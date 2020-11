Stasera in tv 30 novembre 2020. Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Rai 1 trasmette due episodi della nuova serie thriller italiana Vite in fuga. Molti i film, tra cui Oblivion, su Italia 1. Ecco nei dettagli la programmazione completa per le reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 30 novembre 2020 tutti i programmi in onda: programmi Rai

Su Rai 1, alle 21.25, vanno in onda due episodi della serie thriller italiana Vite in fuga, diretta da Luca Ribuoli. I titoli sono rispettivamente Giugno e Gabriele. Claudio trova un nuovo lavoro come guardia giurata per un’azienda di portavalori grazie all’aiuto dell’ex agente dei servizi segreti Cosimo Casiraghi. La famiglia Caruana, intenzionata a chiudere definitivamente con il passato, vive un periodo di tregua. Una lettera minatoria rompe però la serenità ritrovata: qualcuno ha scoperto la loro vera identità.

Su Rai 2, alle 21.20, il film drammatico Boston – Caccia all’uomo. Il sergente Tommy Sauders, un agente speciale dell’FBI e il commissario della polizia Ed Davis aiutano i sopravvissuti di un attacco terroristico. Vogliono inoltre trovare il colpevole. Basato sulla storia vera dell’attentato alla maratona di Boston avvenuta il 15 aprile 2013.

Su Rai 3, alle 21.20, Report. L’inchiesta di questa puntata riguarda la vicenda Alitalia, tra privilegi sindacali e milioni di euro di sprechi. I giornalisti sono inoltre in possesso di alcune dichiarazioni esclusive appartenenti alle relazioni di alcuni periti della procura. Condotto da Sigfrido Ranucci.

Su Rai 4, alle 21.20, va in onda il sesto episodio dell’ottava stagione de Il trono di spade. Finale di serie per una delle più popolari produzioni destinate al piccolo schermo degli ultimi anni. In seguito alla battaglia di Approdo del Re, Tyrion accusa Daenerys di aver causato la morte di migliaia di innocenti e getta la spilla da Primo Cavaliere. Daenerys, allora, lo accusa di tradimento nei confronti del Regno e lo imprigiona.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma Nessun dorma. Appuntamento dedicato alla musica ed agli artisti, con particolare attenzione alla contaminazione fra generi. Numerosi gli ospiti in studio, che propongono esibizioni dal vivo ed interviste esclusive. Conduce Massimo Bernardini.

Programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Quarta Repubblica. Tra gli argomenti, un reportage sulla scelta del prefetto Guido Longo come commissario della sanità in Calabria. Poi approfondimenti sui navigator, attraverso le testimonianze dirette di alcuni impiegati che avrebbero dovuto trovare un lavoro a chi aveva ottenuto il reddito di cittadinanza e ora rischia di rimanere disoccupato. Numerosi gli ospiti speciali in questa puntata: Dario Ferrari, Presidente di Intercos ed i deputati Michele Gubitosa, Simone Baldelli e Giorgio Cremaschi.

Su Canale 5, alle 21.20, la quinta edizione del reality show Grande Fratello VIP 5. Cristiano Malgioglio ha annunciato ufficialmente attraverso i propri canali social l’ingresso nella Casa. Si tratta della seconda edizione del Grande Fratello Vip a cui prende parte l’artista.

Su Italia 1, alle 21.20, Oblivion. Film fantascientifico ambientato in un mondo post – apocalittico in cui la Terra è stata devastata da una guerra nucleare intrapresa dagli umani per proteggersi dagli invasori alieni. La Luna è invece completamente distrutta. Cataclismi terrestri costanti rendono il pianeta una landa desolata. Con Tom Cruise.

Programmi su La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 21.15, gli episodi 18 e 19 della sedicesima stagione della serie tv Grey’s anatomy. Nella prima puntata in onda, Meredith organizza una giornata di chirurgia gratuita da parte dell’ospedale. Si trova però sopraffatta dai pazienti da visitare. Intanto, Andrew sospetta che una ragazza sia vittima di una tratta di esseri umani, ma non viene creduto dai colleghi. Nell’episodio diciannove, Richard, Maggie, Teddy e Hayes partecipano ad una conferenza sull’innovazione chirurgica a Los Angeles.

Su Tv8, alle 21.30, lo Hobbit – Un viaggio inaspettato. Primo film della trilogia de Lo Hobbit e prequel delle pellicole de il Signore degli anelli. Gandalf si reca nella Contea dall’amico Bilbo Baggins. Vuole convincerlo ad intraprendere un lungo viaggio nella Terra di Mezzo assieme ad un gruppo di Nani. Tratto dal libro omonimo.

Su Nove, alle 21.25, va in onda il film d’azione Transporter: Extreme. Secondo capitolo della trilogia di Transporter, con Jason Statham. Frank Martin é un ex agente delle forze speciali. In questa pellicola diventa l’autista della famiglia del ministro Billings. Il rapimento del figlio del ministro lo porta a tornare in azione. Tra i membri del cast è presente anche l’italiano Alessandro Gassman.

Su Real Time, alle 21.20, il docureality Vite al limite. In questa puntata viene raccontata la storia di Travis, un uomo con gravi problemi di obesità. Vuole regalare alla fidanzata un matrimonio da favola, ma ha difficoltà a muoversi ed a camminare. Il Dottor Now accorre in suo aiuto.

Stasera in tv 30 novembre 2020, film Rai Movie, 20 Mediaset e Iris

Su Rai Movie, alle 21.10, va in onda Vento di passioni. Ispirato ad un romanzo di Jim Harrison, il film è una rievocazione della pellicola Colpo di Pugnale. Un colonnello, dopo aver lasciato l’esercito, si trasferisce in un’abitazione isolata. Qui si dedica quindi esclusivamente all’allevamento del bestiame ed alla crescita dei suoi tre figli. Con Anthony Hopkins.

Su 20 Mediaset, alle 21.04, la commedia d’azione Poliziotti fuori. Un veterano della polizia ha urgente bisogno di soldi per pagare il matrimonio della figlia. Una figurina di football particolarmente costosa potrebbe aiutarlo economicamente, ma viene rubata. Inizia così la ricerca dell’oggetto. Con Bruce Willis.

Su Iris, alle 21.00, il film Fiore del deserto. Tratto da una storia vera. Liya Kebede interpreta Waris Dirie, una ragazza di origine somala che vuole evitare un matrimonio forzato. Fugge allora dalla famiglia alla giovane età di 13 anni e si rifugia a Londra. Qui raggiunge il successo nel mondo della moda. Pellicola tedesca di genere biografico.

Stasera in tv 30 novembre 2020, tutti i programmi in onda: I film su Sky Cinema

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il thriller L’uomo del labirinto. Film tratto dal libro omonimo scritto da Donato Carrisi, anche regista della pellicola. Una donna viene rapita da un uomo travestito da coniglio, ma dopo 15 anni di prigionia, riesce a fuggire. Un investigatore privato ed un medico vogliono scoprire l’identità del pericoloso criminale: si mettono quindi sulle sue tracce.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, Bad education. In una scuola di Long Island, un sovrintendente scolastico ed il suo assistente ricevono un premio per il prestigio dell’ateneo, ma uno studente giornalista scopre un piano premeditato di appropriazione indebita.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film Into the sun. Alcuni membri dell’associazione criminale giapponese Yakuza assassinano il governatore di Tokyo. Il comandante della CIA decide allora di convocare in servizio un agente americano ormai ritiratosi. Con Steven Seagal.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, Il mistero di Sleepy Hollow. Nello sperduto villaggio di Sleepy Hollow sono stati commessi alcuni efferati omicidi. Un giovane agente di polizia viene inviato sul luogo per investigare. I sospetti ricadono inizialmente su alcuni abitanti della cittadina, ma una leggenda narra che a compiere i delitti sia stato il Cavaliere senza testa. Diretto da Tim Burton.