere a tutti di usufruire di percorsi un tempo esclusivi per esperti molto allenati.

A metà strada una sosta in un’azienda agricola di montagna dove i telespettatori vedono tanti animali al pascolo. I due conduttori assaggiano anche dell’ottimo formaggio fatto in malga . La malga è un luogo, prevalentemente situato in montagna, dove potersi rilassare, gustare ottimi prodotti come i formaggi ed acquistarli. Si può così riscoprire la bellezza ed il gusto delle cose semplici .

Alla scoperta della malga

Qui, in malga, i telespettatori conoscono anche due ragazzi, Francesca e Nicola, due fratelli giovanissimi che gestiscono la malga di famiglia.

Ellen Hidding, subito dopo, si reca invece in un agriturismo dove si allevano mucche Highlander e Yak, i tipici buoi tibetani, e dove vive e lavora una famiglia molto simpatica.

Qui si possono assaggiare anche una gran varietà di piatti tipici e particolari cucinati da uno chef particolare: il figlio Mirko, di appena 17 anni.

Il viaggio di Ellen Hidding prosegue alla scoperta di una malga completamente biologica dove si producono tanti prodotti con le erbe di montagna. Inoltre si coltivano piccoli frutti e altri prodotti. Le persone che vengono incontrate, non hanno recuperato solo una vecchia malga, ma tutti i pascoli intorno, ormai erano abbandonati da più di 30 anni. Hiddding Venuto anticipano che le curiosità saranno molte altre.

Prima della messa in onda c’è una nuova puntata di Le Storie di Melaverde dal titolo “200 Anni di Bontà”