Stasera in tv 13 novembre 2020. Penultima puntata di Tale e quale show senza Carlo Conti in studio. Il conduttore è in collegamento da casa. Continua su Rai 3 Titolo V con la terza puntata. Nuova puntata di Grande Fratello Vip su Canale 5. Continuano i tradizionali appuntamenti del venerdì sera, tra cui Quarto grado. Ecco la programmazione completa.

Stasera in tv 13 novembre 2020 programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, penultima puntata del varietà Tale e quale show. Stasera, nella finale del Torneo, s’incorona il Campionissimo: in gara i sei migliori concorrenti dell’edizione 2020 del programma (Pago, Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol e Sergio Muniz) e i quattro dello scorso anno: il vincitore Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Titolo V. Milano e Napoli, i capoluoghi delle due Regioni più colpite finora dalla seconda ondata dell’epidemia di coronavirus, ospitano ogni venerdì il nuovo talk show di politica e attualità condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicarietti. Anche stasera l’emergenza sanitaria avrà un grande spazio.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night – “Maxxi L’Aquila”. Alessio Aversa introduce il documentario dedicato al museo che verrà ospitato nel settecentesco Palazzo Ardinghelli, appena restaurato. A seguire, un ritratto dell’architetto Zaha Hadid, che ha disegnato la sede del Maxxi a Roma.

Programmi Mediaset La7,Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. I vecchi casi hanno sempre spazio nel programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Di recente è tornata in primo piano la vicenda di Roberta Ragusa: il marito Antonio Logli, condannato a 20 anni di reclusione, ha scritto a “Quarto grado” per proteggere la fidanzata Sara Calzolaio.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Tra gli inquilini della casa più discussi in questa edizione, la seconda condotta da Alfonso Signorini, ci sono Maria Teresa Ruta e sua figlia, Guenda Goria. Le incomprensioni tra loro e Amedeo Goria, ex marito della Ruta, hanno spinto gli autori a far entrare per una sera nella Casa il popolare giornalista.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Scienza, storia, mistero e avventura: ecco la ricetta del programma condotto da Roberto Giacobbo, giunto al quart’ultimo appuntamento. Anche stasera il giornalista ci mostra luoghi difficilmente esplorabili con l’ausilio del suo Avatar Robbo, munito di microcamere e di droni di ultimissima generazione.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Il nuovo boom dei contagi, le discussioni su come arginare la pandemia, le tensioni sociali e, in ambito internazionale, le conseguenze delle elezioni presidenziali americane. Se ne parla con Diego Bianchi, in arte Zoro, e i suoi ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Alessandro Borghese si trova a Roma, alla ricerca del miglior home restaurant: in gara Michela & Paolo, Ban-Sue, Sandra Cooking Class e A casa di Fulvia. Il bonus del conduttore stasera va al miglior “Benvenuto”.

Nove e Real Time

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Continuano gli appuntamenti live del varietà di Maurizio Crozza che continua ad ottenere buoni ascolti con uno share superiore al 5%. Tra le imitazioni più seguite di quest’ultima stagione ci sono sempre quelle di Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. Il numero degli aspiranti pasticcieri si è ridotto notevolmente e la sfida ai fornelli è sempre più accesa. La giuria, composta da Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia d’Onofrio e Csaba Dalla Zorza, avrà già il suo preferito?

Stasera in tv 13 novembre 2020 i film in onda

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1976, di e con Clint Eastwood, Il texano dagli occhi di ghiaccio. Guerra di Secessione: la moglie e il figlio dell’agricoltore Josey Wales vengono trucidati da alcuni fanatici nordisti. Allora lui si arruola nelle file sudiste in cerca di vendetta.

Su Sky Cinema Uno, la fiction Romulus con Andrea Arcangeli. Prosegue la vicenda di Yemos, Wiros e Ilia. Prima di Romulus, Matteo Rovere, co-ideatore della serie, ha diretto il film Il primo re, una storia molto vicina a questa fiction.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2018, di Alexis Michalik, Cyrano, mon amour, con Thomas Solivérès. Edmond è un drammaturgo dal talento geniale, rimasto senza ispirazione. Le cose potrebbero cambiare quando il più grande attore del momento insiste nel voler recitare per lui.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2009, di William Dear, La partita perfetta, con Jake T. Austin, Jansen Panettiere. Messico, 1957. La storia vera di una squadra di baseball dei quartieri poveri di Monterey. Dopo aver vinto il campionato locale, approda alle finali in Pennsylvania, negli Usa.