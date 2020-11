Stasera in tv 23 novembre 2020. Nuova settimana di programmazione per il Grande Fratello Vip 5 che da oggi va in onda solo il lunedì. Lascia il posto, al venerdì, alla serie Il silenzio dell’acqua 2. Molti i film e le serie tv, tra cui Il Trono di Spade su Rai 4. Ecco nei dettagli la programmazione completa per le reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 23 novembre 2020: programmi Rai

Su Rai 1, alle 21.25, è in programma il secondo episodio della nuova serie Vite in fuga. In questa puntata, Silvia è ancora devastata dalla scoperta del tradimento del marito Claudio. Vuole comunque che l’amante testimoni l’innocenza del marito in merito all’omicidio del collega. E, per farlo deve mettersi in contatto con l’amante.

Su Rai 2, alle 21.20, il film Assassin’s Creed, basato sull’omonima serie videoludica. La trama, seppur originale, è ambientata nello stesso universo dei videogiochi creati da Ubisoft. Una tecnologia rivoluzionaria permette a chi la utilizza di rivivere ricordi genetici di lontani antenati. Il protagonista sperimenta così le avventure di Aguilar, nella Spagna del XV secolo, dal quale scoprirà inquietanti segreti. Michael Fassbender interpreta Callum Lynch in questo frenetico film d’azione fantascientifico.

Su Rai 3, alle 21.20, va in onda Report. Il programma ha fatto la storia del giornalismo investigativo in televisione. L’inchiesta di questa settimana riguarda il presidente dell’Associazione Calcio Milan Paolo Scaroni ed il ruolo del fondo Elliott all’interno del Consiglio di Amministrazione. Condotto da Sigfrido Rainucci.

Su Rai 4, alle 21.20, va in onda il quinto episodio dell’ottava stagione della serie Il Trono di Spade, intitolato “Le Campane”. In questa puntata, l’esercito di Daenerys Targaryen combatte al fianco della famiglia Stark contro l’inarrestabile invasione dei non-morti, guidati da Night King (Re della Notte).

Su Rai 5, alle 21.15, Nessun dorma, programma dedicato ai musicisti e alla musica, con particolare attenzione alla contaminazione e commistione di generi. Massimo Bernardini conduce ed intervista in diretta i numerosi artisti ospiti.

Programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi di attualità, politica ed economia. L’emergenza sanitaria ed economica legata al Covid-19 e la corsa al vaccino – con un reportage della situazione in Germania – sono i temi al centro del nuovo appuntamento. In studio il viceministro all’Economia Antonio Misiani.

Su Canale 5, alle 21.20, il Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini prosegue con alti indici di share. Nuove dinamiche per i concorrenti rimasti nella casa chiusa di Cinecittà. Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) chiarisce le sue posizioni su Francesco Oppini. Ci sarà l’eliminato della settimana tra la contessa De Blank, Rosalinda Cannavò, Dayane Mello e Francesco Oppini.

Su Italia 1, alle 21.16, il film d’azione supereroistico Logan. Liberamente ispirato all’albo fumettistico della Marvel Comics, è il terzo e ultimo film della serie spin-off dedicata al supereroe Wolverine (interpretato da Hugh Jackman). Si tratta inoltre del decimo capitolo della serie cinematografica degli X-Men.

Programmi su La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 21.15, gli episodi 16 e 17 della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy. I protagonisti sono nuovamente alle prese con gravi casi clinici e medici, attraversando nel contempo complessi problemi personali. Nel primo episodio in onda si scoprono sconcertanti dettagli sulla vita e sul passato di Izzie. Nel secondo, Meredith ha in cura una donna diabetica che ha razionato la sua insulina per pagare la casa di cura dei genitori. Nel mentre, Jo e Link lavorano per salvare un giovane caduto sui binari di un treno.

Su Tv8, alle 21.30, due episodi della quarta stagione della serie Gomorra. A seguire, in seconda serata (precisamente alle 23.30), il recente film basato sull’omonimo eroe dei fumetti Spiderman: Homecoming.

Su Nove, alle 21.25, la commedia Aspirante Vedovo. Fabio De Luigi interpreta un imprenditore sommerso dai debiti in questo film comico del 2013. Dopo aver sposato una ricca industriale (interpretata da Luciana Litizzetto), alla morte della moglie per incidente aereo il protagonista eredita l’intero suo patrimonio finanziario. Poche ore dopo scopre però che l’incidente in realtà non è mai avvenuto: è l’inizio di una serie di tragicomici eventi.

Su Real Time, alle 21.20, va in onda il docureality Vite al limite. In questo episodio viene raccontata la storia di Gina, una donna con gravi problemi di peso. Nel suo difficile e faticoso percorso dimagrante è accompagnata dalla moglie Beth e dal medico Now.

Stasera in tv 23 novembre 2020, film Rai Movie, 20 Mediaset e Iris

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western The Homesman. Una insegnante dal temperamento agguerrito è incaricata di scortare dal Nebraska, assieme ad un fuorilegge, tre pericolose donne, ma sarà un viaggio tormentato e colmo di ostacoli.

Su 20 Mediaset, alle 21.04, Un milione di modi per morire nel West. Il creatore de I Griffin e di Ted, Seth MacFarlane, rielabora in chiave moderna il selvaggio west in questa irriverente commedia.

Su Iris, alle 21.02, L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz. Film con un cast d’eccezione, composto da attori del calibro di Gary Oldman e Kevin Bacon,questa pellicola racconta le drammatiche vicende di un giovane, incarcerato per un furto di cinque dollari e costretto a subire violenze e aggressioni per diversi anni.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, Ad Astra, film fantascientifico di genere science-thriller candidato all’Oscar per il Miglior Comparto Sonoro nell’edizione 2020. É stato presentato in concorso alla settantaseiesima mostra del Cinema di Venezia. Brad Pitt interpreta un ingegnere aerospaziale alla ricerca del padre, scomparso da circa vent’anni in seguito ad una spedizione compiuta attraversando il Sistema Solare.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, Lontano da qui. Maggie Gyllenhall è Lisa Spinelli in questo remake statunitense del film israeliano dal titolo internazionale The Kindergarten Teacher. Insegnante particolarmente apprensiva, si accorge da alcune lezioni di avere tra gli alunni un bambino prodigio. Decide così di dedicare anima e corpo alla sua formazione, anche a costo di sacrificare la propria vita privata.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, Faster, film d’azione con Dwayne Johnson. Dopo essere stato incastrato da due criminali ed aver perso il fratello a causa loro, un uomo decide di compiere la propria vendetta.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, Il giocatore, film drammatico incentrato sul gioco del Poker. Dopo aver perso una grossa somma di denaro, un giovanissimo giocatore del popolare gioco di carte decide di ritirarsi. Sarà costretto a tornare per salvare un amico da un debito.