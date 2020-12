Stasera in tv 14 dicembre 2020. Su Canale 5 è in onda la 26esima puntata del GF Vip 5, mentre su Rai 2 va in onda il secondo appuntamento in replica di Guarda Stupisci. Molti i reality ed i film, tra cui Braven – Il coraggioso, su Italia 1. Ecco nei dettagli la programmazione completa per le reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 14 dicembre 2020, programmi Rai

Su Rai 1, alle 21.25, il film drammatico Ben is Back. Ben é un ragazzo di diciannove anni che torna a casa per il Natale dopo essere stato in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Inizialmente la famiglia è felice per il suo rientro. Ma ben presto diventa chiaro come non sia ancora pronto a vivere al di fuori della comunità. Scritto e diretto da Peter Hedges. Con Julia Roberts.

Su Rai 2, alle 21.20, il secondo appuntamento con la Special Selection dello show Guarda Stupisci. Renzo Arbore, Nino Frassica e Andrea Delogu ripercorrono, con ironia e leggerezza, alcuni dei momenti dello show dedicato alla canzone umoristica napoletana.

Su Rai 3, alle 21.20, il programma Report. La trasmissione ha fatto la storia del giornalismo d’inchiesta televisivo in Italia. Quattro gli argomenti di questa puntata: il ruolo dei sindacati CISL in merito all’emergenza economica, l’enorme quantità di rifiuti tossici emessi in mare, un progetto che potrebbe risolvere il problema della distanza sociale nei luoghi chiusi. Ed infine il protocollo Sicilia Sicura, stabilito dall’ex capo della protezione civile dell’isola Guido Bertolaso.

Programmi in onda su Rai 4 e Rai 5

Stasera in tv 14 dicembre 2020, su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione fantascientifico Assassin’s Creed basato sull’omonima serie video ludica. Ambientato nello stesso universo dei videogiochi creati dalla compagnia sviluppatrice Ubisoft. Un rivoluzionario macchinario permette di rivivere ricordi genetici di lontani antenati. Michael Fassbender interpreta il protagonista Callum Lynch, che vive le avventure di Aguilar, suo antenato nella Spagna del XV secolo.

Su Rai 5, alle 20.56, il programma documentaristico L’altro ‘900 – Itaca: luoghi di scrittori e della scrittura. La trasmissione racconta i luoghi d’origine o d’elezione di alcuni dei più grandi autori italiani novecenteschi e quanto questi hanno inciso nella loro carriera. A seguire, alle 22.15 il film Novecento. Ambientato agli inizi dello scorso secolo. Alfredo ed Olmo sono due amici che vivono in contesti sociali completamente differenti. Nonostante questo, le loro vite si intrecciano. Con Robert de Niro e Gérard Depardieu.

Stasera in tv 14 dicembre 2020: programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda il talk show Quarta repubblica. Torna il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro dedicato a attualità, politica ed economia. Tra i temi della puntata: gli spostamenti consentiti in vista delle festività natalizie, il piano nazionale per la consegna dei vaccini anti-Covid-19, l’impiego dei fondi del Recovery Fund ed un approfondimento sul cashback delle carte di credito e bancomat. Sono ospiti della puntata Enrico Ruggeri, Guido Rasi, Pierluigi Struzzo, oltre a molti altri.

Su Canale 5, alle 21.20, Il Grande Fratello Vip 5. Non ci sarà nessuna eliminazione in questo nuovo appuntamento in prima serata del reality. Lo scorso venerdì sono andati al televoto i tre concorrenti Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Maria Teresa Ruta, ma il conduttore Alfonso Signorini ha confermato che non si tratta di un voto eliminatorio. Quindi nessuno dei concorrenti uscirà dalla Casa.

Su Italia 1, alle 21.20, il film action Braven – Il coraggioso. Jason Momoa interpreta un taglialegna che decide di accompagnare la famiglia nella sua baita in montagna, dove alloggia il padre malato. Un gruppo di narcotrafficanti ha però nascosto un carico di droga nella proprietà, senza che nessuno se ne sia accorto. Il film ha ottenuto un riscontro perlopiù positivo da parte del pubblico, ma mediocre da parte della critica specializzata.

Programmi su La7, Tv8, Nove

Stasera in tv 14 dicembre 2020, su La7, alle 21.15, il programma Otto e mezzo. L’appuntamento è dedicato ad uno Speciale su Barack Obama. Viene trasmessa un’intervista esclusiva della CBS, in occasione dell’uscita del nuovo libro dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America. Conduce Lilli Gruber.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico d’avventura Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate. Terzo ed ultimo capitolo della saga cinematografica de lo Hobbit, prequel della saga de Il Signore degli anelli. Smaug attacca la città di Pontelagolungo, infuriato dopo che il nano Thorin ha tentato di ucciderlo. L’arciere Bard fugge dalla prigione dove era stato rinchiuso e lo affronta.

Su Nove, alle 21.25, la commedia Svalvolati on the road. Quattro amici avanti con gli anni, stanchi e annoiati dalla propria quotidianità, decidono di fare un viaggio in motocicletta assieme. Tra imbarazzanti disavventure e pericolosi incontri, ogni membro del gruppo riflette sulle proprie scelte di vita. Con John Travolta, Tim Allen e Martin Lawrence.

Su Real Time, alle 21.20, un episodio del docureality Vite al limite. In questa puntata viene raccontata l’esperienza di Shantel, una donna che, a causa di gravi problemi di peso, non riesce neanche a scendere le scale per incontrare il fratello Carlton. Il dottor Now accorre in suo aiuto.

Stasera in tv 14 dicembre 2020, film Rai Movie, 20 Mediaset e Iris

Su Rai Movie, alle 21.10, la pellicola di genere western di produzione italiana Indio Black, sai che ti dico: Sei un gran figlio di… Yul Brynner interpreta Sabata, un pistolero fuorilegge che escogita un complesso piano per impossessarsi di un carico d’oro custodito da un colonnello. Giunti sul luogo della rapina però, un gruppo di messicani si impossessa del bottino.

Su 20 Mediaset, alle 21.04, la commedia d’animazione Space Jam. Michael Jordan interpreta sé stesso in questa storica pellicola incentrata sul mondo del basket. Il proprietario di un luna park in declino, nell’immaginario mondo dei cartoni animati, incarica un gruppo di alieni di andare sulla terra per costringere i Looney Toons a lavorare per lui. Il film è stato realizzato con una tecnica mista, ovvero sono state unite nelle stesse scene attori reali con personaggi d’animazione.

Su Iris, alle 21.02, il film drammatico North Country – Storia di Josey. Charlize Theron interpreta Josey Aimes, una donna costretta a tornare a vivere nella sua città natale assieme ai figli dopo la fine del suo matrimonio. Per mantenersi riesce a trovare lavoro presso una miniera di ferro locale. Con Sean Bean. La pellicola ha ricevuto due candidature ai premi Oscar 2006, senza però vincere in nessuna categoria.

Stasera in tv 14 dicembre 2020: I film su Sky Cinema

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il primo episodio della miniserie italiana di genere comedy Cops – Una banda di poliziotti, intitolato Forze del disordine. Una piccola cittadina pugliese è considerata la città più tranquilla d’Italia per via della totale assenza di crimini ed effrazioni. Il commissariato, per questo motivo, rischia di chiudere. I poliziotti quindi, per non perdere il proprio lavoro, decidono di architettare alcuni reati.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di genere action/thriller Galveston. Adattamento cinematografico del libro omonimo scritto da Nic Pizzolatto. Ben Foster interpreta Roy, un criminale al servizio di un boss mafioso. Roy sopravvive ad una trappola omicida organizzata dal capo e fugge con una giovane adolescente. Insieme cercano rifugio a Galveston, cittadina del Texas. Quando sembra tutto risolto, vengono però aggrediti e catturati.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico d’azione Le belve. Due giovani ragazzi coltivano marijuana a Laguna Beach. Un’amica comune viene rapita da un cartello messicano della droga, che chiede un ingente riscatto. I protagonisti devono liberarla. La pellicola si basa sull’omonimo romanzo di Don Winslow, ma la sceneggiatura è stata scritta assieme a Shane Salerno ed Oliver Stone. Con Salma Hayek e John Travolta.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico a tinte horror Long weekend. Una giovane coppia in crisi parte per una vacanza in campeggio con l’obiettivo di ritrovare la serenità perduta. Qui, per noia e superficialità, inquina abbondantemente l’ambiente e ferisce alcuni animali. La natura però non accetta l’oltraggio: per i coniugi è l’inizio di un incubo.