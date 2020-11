Stasera in Tv 21 novembre 2020. Un sabato all’insegna dei grandi show della prima serata. Da segnalare Sapiens – Un solo pianeta sulla terza rete. Ecco nei dettagli i programmi che vanno in onda sulle reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in Tv 21 novembre 2020 programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 20.35, l’ultima puntata del varietà Ballando con le stelle. Appuntamento da non perdere stasera con l’ultima gara di ballo dello show di Milly Carlucci, in cui si proclama la coppia vincitrice di questa tormentata edizione. Al suo fianco, come di consueto, Paolo Belli. Lo scorso anno avevano trionfato il modello norvegese Lasse Matberg in coppia con Sara Di Vaira. E quest’anno a chi andrà la coppa della vittoria?

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens – Un solo pianeta. Prosegue il programma di Mario Tozzi che pone domande sull’uomo, sulla Terra e sul futuro. Le risposte arrivano dall’indagine sul campo e la scienza diventa così racconto avvincente. Il punto di partenza rimane il sapiens, la sua interazione con l’ambiente: nel passato, nel presente e nel futuro.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di teatro con Il fulmine nella terra. Irpinia 1980. L’autore Mirko De Martino e l’attore Orazio Cerino ricostruiscono i giorni del terremoto che ha colpito l’Irpinia il 23 novembre 1980. Un’opera per ricordare e condividere un dramma collettivo.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Baciato da un enorme successo anche quest’anno, il talent prodotto da Maria De Filippi, che siede nella giuria, giunge alla semifinale: rivedremo dunque alcuni tra i migliori concorrenti che si sono esibiti nelle puntate precedenti senza però aver conquistato l’accesso diretto alla finale.

Programmi Nove e Real Time

Su Nove, alle 21.25, Il delitto di Garlasco. Quello di Chiara Poggi, trovata morta nella casa di famiglia a Garlasco il 13 agosto 2007, è uno dei casi giudiziari che hanno appassionato di più gli italiani. Per l’omicidio è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, fidanzato della ragazza.

Su Real Time, alle 21.35, il docu-reality Vite al limite: e poi. Charity è molto preoccupata per sua figlia Charly e deve trovare un modo per far sì che la giovane perda ancora peso. Teretha, invece, deve affrontare diversi ostacoli, forse troppi, per poter completare il suo programma.

Stasera in Tv 21 novembre 2020 i film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di John Madden, Ritorno al Marigold Hotel, con Judi Dench. Ora che l’albergo ha parecchi clienti, Muriel e Sonny sognano di ingrandirsi e vanno alla ricerca di un finanziatore. Intanto fervono i preparativi per le nozze di Sonny e Sunaina.

Su Rete 4, alle 21.20, il film di spionaggio del 2007, di Paul Greengrass, The Bourne Ultimatum, con Matt Damon, Julia Stiles. Jason Bourne (Matt Damon), ex agente della Cia, si sposta tra Londra, Madrid, Tangeri e New York, cercando di recuperare la memoria e scoprire la verità sul suo passato. Ma deve guardarsi dal complotto ordito dal losco funzionario Voah Nosen (David Strathairn) che vuol chiudergli la bocca.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2016, di Cedric Nicolas – Troyan, Il cacciatore e la regina di ghiaccio, con Chris Hemsworth. Dopo essere stata tradita dalla sorella Ravenna (Charlize Theron), Freya (Emily Blunt) si trasforma nella regina di ghiaccio e bandisce l’amore dal suo regno. Ma il cacciatore Eric (Chris Hemsworth) non intende rinunciare alla sua adorata Sara. Prequel di Biancaneve e la regina di ghiaccio.

Su La7, alle 21.15, il film di guerra del 1957, di David Lean, Il ponte sul fiume Kwai, con Alec Guinness. Seconda Guerra Mondiale. Soldati inglesi, prigionieri dei giapponesi in Birmania, devono costruire un ponte. Ma un guastatore americano ha il compito di impedirlo.

Tv8, 20 Mediaset e Iris

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2012, di Juan Antonio Bayona, The impossible, con Naomi Watts. Nel dicembre del 2004 uno tsunami si abbatte sulla costa della Thailandia. Henry, Maria e i loro tre figli, separati dalla terribile onda anomala, faranno di tutto per ritrovarsi.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2004, di David Twohy, The Chronicles of Riddick, con Vin Diesel. Approdato sul pianeta Helion, il criminale intergalattico Riddck incontra l’amica d’infanzia Kyra. Insieme combatteranno per scombinare i piani del perfido Lord Marshal.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2010, di Gennaro Nunziante, Che bella giornata, con Checco Zalone. Checco, imbranatissimo addetto alla sicurezza del Duomo di Milano, incontra la musulmana Farah e se ne innamora. Non sa che la ragazza sta organizzando un attentato.

I Film sui canali Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Vincent Perez, Lettere da Berlino, con Emma Thompson. Germania, Anni 40: gli operai Otto e Anna scoprono che il figlio è morto in guerra. Decidono così di avviare una campagna contro Hitler distribuendo cartoline anti-naziste.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2019, di Jill Culton, Todd Wilderman, Il piccolo Yeti. Yi e i suoi amici affrontano mille avventure per proteggere il giovane yeti Everest, finito nelle mire di una zoologa e di un uomo malvagio. Lo aiuteranno a ritrovare la sua famiglia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Babak Najafi, Attacco al potere, con Gerard Butler. I leader mondiali si recano a Londra per partecipare ai funerali del Primo Ministro britannico. L’agente della Cia Mike dovrà salvare il Presidente degli Stati Uniti da un attacco terroristico.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1987, di Adrian Lyne, Attrazione fatale, con Glenn Close, Michael Douglas. Il procuratore Gallagher, sposato con figli, passa un weekend di passione con Alex, un’affascinante collega. La scappatella, però, si trasforma in un incubo senza fine.