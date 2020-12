Le Storie di Melaverde tornano domenica 13 dicembre alle 11.20 su Canale 5. Oggi torna anche Edoardo Raspelli al timone del programma che precede la messa in onda di Melaverde sulla principale rete di Cologno Monzese.

Le Storie di Melaverde 13 dicembre Raspelli a Ginevra

Raspelli oggi è tornato a Ginevra tra gli allevamenti di pecore dei bergamaschi immigrati.

Alle 11.20 su Canale 5, per Le Storie di Melaverde, il critico gastronomico ci porta di nuovo in Svizzera. Qui affronta un argomento molto importante e anche, da un certo punto di vista attuale: l’emigrazione.

Si parla infatti di quegli italiani che tanti anni addietro hanno scelto, quasi sempre per necessità, di lasciare la propria terra e di andare a lavorare all’estero.

La puntata di oggi si svolge infatti alla periferia di Ginevra, dove sono presenti ancora vaste zone rurali, dato che non molti conoscono. Ed è proprio in questi luoghi che, anni fa, si è stabilita una folta comunità di contadini italiani, in particolare di pastori bergamaschi.

La storia protagonista

Raspelli ci racconta proprio la storia di uno di loro. Un immigrato della provincia di Bergamo che spiega perché abbia deciso di venire qui negli anni ’50. Racconta com’era la vita qui per un pastore italiano emigrante. E soprattutto, svela il suo progressivo integrarsi ricevendo incarichi di maggiore responsabilità nella gestione dell’azienda agricola in cui lavorava.

Conosceremo poi il figlio del nostro protagonista, nato in Svizzera, ma molto affezionato alle sue origini. Un giovane che ha scelto di continuare a fare l’agricoltore e il pastore. Divenuto un vero imprenditore, oggi gestisce oltre mille ettari di terra tra la Svizzera e la Francia.

Conosceremo infine il profondo significato del voler rimanere attaccati al paese in cui si è nati. Una esigenza interiore che ha portato il giovane a fondare un’associazione, i Bergamaschi nel Mondo, per poter rimanere insieme, ritrovarsi e festeggiare, anche il Natale.

Le Storie di Melaverde è fruibile anche su MediasetPlay.