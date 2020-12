Stasera in Tv giovedì 17 dicembre. Su Rete 4 Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e rovescio. Mentre La5 trasmette il film commedia Christmas at the palace con Andrew Cooper.

Stasera in Tv giovedì 17 dicembre 2020 programmazione Rai

Rai 1, alle 21.25, manda in onda la finale di Sanremo giovani 2020 con Amadeus. Dal teatro Casinò della città ligure Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù devono scegliere 6 artisti, tra i 10 rimasti in gara, che parteciperanno al Festival di Sanremo 2021 nella categoria nuove proposte. Il loro voto sarà unito a quello della giuria popolare e della Commissione Musicale. I ragazzi sono stati selezionati nel corso delle 5 serate di AmaSanremo.

Inoltre su Rai 2, alle 21.25,è previsto il telefilm 9-1-1 con Peter Krause. Nell’episodio Bobby ricomincia il protagonista ripensa all’incendio che causò involontariamente e nel quale persero la vita la moglie e la figlia. Dopo la tragedia Bobby divenne dipendente dall’alcool. E per tale ragione venne sospeso dal servizio.

Infine Rai 3 trasmette, alle 21.25, il film drammatico del 2019, Il sindaco del rione sanità con Massimiliano Gallo. Il criminale Antonio Barracano vigila attentamente sulla sua zona di influenza ispirandosi ad un concetto tutto proprio di equità. Ma quando tenta di far riconciliare un padre ed un figlio si espone a conseguenze inattese.

Stasera in Tv giovedì 17 dicembre Programmi, film, Mediaset

Rete 4, alle 21.25, manda in onda il programma di approfondimento Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa delle polemiche scaturite dagli assembramenti nelle grandi città per lo shopping natalizio. E delle difficoltà di tanti lavoratori autonomi che sono ancora in attesa degli aiuti economici del Governo. Tra gli ospiti della puntata il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Inoltre su Canale 5, alle 21.25, va in onda il film fantastico del 2009, Harry Potter e il principe mezzosangue con Daniel Radcliffe. Harry trova casualmente un manuale di magia nera appartenuto al principe mezzosangue. Intanto Albus Silente rivela al mago delle informazioni preziose riguardanti il passato di Valdemort.

Infine Italia 1, alle 21.25, va in onda una nuovo appuntamento con Le Iene Show. Stasera la conduzione è affidata al trio maschile Filippo Roma, Matteo Viviani e Giulio Golia. Tra i servizi della puntata: l’efficacia dell’App Immuni e la morte David Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena.

Stasera in Tv programmazione La7, Tv8

Stasera in Tv 17 dicembre 2020. La7, alle 21.25,manda in onda il talk show Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa delle restrizioni governative e del vaccino anti Covid 19 che potrebbe scongiurare la terza ondata di contagi.

Invece TV8, alle 21.25, manda in onda il film commedia del 2013, Ci vediamo domani con Enrico Brignano. Marcello, depresso e disoccupato, ha un’idea geniale. Decide di aprire un’agenzia di pompe funebri in un paesino abitato da novantenni. Ma gli anziani godono di perfetta salute.

I film stasera su Rai Movie, La5

Stasera in Tv 17 dicembre. Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2015, Il segreto dei tuoi occhi con Julia Roberts. Il cadavere della figlia dell’agente dell’Fbi Jess viene rinvenuto in un cassonetto. Il colpevole è stato individuato ma torna presto in libertà. Tredici anni dopo l’omicidio il detective Ray decide di riaprire il caso.

Infine su La5, alle 21.10, è previsto il film commedia del 2018, Christmas at the palace con Andrew Cooper. Katie, insegnante di pattinaggio sul ghiaccio, deve allenare la figlia di re Alexander per un spettacolo. Con il tempo il sovrano si innamora di lei.

I film trasmessi su Premium

Stasera in Tv 17 dicembre 2020. Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 2017, Fast & Furious 8, con Vin Diesel. Una donna misteriosa cerca di convincere Dom ad intraprendere un’altra strada criminale tradendo i suoi collaboratori. Gli equilibri del gruppo saranno messi a dura prova.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2014, La teoria del tutto con Felicity Jones. 1963. Stephen Hawking è un cosmologo all’Università di Cambridge. Ma durante i suoi studi sulla nascita dell’universo scopre di aver contratto la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).

Infine su Premium Cinema 3, alle 21.15, va in onda il film commedia del 2015, Belli di papà con Diego Abatantuono. I fratelli Matteo, Chiara e Andrea vivono una vita agiata grazie ai sacrifici del padre. Ma il genitore decide di metterli alla prova perché stanco del loro comportamento irresponsabile. Quando inscena il fallimento della propria azienda, i figli saranno costretti a cercarsi un lavoro.

I film in onda su Sky

Stasera in Tv 17 dicembre 2020. Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film azione del 2014, Everly con Salma Hayez. Everly, informatrice dell’FBI, viene reclusa nel suo appartamento da un gruppo di assassini inviati dal suo ex fidanzato, uno spietato capo mafia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film thriller del 2018, Doppio sospetto con Veerle Batens. Alice e Celine sono due amiche inseparabili. Ma quando un evento inaspettato distrugge le loro vite, iniziano a mettere in discussione il loro legame affettivo.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2019, Un elfo per amico con Sergey Chirkov. Dopo aver acquistato un appartamento, Vika e suo figlio di otto anni scoprono che si tratta dell’abitazione di un elfo. Impareranno a convivere con la sua presenza.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film drammatico del 2014, Escobar con Benicio Del Toro. Nick decide di raggiungere il fratello che vive in Colombia. Qui incontra una ragazza di cui si innamora, Maria. Tutto sembra essere perfetto fino a quando Maria gli presenta suo zio. Si tratta di Pablo Escobar, noto trafficante di droga.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film thriller 2010, Con gli occhi dell’assassino, con Belen Rueda. Julia indaga sulla morte della gemella Sara. La donna sembra essersi tolta la vita ma Julia non crede alla versione del suicidio. Quando decide di indagare scopre che il delitto è legato ad un segreto di famiglia.