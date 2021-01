Dritto e Rovescio 7 gennaio 2021 – Il piano vaccinazioni, l’assalto al Parlamento USA

Dritto e Rovescio riprende questa sera, 7 gennaio, alle 21.20 su Rete 4, dopo la pausa per le festività di fine anno. Conduce come di consueto Paolo Del Debbio, che accoglie in studio ospiti ed esperti per discutere argomenti di attualità e politica.

Si comincia con l’intervista a Domenico Arcuri, il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure anti Covid. Con lui Del Debbio valuta l’efficacia dei DPCM passati e le possibili restrizioni presenti in quelli futuri, analizzando i numeri e le statistiche dei contagi.

Tra i temi affrontati lo stato delle vaccinazioni contro il Covid. Inoltre, come raggiungere l’immunità di gregge senza la vaccinazione obbligatoria? A queste e altre domande risponde, oltre ad Arcuri, Matteo Salvini. Il leader della Lega si sofferma sulla crisi economica. Le difficoltà di molti lavoratori e commercianti possono essere compensate solo dal piano ristori del Governo?

Infine, si parla dei fatti recentissimi accaduti a Washington, negli States. Il 6 gennaio, inoltre, un gruppo di manifestanti armati e violenti ha fatto irruzione nel Parlamento USA per fermare il passaggio di poteri dal presidente uscente Trump al neo eletto Biden.

Vi ricordiamo che potete seguire Dritto e Rovescio di questa sera, 7 gennaio 2021, anche in streaming sul sito MediasetPlay.

Dritto e Rovescio 7 gennaio 2021, la diretta