L’Alligatore continua il suo percorso con l’episodio Il corriere colombiano. L’appuntamento è su Rai 2 in prima serata alle 21.25. La serie è interpretata da Matteo Martari nel ruolo di Marco Buratti un ex carcerato che ha scontato, da innocente, sette anni di carcere. Nel cast anche Valeria Solarino e Thomas Trabacchi. Inoltre Gianluca Gobbi è Max La Memoria. E ancora, Fausto Maria Sciarappa interpreta Castelli, Eleonora Giovanardi è Virna.

Le riprese si sono svolte in Veneto in particolari location.

L’Alligatore Il corriere colombiano – Riassunto della puntata precedente

L’Alligatore è ispirato ai romanzi di Massimo Carlotto ed è basato su fatti realmente accaduti. Nella prima puntata, andata in onda sette giorni fa, il protagonista Marco Buratti è appena uscito dal carcere. E vuole riprendersi la sua vita, soprattutto la sua ex donna.

Appena libero un avvocato, Barbara Foscarini, lo contatta. Il suo assistito Alberto Magagnin è scomparso. E di lui non si hanno più tracce. Buratti è incaricato di contribuire alle indagini per ritrovarlo. La scomparsa è tanto più singolare in quanto Magagnin stava per riconquistare completamente la libertà. Buratti accetta la proposta. E inizia a indagare. Scopre che l’uomo aveva ricominciato a fare uso di droghe ed aveva anche un’amante Piera Belli che viene, successivamente, trovata morta.

L’Alligatore Il corriere colombiano – trama del film in onda su Rai 2

La seconda puntata inizia con un giovane colombiano, fermato dalla polizia all’aeroporto di Venezia. Ad un controllo di routine, viene trovato in possesso di cocaina. E confessa che doveva consegnarla alla pensione Zodiaco. I poliziotti si recano all’appuntamento. E, quando Nazzareno Corradi bussa alla porta della stanza, lo arrestano accusandolo di traffico internazionale di stupefacenti.

L’avvocato Bonotto a cui è affidata la difesa di Corradi, contatta l’Alligatore. Ritiene che il suo cliente sia vittima di una macchinazione. O peggio, di una vendetta della polizia a causa di una rapina avvenuta anni prima in cui morirono due agenti.

L’Alligatore decide ancora una volta di accettare il caso. Contatta subito Rossini e di nuovo, con l’aiuto di Max, continua le ricerche. I tre amici non sanno che nella faccenda è coinvolta Rosa Gonzales, detta la Tía, temibile esponente dei narcos e zia del colombiano arrestato all’aeroporto.

La donna è venuta a sapere che suo nipote ha tentato di scavalcarla cercando di mettersi in proprio. Allora senza esitazioni vola in Italia con il suo sicario Alacrán. E’ intenzionata a scoprire chi sta cercando di avviare un nuovo canale di spaccio.E, naturalmente, di sbarazzarsene.

L’alligatore – il cast completo

Di seguito il cast della serie L’alligatore in onda su Rai 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori