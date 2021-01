Stasera in tv 8 gennaio 2021. Torna l’attualità del venerdì sera con Titolo V su Rai 3. Su Rete 4 arriva Quarto grado e su Canale 5 riprende il Grande Fratello Vip 5. Ecco nei dettagli la programmazione su tutte le reti televisive.

Stasera in tv 8 gennaio 2021 programmi Rai e Mediaset

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Titolo V. Sospeso prima del previsto a dicembre, non per i bassi ascolti ma per un piccolo infortunio che aveva messo fuori uso uno dei due conduttori, Roberto Vicarietti, torna in onda oggi il talk show di attualità e politica in onda ogni venerdì da due studi diversi: uno al Nord, a Milano, l’altro al Sud, a Napoli.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night – Musei a Parigi. Il Museo del Louvre di Parigi al martedì è chiuso al pubblico. Ma è anche il giorno più attivo: ci sono opere in restauro, interventi di pulizia, si spostano le opere e si controlla la sicurezza. Viene proposto poi un viaggio all’interno del Museo d’Orsay.

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Purtroppo neanche durante le Feste il crimine è andato in vacanza, come dimostra il misterioso omicidio del ginecologo Stefano Ansaldi avvenuto a Milano, in Via Macchi, pochi giorni prima di Natale. E’ uno dei casi all’esame di Gianluigi Nuzzi e dei suoi ospiti nella prima puntata del 2021.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Una settimana dopo aver festeggiato in diretta con milioni di italiani l’arrivo del nuovo anno, Alfonso Signorini è pronto per una nuova puntata in prima serata del reality più longevo. A tenere banco, come sempre, l’evoluzione degli equilibri all’interno della Casa tra vecchie e nuove alleanze.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre i confini. Dopo la pausa natalizia di tre settimane, Roberto Giacobbo riprende il suo viaggio verso i luoghi più interessanti dell’Italia e del mondo sull’imponente Freedom-Track e con una carovana di auto, van, furgoni, camper. Otto le nuove puntate previste. La trasmissione è presente anche su Facebook e Instagram.

La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Il lockdown delle Feste avrà sortito gli effetti sperati? La campagna di vaccinazioni antiCovid riuscirà in tempi brevi a produrre risultati significativi? Se ne parla in studio con Diego Bianchi, Makkox e i loro numerosi ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è a Milano dove vuole scoprire il miglior brunch della città. In lizza come sempre quattro locali: Tenoha, Hygge, Piccolo Café & Restaurant, Crazy Cat Café. Oggi lo special è rappresentato dalle uova.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Continuano gli appuntamenti con gli sketch di Maurizio Crozza in cui rivediamo alcuni dei suoi personaggi di successo. Non può mancare l’esilarante imitazione della ministra dell’istruzione Lucia Azzolina.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto. Coppie di amici, familiari o conoscenti scendono in campo, pronti a sfornare frolle, sfoglie, brisee e pan di Spagna. A coordinare la gara c’è ancora Flavio Montrucchio, volto di punta del canale.

Stasera in tv 8 gennaio 2021 film Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2016, di Patricia Riggen, Miracoli dal cielo, con Jennifer Garner. I coniugi Christy (Jennifer Garner) e Kevin Beam conducono una vita serena con le loro due figlie. Ma un giorno alla secondogenita Annabel viene diagnosticata una malattia rara, che provoca dolori insopportabili. Mentre Christy cerca di trovare una cura, accade un evento che la scienza non può spiegare.

Su Raidue, alle 21.20, la quarta stagione dei telefilm The Good Doctor. Titolo del primo episodio, In prima linea – prima parte. Mentre Claire è ancora sconvolta per la morte del dottor Melendez, Alex si prepara a tornare a Phoenix per essere più vicino alla sua famiglia. Intanto Shaun (Freddie Highmore) si occupa di un paziente che presenta sintomi che si riveleranno essere quelli del Covid-19. A seguire Frontline.

Su Rai 4, alle 21.20, il film fantastico del 2016, di Juan Antonio Bayona, Sette minuti dopo la mezzanotte, con L. MacDougall. Ogni sera, alla finestra del dodicenne Conor appare un gigantesco mostro, che lui stesso crede di aver evocato. La creatura gli racconta storie fantastiche che lo affascinano.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1955, di Dino Risi, Pane, amore e…, con Sophia Loren, Vittorio De Sica. L’ex carabiniere Antonio torna a vivere a Sorrento. La sua casa è però occupata dalla pescivendola Sofia. La donna è disposta a condividerla, ma Nicolino, il suo spasimante, s’ingelosisce.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2008, di Paul W.S. Anderson, Death Race, con Jason Statham. In un carcere del futuro, i detenuti sono costretti a partecipare a folli gare d’auto dove devono mettere in gioco la loro vita. Jansen, asso del volante, decide di ribellarsi.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2003, di Clint Eastwood, Mystic River, con Emmy Rossum, Sean Penn. Gli amici Jimmy, Sean e Dave si ritrovano dopo anni per un tragico evento: la morte della figlia di Jimmy. La ragazza è stata uccisa e Sean, che fa il detective, si occupa del caso.

Film Sky

Su Sky Cinema Uno, il film thriller del 2019, di Bill Condom, L’inganno perfetto, con Helen Mirren, Ian McKellen. Un anziano truffatore che prende di mira i patrimoni delle donne trova in un’anziana vedova la sua prossima preda. Ma un po’ alla volta scopre di esserne innamorato veramente.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2004, di Michele Placido, Romanzo Criminale, con Kim Rossi Stuart. Anni 70. Il Libanese, il Freddo, il Dandi creano la famigerata banda della Magliana. Prima si prendono Roma, poi sono coinvolti nei più misteriosi fatti di cronaca italiana.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2019, di Chris Renaud, Jonathan del Val, Pets 2 – Vita da animali. Il terrier Max va in campagna con la sua padrona che ha avuto un bambino. A New York la volpina Gidget sfida dei gatti poco socievoli e il coniglietto Nevosetto si crede un supereroe.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2019, di Roland Emmerich, Midway, con Woody Harrelson. Attaccati a sorpresa dai giapponesi a Pearl Harbor, gli americani sono in ginocchio. Grazie all’ammiraglio Chester Nimitz, la flotta americana prepara una trappola nell’atollo di Midway.