Stasera in tv 25 ottobre 2020. Nell’ultima domenica di ottobre tornano i talk show festivi mentre Rai 1 propone la quarta puntata della serie L’Allieva. Ecco nei dettagli la programmazione per questa sera.

Stasera in tv 25 ottobre 2020 i programmi Rai e Mediaset



Su Raiuno, alle 21.25, la serie L’allieva 3. Anche stasera due episodi: il primo s’intitola Morte di un trapper. Alice (Alessandra Mastronardi) restituisce a Claudio (Lino Guanciale) l’anello di fidanzamento. Per tirarla su di morale, la Wally la coinvolge nel suo progetto segreto. Intanto un famoso trapper viene ucciso prima di un concerto; la perizia viene affidata alla Suprema. A seguire, il secondo episodio, Ferro 9.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Anche in questa edizione del suo talk domenicale Fabio Fazio intervista celebrità internazionali, alcune delle quali in collegamento dall’estero.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. La cronaca rosa, con i personaggi e le storie più chiacchierate della settimana, ma anche la politica con i suoi protagonisti, senza dimenticare l’evoluzione dell’emergenza sanitaria. Tutto questo e molto altro nelle oltre quattro ore di diretta proposte da Barbara d’Urso.

Programmi La7, Tv8 e Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Nel talk di Massimo Giletti si parla ancora dell’emergenza Covid 19. Poi si torna al processo per la vicenda ex Mafia Capitale che si terrà il 3 novembre. Per segnalare i casi e le storie da trattare, basta scrivere una email a: nonè[email protected]

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. 9 Ottavo appuntamento con la gara culinaria diretta da Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Ospite di stasera, il maestro pasticciere Vincenzo Santoro. I concorrenti devono realizzare dei piatti ispirati alle sue creazioni.

Su Nove, alle 21.25, Salvinology. Il documentario racconta, attraverso le voci di tanti personaggi del mondo della cultura, della tv, della musica, del giornalismo e della politica, come Matteo Salvini sia diventato il personaggio che è oggi. Il tutto con l’ausilio di video e contenuti social.

Stasera in tv 25 ottobre 2020 i film in onda



Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 2010, di e con Ben Affleck, The Town. Boston. Doug MacCray (Ben Affleck), capo di una banda di rapinatori, durante un colpo in banca s’invaghisce della direttrice, Claire Keesey (Rebecca Hall). Tra i due nasce una storia d’amore, che spinge Doug a voler cambiare vita. Ma i suoi complici lo costringono a compiere un’ultima rapina.

Su Italia 1, alle 21.15, il film fantastico del 2011, di Matthew Vaughn, X-Men – L’inizio, con James McAvoy, Michael Fassbender. Anni 60. Erik Lehnsherr (Michael Fassbender) e Charles Xavier (James McAvoy) hanno scoperto, giovanissimi, di avere dei poteri sovrannaturali. Assieme ad altri mutanti vengono ingaggiati dalla Cia per combattere il dottor Shaw (Kevin Bacon), che intende scatenare una guerra nucleare.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2013, di Stephen Frears, Philomena, con Judi Dench, Steve Coogan. Philomena Lee non ha rinunciato all’idea di ritrovare il figlio avuto da adolescente, che le è stato tolto e dato in adozione. Il giornalista Martin Sixmith decide di aiutarla.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 2001, di Joe Roth, I perfetti innamorati, con Julia Roberts, John Cusack. Gli attori Eddie e Gwen si lasciano quando sta per uscire il loro nuovo film. L’addetto stampa si adopera perché la notizia non trapeli, spalleggiato dalla sorella di Gwen.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2013, di Dean Parisot, Red 2, con Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker. L’ex agente della Cia Frank Moses riunisce la sua squadra per recuperare un congegno nucleare portatile scomparso. Ma dovranno fare i conti con un esercito di assassini.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Guillaume Canet, Grandi bugie tra amici, con Francois Cluzet. Sotto stress, Max decide di recarsi nella sua casa al mare con l’idea di rilassarsi un po’. Ma i suoi vecchi amici lo raggiungono a sorpresa per festeggiare il suo compleanno.