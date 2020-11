Questa sera, 29 novembre, su Canale 5 va in onda la decima puntata in diretta di Live non è la D’Urso. La conduttrice accoglie ospiti per discutere di gossip ed eventi rilevanti che li hanno riguardati nella stringente attualità.

Ampio spazio è dedicato a Diego Armando Maradona, morto venerdì 27 novembre. Tanti gli ospiti chiamati per raccontare aneddoti e curiosità che lo riguardano, e omaggiarne la memoria.

Previsti anche numerosi confronti di coppia. Tra Paolo Brosio e la sua giovane fidanzata Maria Laura De Vitis potrebbe esserci un altro uomo. Un giovane blogger di nome Diego Granese, infatti, ha dichiarato di aver avuto un flirt con la De Vitis durante la permanenza al GF Vip di Brosio. Questa sera, sono presenti tutti e tre in studio per scoprire la verità.

Guenda Goria si chiarisce una volta per tutte con Telemaco Dell’Aquila, l’uomo sposato con il quale ha raccontato di aver avuto una relazione. Lui ha sempre negato ogni coinvolgimento emotivo.

Infine, a Pomeriggio Cinque di sabato 29 novembre, la conduttrice ha annunciato la presenza a Live non è la D’Urso di Sergio Muniz, reduce del recente successo ottenuto a Tale e Quale Show, e di Marina La Rosa. L’ex gieffina per la prima volta racconta in Tv di essere stata vittima di violenze da parte di un fidanzato.

Vi ricordiamo che potete seguire Live non è la d’Urso in diretta sul sito in streaming gratuito MediasetPlay.

Live non è la D’Urso diretta 29 novembre, la diretta

Il primo ospite di questa sera è il Ministro della Salute Roberto Speranza. Con lui la conduttrice vuole parlare di come gli italiani potranno trascorrere le vacanze di Natale. Se ci si potrà ricongiungere con i propri cari, e se ci saranno limiti particolari. “Non è un Natale come gli altri.” esordisce Speranza. “Questo deve essere un Natale sobrio, siamo ancora dentro un’epidemia significativa. Abbiamo un alto numero di decessi, e gli ospedali sotto pressione.” continua poi.

Speranza afferma poi riguardo ai vaccini contro il Covid: “Pretendiamo che ci sia la massima chiarezza nei provvedimenti per le vaccinazioni. Comunque le prime forniture saranno limitate, destinate ai soggetti a rischio come medici, infermieri, personale sanitario. Poi agli anziani.” afferma Speranza.

“Gli italiani sono all’altezza di questa sfida, non partiamo con l’idea di rendere i vaccini obbligatori. Inizieremo con una campagna di persuasione, perchè dobbiamo raggiungere l’immunità di gregge. Poi valuteremo” termina il ministro.

Daniela Santanchè, che interviene subito dopo, non è convinta dalle parole di Speranza. “Quando si dice che far nascere Gesù due ore prima non cambia niente, io penso che non siano commenti da lasciar fare ai politici” dice.

Live non è la D’Urso diretta 29 novembre, l’intervento del ministro Azzolina

In collegamento con lo studio c’è anche il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Con lei si parla di riapertura delle scuole. “Al momento non sono state prese decisioni. La riapertura deve essere graduale.” esordisce il ministro.

La conduttrice chiede alla Azzolina come il governo stia affrontando la questione “trasporti”. Infatti, afferma la D’Urso, il problema delle scuole è legato a quello dei trasporti pubblici a rischio. “A Milano alcune scuole entravano scaglionate, proprio per evitare problemi di sovraffollamento dei mezzi pubblici. Ma sono misure da definirsi a livello locale, territoriale.” risponde il ministro.

La ricostruzione della storia dello stupro accaduto a casa Genovese è agghiacciante. “Trovo che la responsabilità non sia solo delle giovani ragazze, ci devono essere persone che si rendano conto di quanto una persona come genovese sia pericolosa, per fermarlo. Non è normale.” risponde Alba Parietti, in studio con altri ospiti per commentare la vicenda.

Il caso Genovese

L’argomento successivo della puntata è il cosiddetto caso Genovese. Il caso della giovane stuprata da Alberto Genovese è rimbalzato sui social e agli onori della cronaca per l’assurdità delle opinioni che ne sono scaturite; la ragazza, secondo alcuni, “se la sarebbe cercata”. Quelle di Genovese erano sì feste basate sul consumo di droga e sulla perdita di autocontrollo, ma, ricorda la D’Urso, uno stupro è pur sempre uno stupro, e come tale va condannato.