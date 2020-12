Per questo Natale laF propone un palinsesto all’insegna di storie, viaggi, fra produzioni originali, documentari, film, reportage internazionali e grandi serie.

Natale su laF serie tv

Dal 21 dicembre laF (Sky 135) riunisce tutti i protagonisti e i talent che hanno firmato il suo racconto in un viaggio nella società italiana in cambiamento. Con un occhio particolare alle tematiche green. E, nella letteratura internazionale con la serialità tratta dai grandi classici e dai best seller e con documentari dedicati ai protagonisti della cultura dell’ultimo secolo.

Per gli amanti delle emozioni arrivano i Classici in tv. La sera di Natale e il primo gennaio va in onda Sanditon, serie-evento tratta dall’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen.

Torna sulla tv di Feltrinelli anche Poldark, uno dei period-drama più amati, tratto dai romanzi di Winston Graham. Sarà una speciale maratona che ripropone le ultime 2 stagioni, ogni giorno alle ore 19 a partire da lunedì 21 dicembre. Disponibili anche su Sky Go e Sky on Demand.

Poi arriva la terza e la quarta stagione de I Durrell – La mia famiglia e altri animali, serie tratta dalla celebre trilogia dello zoologo ed esploratore britannico Gerald Durrell. Racconta le avventure della sgangherata famiglia britannica emigrata a Corfù in cerca di una vita migliore.

Bestseller in tv

In prima serata tornano anche due serie Bestseller in tv.

Il martedì è dedicato al brivido con la stagione 2 e 3 di Cardinal, thriller canadese tratto dai romanzi di Giles Blunt e interpretato da Billy Campbell.

Mercoledì 23 dicembre invece va in scena in un’unica serata Lo Stato dell’Unione, miniserie vincitrice di 3 Emmy Awards, per raccontare la vita e l’amore al tempo della Brexit.

Programmi sui viaggi per il Natale su laF

Per viaggiare nell’Italia di oggi e capire i cambiamenti della società, spazio alle voci dei talent e dei protagonisti delle ultime esclusive produzioni di laF.

Antonio Dikele Distefano in Quello che è – Nuove storie italiane racconta senza stereotipi l’Italia multiculturale e pluridentitaria di oggi. E lo fa attraverso storie eccellenti di sport, musica, cucina, lavoro, spettacolo e cultura (in onda in prima serata sabato 26 e domenica 27 dicembre).

I globetrotter Simone Chiesa e Anna Luciani in Torno a vivere in Italia danno voce agli “italiani di ritorno”. Coloro che, in controtendenza rispetto al fenomeno della “fuga di cervelli”, hanno scelto di riportare nel nostro Paese le competenze acquisite all’estero (in onda in prima tv il lunedì alle 21.10).

Gli italiani che invece decidono di lasciare le grandi città per rifugiarsi nei piccoli borghi o in campagna sono raccontati da Arianna Porcelli Safonov in Scappo dalla città. In onda dal 23 dicembre alle 20.40.

spetta infine al biologo e divulgatore Raffaele Di Placido portare alla luce un’Italia sorprendentemente creativa e innovativa in tema di ambiente e sostenibilità con A qualcuno piace green. Dal 23 dicembre alle ore 20.10.

Il 31 dicembre laF chiude la programmazione dell’anno con due documentari tema green.

Si inizia alle 22.10 con 7.7 miliardi: come si vive sulla Terra? Il naturalista e giornalista BBC Chris Packham si interroga sugli effetti della sovrappopolazione sul nostro pianeta e sul nostro ecosistema. Mentre alle 23.10 si prosegue con 2040 – Salviamo il Pianeta! Il pluripremiato regista e attore australiano Damon Gameau racconta attraverso una “lettera visiva” alla figlia un futuro sostenibile ed equo già possibile oggi.

Reporter internazionali

Ecco i reporter internazionali, ormai volti familiari sulla TV di Feltrinelli. L’ingegnere e navigatore francese Corentin de Chatelperron, ambasciatore dell’ecosostenibilità è protagonista di Cambio di rotta – Idee green per tutti. Su un catamarano “Nomade Dei Mari” gira intorno al mondo alla scoperta di inventori ed esperti che stanno cercando soluzioni semplici e low tech per salvaguardare il pianeta e le sue risorse. In onda da lunedì a venerdì alle 15.30.

Il giornalista BBC e reporter Simon Reeve, èalla scoperta dei Paesi più belli del mondo e delle persone che ogni giorno lottano per preservarli. I viaggi di Simon Reeve, da lunedì a venerdì alle 16.00.

il giornalista francese Philippe Gougler, protagonista del viaggio ecosostenibile a bordo di locomotive e carrozze con i nuovi episodi in prima tv assoluta di Incredibili viaggi in treno (il giovedì alle 21.10).

i videomaker Marine Madrila e Louis Martin, che in Possiamo mangiare da voi? vanno alla scoperta delle culture gastronomiche del mondo attraverso la condivisione con gli abitanti il momento privilegiato del pasto (da lunedì a venerdì alle 17.20)

lo chef Benjamin Darnaud in L’esploratore del gusto va infine alla scoperta invece del valore dell’agricoltura e dei prodotti a km0 (da lunedì a venerdì alle 17.55).

Natale su laF programmi di riflessione

Mercoledì 6 gennaio, laF chiude le festività con una speciale programmazione dedicata alla cultura e ai suoi protagonisti.

Alle 16:00 si inizia con Fuoco sacro – Il talento e la vita, con le puntate dedicate ad Alda Merini e a Cesare Pavese, interpretati da Federica Fracassi e Pietro De Silva e con la narrazione di Paolo Di Paolo.

Alle 17.10 va in onda la trilogia di documentari dedicati a tre grandi protagonisti della cultura del Novecento, Gianni Rodari (Rodari 2.0 – Spazio alla parola, narrato dal pioniere del rap Frankie hi-nrg)

Poi Sigmund Freud (Freud 2.0 – Il destino di un pensiero che ha cambiato il mondo, narrato dalla scrittrice e pronipote Esther Freud).

Infine George Orwell (Orwell 2.0 – Il lato oscuro del progresso, con la testimonianza del figlio adottivo Richard Horatio Blair ed Elena Russo Arman nel ruolo della prima moglie Eileen O’Shaughnessy

Alle 21.10, per laeffeFilm Festival, è previsto Il grande quaderno, lungometraggio tratto dal primo libro della Trilogia della città di K di Ágota Kristóf.