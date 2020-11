Stasera in tv venerdì 27 novembre 2020. Esordio, questa sera, di The Voice Senior su Rai 1 e della seconda stagione della serie Il silenzio dell’acqua su Canale 5. Torna Titolo V sulla terza rete. Riprendono il proprio posto in palinsesto Quarto grado e Propaganda live. Ecco, nei dettagli, la programmazione delle reti pubbliche, private, digitali e della piattaforma satellitare.

Su Raiuno, alle 21.25, il talent The Voice Senior. Antonella Clerici torna in prima serata su Raiuno con la versione senior, dedicata esclusivamente a chi abbia più di 60 anni, del talent musicale trasmesso in passato da Raidue. I cinque componenti della giuria sono Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Titolo V. In attesa che gli ascolti decollino, il nuovo talk show settimanale di politica e attualità condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicarietti continua a far parlare di sé: l’intervista del 6 novembre a Saverio Cotticelli ha portato alla sua rimozione dal ruolo di Commissario per la Sanità in Calabria.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Con la serie “Gli abissi di Tiepolo” si celebra il grande pittore dell’età moderna Giovan Battista Tiepolo (1696-1770). Un viaggio a Venezia e nell’entroterra veneto per raccontare la sua vita e le sue opere. Segue il documentario “Schoot il!”.

Programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Gianluigi Nuzzi torna sui casi di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, madre e figlio trovati morti nei boschi di Caronia (Messina) lo scorso agosto. La Procura non crede all’ipotesi dell’omicidio, mentre Daniele Mondello, il marito della donna, è convinto che la moglie sia stata uccisa.

Su Canale 5, alle 21.20, la prima puntata della serie Il silenzio dell’acqua 2. Il vicequestore Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) e il collega Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) indagano sull’omicidio di Sara, madre di due bambini, una femmina e un maschio. Quest’ultimo è stato trovato morto accanto alla madre. Il primo ad essere ascoltato è l’ex marito di Sara.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Questa edizione del programma di Roberto Giacobbo offre reportage dai colori sempre più curati e vividi, grazie a tecnologie top di gamma ulteriormente potenziate: macchine da presa con lenti cinematografiche, microcamere, fotocamere leggere, action cam e ben nove telecamere Uhd.

Programmi La7, Tv8, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. L’analisi dei social media è uno dei punti di forza del programma di Diego “Zoro” Bianchi. Anche stasera, spaziando tra i temi di attualità, il conduttore metterà in risalto i commenti più pittoreschi e graffianti trovati on line.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Alessandro Borghese stavolta è in Toscana, ad Arezzo, per incoronare il Miglior ristorante di cucina medievale. Tra i quattro locali in lizza, il Ristorante di Mariano, Osteria Il Grottino e la Lancia d’oro.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Dagli studi di Milano continuano gli appuntamenti live del varietà di Maurizio Crozza che continua ad ottenere buoni ascolti. Tra le imitazioni più seguite di quest’ultima stagione ci sono quelle di Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Su Real Time, alle 21.20, Bake Off Italia: dolci in forno. Al via le semifinali. Le prove prevedono la preparazione della “Torta Sbilenca” la “Galaxy Cake” e il domino di wafer. La parola poi va ai giudici Damiano Carrara, Ernst Kham, Clelia D’Onofrio e Csaba dalla Zorza.

Stasera in tv venerdì 27 novembre 2020 i film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2014, di Jon Favreau, Chef – La ricetta perfetta, con Jon Favreau, Sofia Vergara. Il cuoco Carl perde improvvisamente il lavoro. Così, insieme all’ex moglie, al miglior amico e suo figlio apre un chiosco ambulante. Riscoprirà la passione per la cucina e anche l’amore.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1986, di e con Clint Eastwood, Gunny. Tom Highway, detto Gunny, è un sergente dei marines. Quando gli viene affidato il comando di un plotone di esploratori, scopre che i soldati sono sfaticati: imporrà una ferrea disciplina.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Romulus. L’attore Francesco Di Napoli è Wiros, lo schiavo che, grazie all’incontro con Yemos, trova la forza di liberarsi e scopre il valore dell’amicizia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2015, di Barry Levinson, Rock the Kasbah, con Bill Murray, Zooey Deschanel. Il manager musicale Richie Lanz va in Afghanistan per lanciare la trentenne Ronie, ma lei lo pianta in asso. Solo e senza soldi, conosce Solima, dalla voce straordinaria.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1972, di Bruce Lee, L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente, con Bruce Lee, Chuck Norris. Chen, campione di kung-fu, arriva a Roma da Hong Kong per proteggere una giovane cinese, minacciata dalla criminalità locale.