mercoledì 22 dicembre

Questa sera i fratelli Mario Balotelli ed Enock Barwuah, quest’ultimo reduce dalla casa del GF Vip 5, si vendicano di un loro amico che aveva collaborato con le Iene per giocare loro un brutto tiro. Quale migliore occasione del giorno del suo matrimonio? Entrambi i fratelli sono stati più volte sia vittime che complici del programma. Stavolta, invece, collaborano entrambi con le Iene.

Ancora aggiornamenti sul caso di Carlo Gilardi, anziano costretto in casa di riposo contro la sua volontà. Le Iene hanno scoperto che dietro il ricovero ci sarebbero degli interessi economici nascosti a causa dell’ingente patrimonio di Gilardi. Qualcuno sta cercando di impossessarsene facendo interdire Carlo? A tre giorni da Natale nemmeno i parenti conoscono le condizioni dell’anziano.

Le Iene 22 dicembre, la diretta

Il primo servizio di questa sera è dedicato agli aggiornamenti sulla situazione Covid in Italia e nel mondo. Il nuovo ceppo mutato rinvenuto in U.K. è ancora sotto fase di analisi. Ma pare essere molto più contagioso del vecchio. “Speriamo davvero di non dovervi più parlare di Covid l’anno prossimo“ termina il servizio.

Quindi, le Iene propongono lo scherzo fatto nel 2019 al comico Pippo Franco. Franco è estremamente religioso, e le Iene gli avevano fatto credere che suo figlio avesse iniziato una relazione con una suora.

Poi, Nina Palmieri ripercorre la storia di Carlo Gilardi, ancora rinchiuso in una RSA nonostante l’attenzione mediatica e i numerosi appelli fatti per farlo tornare a casa. Per lo meno, l’avvocato di Gilardi ha finalmente potuto incontrare il suo assistito. Pare che Carlo abbia tutt’ora la ferma intenzione di tornare a casa, possibilmente prima di Natale. Mentre il servizio andava in onda, sono arrivati aggiornamenti su Carlo e la sua situazione. Oggi, Gilardi ha incontrato il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, al quale ha manifestato il suo desiderio di uscire dall’RSA.

Le Iene 22 dicembre, lo scherzo di Mario Balotelli ed Enock Barwuah

Mario Balotelli e suo fratello Enock sono stati entrambi vittime di scherzi delle Iene, sempre con la complicità di un loro comune amico: Anthony. Così, entrambi non si sono lasciati sfuggire l’occasione di vendicarsi di lui. Per di più, nel suo giorno più speciale: quello del suo matrimonio. Prima di trasmettere lo scherzo, Le Iene hanno intervistato i due fratelli.

Nel corso del terribile scherzo all’amico Anthony e alla sua novella sposa, Mario ed Enock hanno fatto credere a tutti di aver fatto cadere l’inestimabile torta di matrimonio nell’acqua di un fiume. Hanno persino inscenato un finto litigio per rendere più convincente l’accaduto.