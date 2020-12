Stasera in tv 21 dicembre 2020. Su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip 5, mentre Rai 2 trasmette una puntata speciale inedita del docu-reality Boss in incognito. Molti i reality ed i film, tra cui Extraction, su Italia 1. Ecco nei dettagli la programmazione completa per le reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 21 dicembre 2020 tutti i programmi in onda: programmi Rai

Su Rai 1, alle 21.25, il film italiano di genere commedia/gangster Non ci resta che il crimine. Tre amici decidono di visitare Roma come turisti. Non sono però nella Capitale come visitatori di monumenti storici, bensì si recano alla scoperta di alcuni dei luoghi simbolo del gruppo malavitoso della Banda della Magliana. Improvvisamente, durante una pausa caffè, si ritrovano inaspettatamente catapultati indietro nel tempo nel 1982.

Su Rai 2, alle 21.20, una puntata speciale inedita del docu-reality Boss in incognito. Un capo d’azienda decide di lavorare assieme ai suoi dipendenti, mantenendo però segreta la propria identità. Il protagonista di questo episodio è Enrico Galasso, amministratore delegato dell’azienda Peroni. Assieme a lui, deve camuffarsi anche il conduttore Max Giusti, cercando di non farsi riconoscere.

Su Rai 3, alle 21.20, Report. Torna il programma condotto da Sigfrido Ranucci che ha fatto la storia del giornalismo investigativo in televisione. In questa puntata, i giornalisti d’inchiesta hanno condotto un’indagine sulla gestione della seconda ondata della pandemia di Covid-19 da parte di Vincenzo de Luca, presidente della regione Campania.

I programmi in onda su Rai 4 e Rai 5:

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione/avventura Maze Runner – Il labirinto. Pellicola di fantascienza ambientata in un futuro distopico. Si tratta dell’adattamento cinematografico del libro omonimo scritto da James Dashner. Dylan O’Brien interpreta Thomas, un adolescente che si risveglia in un ascensore metallico che lo porta direttamente all’interno di un immenso labirinto. Il giovane non ha alcuna memoria del proprio passato tranne che del proprio nome, esattamente come gli altri ragazzi presenti nel luogo assieme a lui. Il loro scopo è riuscire a sopravvivere alle misteriose e incombenti minacce del Labirinto.

Su Rai 5, alle 21.01, il programma di stampo documentaristico L’altro ‘900 – Sentimenti. Secondo appuntamento alla scoperta di dettagli inediti sulla vita dei più grandi autori della letteratura italiana dello scorso secolo. In ogni episodio viene esplorato il passato degli artisti grazie al contributo di testimonianze, documenti d’epoca e materiali d’archivio. Puntata dedicata ai sentimenti dei letterati novecenteschi, in particolare alla grande poesia d’amore di autori come Giorgio Caproni, Sandro Penna, Alda Merini, Goffredo Parise e Sibilla Aleramo.

Programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, il talk show di attualità politica Quarta repubblica. Tra i temi della puntata: i costi e le difficoltà del prossimo Natale in zona rossa per imprenditori e commercianti italiani, l’avvio del programma di vaccinazione anti-Covid19 e le testimonianze di alcuni ristoratori preoccupati per la nuova chiusura nazionale delle prossime settimane. Infine, viene presentato anche un reportage sulla gestione del governo tedesco in merito alle festività natalizie in Germania.

Su Canale 5, alle 21.20, torna il Grande Fratello Vip 2020. Nessuna nuova eliminazione in questa puntata. Il meno votato dal pubblico alle nomination non deve quindi abbandonare il reality show, che andrà in onda fino a febbraio 2021. Lo scorso venerdì 18 dicembre sono entrati nella Casa diversi Vip, tra cui Cecilia Capriotti, Mario Ermito, Andrea Zenga e Carlotta Dell’Isola.

Su Italia 1, alle 21.20, il film action Extraction. Bruce Willis interpreta il protagonista Leonard Turner, un ex agente della CIA ormai in pensione. Dopo essere stato rapito da un gruppo di terroristi, il figlio Harry comincia la pericolosa ricerca del padre. I servizi segreti non lo reputano all’altezza di tale obiettivo, ma il giovane affronta incredibili pericoli dimostrando ben presto il suo valore.

Serie tv su La7 e Tv8

Su La7, alle 21.15, gli episodi 19, 20 e 21 della sedicesima stagione della serie TV Grey’s Anatomy. Il primo episodio in onda si intitola L’amore della mia vita. Alcuni medici del Grey Sloan si recano in qualità rappresentanti dell’ospedale ad una conferenza sull’innovazione chirurgica in California. Nel secondo episodio, intitolato Canta ancora, i medici si riuniscono per trovare una diagnosi per Richard, dopo gli eventi anomali della conferenza.

Nell’ultimo episodio in onda, intitolato Buon viso a cattivo gioco, le condizioni di Richard peggiorano rapidamente. I medici ipotizzano possa trattarsi di Alzheimer e sono propensi a rimandarlo a casa, ma Catherine scopre un dettaglio che potrebbe rivelare la causa di tutti i sintomi.

Su Tv8, alle 21.30, i primi due episodi della miniserie anglo-americana Caterina la Grande. La stagione é composta in totale da 4 episodi della durata di circa 50 minuti l’uno. La serie racconta gli ultimi anni di regno dell’imperatrice Caterina II di Russia, le sue relazioni segrete e intrighi politici. Nel primo episodio in onda, la zarina deve affrontare gli attacchi al trono da parte dei pretendenti. Incontra inoltre l’ufficiale Grigorij Potëmkin, di cui si invaghisce. Nel secondo episodio in onda, Caterina é preoccupata per il ritorno in guerra dell’amato. Intanto, nelle campagne russe i contadini scontenti delle loro condizioni meditano una rivoluzione.

Programmi su Nove e Real Time

Su Nove, alle 21.25, il film action Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini. Primo capitolo della saga cinematografica tratta dalla serie di romanzi per ragazzi dal titolo omonimo. Logan Lerman interpreta Percy Jackson, adolescente con problemi di dislessia. Scopre per caso di essere il figlio del dio greco Poseidone. Decide così di raggiungere le divinità dell’Olimpo andando in cima all’Empire State Building. Zeus, in seguito, lo accusa di averlo derubato del suo fulmine. Insieme agli amici Annabeth e Grover quindi, Percy deve dimostrare la sua innocenza.

Su Real Time, alle 21.20, il docureality Vite al limite. Protagonista della puntata é Seana, una ragazza di 23 anni con gravi problemi di peso che vive con la madre. A causa dei suoi oltre trecento kg, infatti, é spesso ansiosa e depressa. Per superare questa condizione chiede aiuto al dottor Now, che le fornisce le indicazioni necessarie per salvarle la vita.

Stasera in tv 21 dicembre 2020, film Rai Movie, 20 Mediaset e Iris

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di genere drammatico/western Passione ribelle. Ambientato in Texas nel 1949. John e Lacey sono due giovani ragazzi texani. Incuriositi ed emozionati all’idea di vivere come cowboy del Vecchio West, partono per il Messico. Dopo aver trovato un’occupazione presso una hacienda, John comincia una relazione proibita con la figlia del ricco proprietario terriero dove lavorano.

Su 20 Mediaset, alle 21.04, il film live action di genere comedy Asterix alle Olimpiadi. Si tratta della terza produzione cinematografica ispirata ai fumetti francesi di Asterix e Obelix. Pellicola prodotta in occasione delle Olimpiadi di Pechino del 2008. In questo film, la giovane principessa Irina promette che sposerà il prossimo vincitore delle Olimpiadi. Asterix e Obelix decidono così di impegnare anima e corpo per portare alla vittoria l’amico Alafolix. Anche Bruto, il figlio di Cesare, partecipa per ottenere l’amore della principessa, utilizzando però metodi sleali.

Su Iris, alle 21.02, il film biografico/drammatico BlacKkKlansman. Ventiquattresimo lungometraggio del regista Spike Lee. John David Washington interpreta Ron Stallworth, il primo investigatore afroamericano della zona di Colorado Springs. Questi accetta una pericolosa missione: assalire e colpire dall’interno l’organizzazione segreta del Ku Klux Klan (KKK). Per farlo, si affida al collega e amico Flip Zimmerman (interpretato da Adam Driver), che dovrà fare da infiltrato.

Stasera in tv 21 dicembre 2020: I film su Sky Cinema

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il secondo episodio della serie TV italiana di genere comedy Cops – Una banda di poliziotti. L’episodio si intitola La Stretta dell’anaconda. Il primo episodio, andato in onda lunedì 14 dicembre, ha riscontrato grande successo da parte del pubblico, totalizzando oltre 700 mila spettatori medi. In questa puntata, Cinardi e la sua squadra di poliziotti devono dimostrare le proprie capacità. Dopo aver architettato alcuni reati per evitare il fallimento del commissariato, hanno attirato l’attenzione di due criminali. Devono sventare la minaccia e mettere al sicuro la piccola cittadina pugliese.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di genere commedia/avventura In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon. Un ragazzo con la sindrome di Down sogna di diventare un wrestler professionista. Non può però raggiungere i suoi obiettivi se è costretto a rimanere nell’istituto che lo ospita. Decide così di fuggire e seguire Tyler, un giovane con il quale stringe una forte amicizia. Con Shia Labeouf.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film action/supereroistico Hellboy. Reboot della serie arrivata sul grande schermo nel 2004. Si tratta di un adattamento cinematografico dei fumetti dal titolo omonimo. Hellboy è un semi-demone con il compito di proteggere la Terra da creature soprannaturali e infernali che la minacciano. Dopo essere stato evocato dai nazisti nel lontano 1944 ed in seguito salvato dagli alleati, da adulto inizia a dare la caccia a lupi mannari, vampiri e creature mitologiche.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di genere action Criminal. Un agente della CIA in possesso di informazioni riservate e di segreti di rilevanza nazionale muore. La sua memoria viene trasferita nella mente di un detenuto. Questi ha il compito di usare la conoscenza appresa per sventare un imminente attacco terroristico. Con Kevin Costner e Gal Gadot.