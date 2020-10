Domenica In torna in onda domenica 25 ottobre con altri ospiti. L’appuntamento è in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma con la conduzione di Mara Venier. La puntata va in onda alle 14.00 nel rispetto delle regole anti Covid.

La novità è la presenza di Francesca Manzini con una serie di incursioni durante le varie fasi della trasmissione. La Manzini ha partecipato all’edizione di Tale e quale show 2020. Di lei si ricordano le imitazioni di Belen, Chiara Ferragni, Sabrina Ferilli, Simona Ventura.

Domenica in ospiti 25 ottobre arriva Ezio Greggio

Un altro personaggio con il marchio Mediaset, ovvero Ezio Greggio, arriva nel salotto di Mara Venier. Il conduttore storico di Striscia la notizia è reduce dal Festival de la Comedie di Monte-Carlo da lui organizzato annualmente nella capitale monegasca. Ma la sua presenza nel contenitore festivo di Rai 1 ha un altro significato. Infatti viene a pubblicizzare il film ‘Lockdown all’italiana’, in questi giorni nelle sale cinematografiche italiane con la regia di Enrico Vanzina.

E’ l’occasione per consentire alla conduttrice Mara Venier di invitare Greggio a raccontarsi a tutto campo. E di ripercorre così la sua lunga carriera tra televisione, cinema, teatro. Greggio torna sul bancone di Striscia la notizia agli inizi del 2021. Sarà in coppia con il compagno altrettanto storico Enzo Iacchetti.

Il talk dedicato a Papa Francesco

Questa settimana lo spazio del talk show è dedicato a Papa Francesco ed alla sua straordinaria figura. Si pone l’attenzione soprattutto sulla grande apertura manifestata recentemente dal Pontefice a favore delle coppie omosessuali. Ne parlano in studio: Giovanna Botteri e Massimo Franco editorialista del Corriere della Sera. In collegamento ci sono Marco Tarquinio Direttore dell’Avvenire, Don Antonio Mazzi e Selvaggia Lucarelli.

La storia raccontata da Mara Venier questa settimana è legata alla figura del Papa. Infatti ha come protagonisti Andrea Rubera e Dario De Gregorio, la coppia che qualche anno fa ricevette a casa una telefonata di Papa Francesco.

Domenica in ospiti 25 ottobre Marco Bocci e Gabbani

L’attore Marco Bocci, interviene per presentare il suo ultimo romanzo In provincia si sogna sbagliato. Un racconto della provincia italiana, dei sogni infranti di due fratelli e di una generazione intera. Viene documentata l’illusione di inseguire una felicità che appare un miraggio e, invece, è talmente vicina che non ci accorgiamo neanche di averla a portata di mano.

Francesco Gabbani, presente in studio si esibisce al pianoforte con il suo ultimo singolo ‘Einstein’.

L’informazione scientifica

Per lo spazio dedicato all’informazione medico-scientifica, intervengono l’immunologo Prof. Francesco Le Foche e Melania Rizzoli in collegamento da Milano.

La regia è di Flavia Unfer. Il programma è fruibile su RaiPlay.