Ascolti Tv lunedì 21 dicembre 2020. Vince la puntata natalizia del GF Vip 5 conclusa ben oltre l’una di notte. Il film di Rai 1 si ferma al 12.3%. Buon risultato anche per la puntata speciale di Boss in incognito. Regge Quarta Repubblica. Report oltre il 10%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 21 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Non ci resta che il crimine ha siglato 2.936.000 spettatori con12.3%

Su Rai 2 Boss in Incognito ha interessato 1.775.000 persone con 7.5%

Su Rai 3 Report è scelto da 2.620.000 persone con 10.4%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 è visto da 3.383.000 spettatori con 20.6%

Su Rete 4 Quarta Repubblica interessa 1.058.000 persone con 5.5%

Su Italia 1 Extraction ha raggiunto 1.280.000 spettatori con 5.1%

Su La 7 Grey’s Anatomy ha registrato 663.000 telespettatori con 2.9%

Su Tv8 Caterina la Grande segna 266.000 persone con 1.1%

Su NOVE Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: 374.000 con 1.6%

Ascolti Tv lunedì 21 dicembre 2020, la fascia preserale L’Eredità oltre il 25% con il nuovo campione, il 22enne Simone Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.656.000 con 20.4%. L’Eredità: 5.470.000 con 25.1%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha conquistato 742.000 persone con 3.7% Su Rai 3 Tg Regione: 3.301.000 con 14.5%. Blob: 1.329.000 con 5.4%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.362.000 con 13.6%. Caduta Libera: 3.694.000 con 17.4%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore coinvolge 966.000 persone con 4% Su Italia 1 Amici: 700.000 spettatori con 3.5% Su La 7 he Good Wife: 247.000 con 1.5% e 323.000 con 1.6%. Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 268.000 spettatori con 1.1% Su NOVE Little Big Italy: 385.000 spettatori con 1.7% Ascolti Tv lunedì 21 dicembre 2020, l’access prime time Soliti ignori sfiora il 20% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 5.488.000 spettatori con 19.8% Su Rai 2 Tg2 Post interessa 1.099.000 persone con 4% Su Rai 3 I Topi: in replica da 1.082.000 con 4.2%. Un Posto al Sole: 1.795.000 con 6.5% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.893.000 spettatori con 17.7% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.484.000 con 5.5% e 1.326.000 con 4.8% Su Italia 1 C.S.I. Miami ha ottenuto 1.133.000 spettatori con 4.2%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.307.000 persone con 8.4% Su Tv8 4 Ristoranti: 442.000 con 1.6%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 527.000 spettatori con 1.9%.

Ascolti Tv lunedì 21, daytime mattutino

E’ sempre mezzogiorno al 15.3%, record stagionale

Su Rai 1 Unomattina Prima Pagina; 572.000 con 12.3%. Unomattina: 1.134.000 con 19%. Storie Italiane: 1.074.000 con 9.5% e 984.000 con 15.1%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 455.000 con 6.5% e 914.000 con 8.6%

Su Rai 3 Agorà interessa 561.000 spettatori con 9.2%

Su Canale 5 Forum: 1.373.000 con 15.7%

Su Rete 4 La Signora in Giallo conquista 635.000 persone con 4,2%

Su Italia 1 God Friended Me: 196.000 spettatori con 2.7%

Su La 7 L’Aria che Tira: 409.000 con 6.1% e 505.000 con 4.2%.

Ascolti Tv lunedì 21 dicembre 2020, day time pomeridiano

Record per Matano e La vita in diretta senza Pomeriggio Cinque

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.696.000 con 12.3%. Il Paradiso delle Signore: 2.024.000 con 17.4%. La Vita in Diretta: 2.575.000 con 18.8%

Su Rai 2 Detto Fatto: 376.000 con 2.8%. 376.000 con 2.8%. Scambiamoci a Natale: 385.000 con 3.3%.

Su Rai 3 Geo: 1.740.000 spettatori con 12.6%.

Su Canale 5 Uomini e Donne: 2.938.000 con 22.6%. Amici: 2.137.000 con 18.5%. Ritorno a Christmas Creek: 1.557.000 con 11.9%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 676.000 spettatori con 4.7%.

Su Italia 1 Grande Fratello Vip 5 sigla 279.000 persone con 3.5%

Su La 7 Tagadà è scelto da 476.000 persone con 13.7%

Su Tv8 Una dolce occasione: 340.000 persone con 2.6% 340.000 persone con 2.6%

Ascolti Tv lunedì 21, seconda serata

Buon risultato per Che ci faccio qui

Su Rai 1 Settestorie: 713.000 con 6.3%

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini segna 354.000 persone con 2.7%

Su Rai 3 Che Ci Faccio Qui: 1.109.000 spettatori con 6.7%.